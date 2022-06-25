Little Big выпустила антивоенную песню и покинула Россию

Продюсер Иосиф Пригожин не стал сдерживать себя в выражениях и предложил лишить гражданства участников группы Little Big.

«Тут всё просто, люди малообразованные, переехали в США, «самое миролюбивое государство в мире», и пытаются рассказывать про пацифизм через свои ролики, в то время как, не побоюсь этого слова, Запад занимается геноцидом нашего народа. Стоило бы лишить их всех гражданства и забыть, как страшный сон».