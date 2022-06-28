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LEGO - детская игрушка, которая взрослым нравится больше

LEGO - детская игрушка, которая взрослым нравится больше

Автор:
28 июня 2022 13:14
Сообщество : Юмор
Метки: Игрушки   взрослые   интересное   лего   прикол   фото   
585
14

LEGO - знаменитый конструктор, который обычно покупают детям для развития. Однако взрослые тоже не прочь поиграть в лего и построить из него разные штуки. Правда взрослые мыслят иначе и строят не самолётики...

Взрослый взгляд на Lego более практичен.

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А вы любите LEGO?


Источник:

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Метки: Игрушки   взрослые   интересное   лего   прикол   фото   
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6  комментариев
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15k
Поручик 2 часа назад
Есть у меня племянник, и ему на день рождения (8 лет) подарили ОГРОМНУЮ коробку ЛЕГО. Я тогда по-тихому удрал из-за праздничного стола (36 лет мне, маленькому мальчику :) было), и часа три с мелким Ванькой играл в подаренный ему конструктор...
Удовольствие получил неимоверное: бухнуть и вкусно пожрать я и так мог почти в любой момент, а вот в ЛЕГО поиграть с мелким пацаном!..
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23k
Сибиряк 2 часа назад
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597
HalloFreeSpace 2 часа назад
Крутейший конструктор ....
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
В детстве играли часто. Особенно нравился набор Звездные войны.
Сейчас с завистью смотрю на наборы серии Текникс.
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