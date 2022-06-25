Little Big выпустила антивоенную песню и покинула Россию

Эпатажная группа три месяца думала “патриоты” они или же нет и решили, что пора и им переехать в страну, которая ни с кем никогда не воюет.
Выпустив очередной “шедевр” на просторы интернета, участники группы благополучно добрались до Америки. На официальном сайте написано, что теперь это панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса.
Продюсер Иосиф Пригожин не стал сдерживать себя в выражениях и предложил лишить гражданства участников группы Little Big.
«Тут всё просто, люди малообразованные, переехали в США, «самое миролюбивое государство в мире», и пытаются рассказывать про пацифизм через свои ролики, в то время как, не побоюсь этого слова, Запад занимается геноцидом нашего народа. Стоило бы лишить их всех гражданства и забыть, как страшный сон».
Стихотворение на злобу дня от Ивана Кондакова.
“Нас покинул Little Big”.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но свалить в страну, на деньги которой подкидывают дрова в эту печку, это уже зашквар. На эти бабки убивают как русских так и украинцев. А так все закончилось бы быстро и не фатально для Украины.