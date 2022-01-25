Лжец, лжец: что такое эффект Пиноккио и как он помогает найти вруна

Лжецов не любят. Но так или иначе, врут все. Удивительно, но на это способны лишь высшие приматы и люди. Поэтому ученые изучают, как проявляется ложь, а в интернете нам тут и там советуют, как разоблачить лжеца. Но есть «эффект Пиноккио», который сдаст любого ушлого вруна с потрохами. Рассказываем, что это такое.
Итак, для начала напомним, кто такой вообще этот ваш Пиноккио. Это западный аналог нашего с вами Буратино, деревянный мальчик. Отличие в том, что у Пиноккио, когда он лгал, вытягивался его деревянный нос.
Правда, оказывается, что в реальной жизни нос лжеца немного уменьшается. Этого, конечно, не видно невооруженным глазом, но способ увидеть метаморфозы есть. А все потому, что нос холодеет при лжи на 1-2 градуса, что прекрасно видно в инфракрасном спектре.
Итак, группа испанского доктора Эмилио Гомеза Милана ставила эксперименты над добровольцами. Людям предлагалось набрать номер близкого знакомого, родственника или друга, и начать врать. Врали о таких вещах, как, например, то, что встретили на улице знаменитость. Ну или увидели страшное ДТП.
В этот момент за лицами добровольцев следили с помощью термовизоров. Это такие специальные устройства, которые помогают получить инфракрасные изображения. На них видно, как разные участки одного и того же объекта подкрашены в разные цвета. Те, что теплее – красные, а те, что еще теплее – желтые.
Всего тест прошли сто человек. И у восьмидесяти из них носы при лжи холодели, а лбы – наоборот нагревались, и это тоже было заметно. Поэтому эффект Пиноккио, согласно исследованию, оказался более наглядным, чем любой детектор лжи. Притом результативность оказалось выше аж на 10%.
Вообще, согласно исследованию ученых, оказалось, что нос холодеет от беспокойства. Его мы испытываем из-за желания или же необходимости врать. А лоб, в свою очередь, нагревается из-за мозговой активности, которая необходима для лжи.
Интересно, что от простого беспокойства нос не холодеет. Проверили это, опять же, с помощью ДТП: добровольцам демонстрировали на экранах кадры жутких аварий, и они, опять же, рассказывали об этом по телефону знакомым. И носы не холодели, хотя беспокойство было явным.
Что же касается лбов, ученые из Университетского колледжа в Лондоне выяснили, что когда человек врет, у него активизируется префронтальные, теменные и ассоциативные моторные области коры обоих полушарий. Это хорошо видно на МРТ. Там прослеживаются все этапы лжи, в том числе подготовка к ней.
К слову, от эффекта Пиноккио можно избавиться. Все те же ученые из Университетского колледжа выяснили, что при систематической лжи мозг проявляет все меньше активности, а постоянное вранье и вовсе лишает вас беспокойства и страха. Потому что вырабатывается кортизол, который снимает стресс, и тестостерон, который лишает вас страха.
Так что вполне вероятно, что заправские лжецы смогут и вовсе избавиться от холодного носа.
Источник:
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Думаю, никакие детекторы не заметят их вранья, т.к. оно у них не вызывает эмоций.