Психолог показала публике, что такое эффект Тэтчер

Клинический психолог из Лондона Джули Смит наглядно показала, как работает эффект Тэтчер - феномен зрительного восприятия, при котором человек не в состоянии различить существенное искажение черт лица на фотографи, перевернутой вверх ногами, - при том, что если перевернуть ее обратно, эти искажения станут очевидны. В ролике на TikTok Смит показала публике перевернутые фотографии знаменитостей - певицы Адели, экс-президента США Барака Обамы, исполнителя Канье Уэста и других - и они не увидели на них ничего необычного. После этого Смит попросила зрителей перевернуть телефон вверх ногами, чтобы увидеть лица в обычном положении, и - ах! Ничего себе!