Лжец, лжец: что такое эффект Пиноккио и как он помогает найти вруна

В этот момент за лицами добровольцев следили с помощью термовизоров. Это такие специальные устройства, которые помогают получить инфракрасные изображения. На них видно, как разные участки одного и того же объекта подкрашены в разные цвета. Те, что теплее – красные, а те, что еще теплее – желтые.

Всего тест прошли сто человек. И у восьмидесяти из них носы при лжи холодели, а лбы – наоборот нагревались, и это тоже было заметно. Поэтому эффект Пиноккио, согласно исследованию, оказался более наглядным, чем любой детектор лжи. Притом результативность оказалось выше аж на 10%.

Вообще, согласно исследованию ученых, оказалось, что нос холодеет от беспокойства. Его мы испытываем из-за желания или же необходимости врать. А лоб, в свою очередь, нагревается из-за мозговой активности, которая необходима для лжи.