Психолог показала публике, что такое эффект Тэтчер

Психолог Джули Смит посвятила широкую публику в тайны мозга, показав наглядно, как работает эффект Тэтчер. Сумеем ли мы как следует разглядеть картинку, если она перевернута вверх ногами? Думаете, легко? А вот и нет, утверждает Смит!
@drjuliesmith
check out my IGTV video for why this happens (link in bio) ##psychologyfacts ##illusion ##psychologytest ##psychologytricks ##psychology ##learnontiktok♬ Dr Julie Smith The Thatcher Effect - Dr Julie Smith - Psychologist
Клинический психолог из Лондона Джули Смит наглядно показала, как работает эффект Тэтчер - феномен зрительного восприятия, при котором человек не в состоянии различить существенное искажение черт лица на фотографи, перевернутой вверх ногами, - при том, что если перевернуть ее обратно, эти искажения станут очевидны. В ролике на TikTok Смит показала публике перевернутые фотографии знаменитостей - певицы Адели, экс-президента США Барака Обамы, исполнителя Канье Уэста и других - и они не увидели на них ничего необычного. После этого Смит попросила зрителей перевернуть телефон вверх ногами, чтобы увидеть лица в обычном положении, и - ах! Ничего себе!
Правое фото - это тот же снимок, перевернутый в нормальное положение. На нем сразу видны искажения лица.
Этот феномен - неспособность нашего глаза различать искажения лиц на перевернутых изображениях - психологи называют эффектом Тэтчер.
Ролик тут же стал сенсацией - его посмотрели 33 миллиона человек, он собрал 4 миллиона лайков.
Многие пользователи посмеялись над искаженными фото знаменитостей, другие, как ни странно, испугались эффекта.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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а почему я должен видеть что то другое ?
если там хрень какая то изображена, то я и вижу хрень
и если смотрю на трактор, то не вижу там самолета..))
глаза тут вообще не при чем все что мы видим это работа мозга