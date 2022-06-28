LEGO - детская игрушка, которая взрослым нравится больше

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LEGO - знаменитый конструктор, который обычно покупают детям для развития. Однако взрослые тоже не прочь поиграть в лего и построить из него разные штуки. Правда взрослые мыслят иначе и строят не самолётики...
Взрослый взгляд на Lego более практичен.
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В магазине обуви есть место, где можно протестировать новую обувь. Среди прочего есть отсек с LEGO
А вы любите LEGO?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Удовольствие получил неимоверное: бухнуть и вкусно пожрать я и так мог почти в любой момент, а вот в ЛЕГО поиграть с мелким пацаном!..
Сейчас с завистью смотрю на наборы серии Текникс.