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Психолог показала публике, что такое эффект Тэтчер

Психолог показала публике, что такое эффект Тэтчер (9 фото)

Автор:
01 октября 2020 09:25
Сообщество : Наука
Метки: зрение   зрительные иллюзии   интересно   мозг   наука   опыт   психология   эффект Тэтчер   
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9
Психолог Джули Смит посвятила широкую публику в тайны мозга, показав наглядно, как работает эффект Тэтчер. Сумеем ли мы как следует разглядеть картинку, если она перевернута вверх ногами? Думаете, легко? А вот и нет, утверждает Смит!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зрение   зрительные иллюзии   интересно   мозг   наука   опыт   психология   эффект Тэтчер   
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7  комментариев
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8k
Serg2001 Час назад
У нас полстраны 1 января такое в зеркале видит... )
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237
Остап Ива́нович. 45 минут назад
По хорошему надо сжечь всех этих психологов..
По хорошему надо сжечь всех этих психологов..
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17k
kamanch Остап Ива́нович. 3 минуты назад
- А может ее того...?
- Можно и того, но потом сжечь!
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8k
котегRUS Час назад
Странно..
а почему я должен видеть что то другое ?
если там хрень какая то изображена, то я и вижу хрень
и если смотрю на трактор, то не вижу там самолета..))
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11k
робт Час назад
"неспособность нашего глаза различать"
глаза тут вообще не при чем
все что мы видим это работа мозга
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7k
Иван Акимов 2 часа назад
Забавно.
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