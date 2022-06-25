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Little Big выпустила антивоенную песню и покинула Россию

Little Big выпустила антивоенную песню и покинула Россию

Автор:
25 июня 2022 13:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Little Big   США   видео   звезды   клип   шоу бизнес   
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Эпатажная группа три месяца думала “патриоты” они или же нет и решили, что пора и им переехать в страну, которая ни с кем никогда не воюет.

Выпустив  очередной “шедевр” на просторы интернета, участники группы благополучно добрались до Америки. На официальном сайте написано, что теперь это панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса.


Продюсер Иосиф Пригожин не стал сдерживать себя в выражениях и предложил лишить гражданства участников группы Little Big. 

«Тут всё просто, люди малообразованные, переехали в США, «самое миролюбивое государство в мире», и пытаются рассказывать про пацифизм через свои ролики, в то время как, не побоюсь этого слова, Запад занимается геноцидом нашего народа. Стоило бы лишить их всех гражданства и забыть, как страшный сон».


Стихотворение на злобу дня от Ивана Кондакова.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Little Big   США   видео   звезды   клип   шоу бизнес   
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79  комментариев
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10k
Alex Djeff 2 часа назад
Бывают же на фишках и хорошие новости...
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1k
DDM Полминуты назад
Жаль, если такая хорошая группа тоже полезла в политику и сделала нам ручкой. Понятно, что публичным людям трудно оставаться в стороне в мире, где все привыкли вякать по любому поводу. Надо обязательно спеть про политику или хотя бы "Мир войне" написать на футболке. Но они-то высказались и забыли, а я теперь, даже когда слушаю их старые песни, не могу просто петь и танцевать. Всё равно остаётся осадок от "Раша Тумбай".
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91k
sapér Vodička 36 секунд назад
Петушня,однако!
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−46
alexZ 5 минут назад
Клип все в тему. Очень метко. Молодцы.
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31k
russger 6 минут назад
Выпустили песню против войны и свалили в США. Пчёлы против мёда ))
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619
Torvard 8 минут назад
вот туда им и дорога.скучать не будем!
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4k
Frank Borman 8 минут назад
Попутного ветра в горбaтую жопу. Yankee, go home!
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2k
Григорий Водениктов 12 минут назад
одним татуированным полупокером меньше и что? это же хорошо!
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28k
Alex 13 минут назад
Да и хер с этими уродами, чем больше мусора свалит-тем чище в стране будет
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3k
Motorola 16 минут назад
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6k
Роман 16 минут назад
Быть против любой воны это вполне здоровая позиция любого человека. Но есть нюанс с причиной и следствием, кто то смотрит на причину, а кто то видит только следствие.

Но свалить в страну, на деньги которой подкидывают дрова в эту печку, это уже зашквар. На эти бабки убивают как русских так и украинцев. А так все закончилось бы быстро и не фатально для Украины.
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2k
pilot66 18 минут назад
"Природа очищается"
(С)
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31k
Fat Lynx 19 минут назад
Надеюсь, что к концу СВО вся либерастня, клоуны, певцы ртом и жопой свалят нахнен.
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43k
Андрей 22 минуты назад
Расписной конъюнктурщик. Выбирает как прибыльнее, а не как правильно. Прогнал Оливию, откажется и от России. Амеры мягко и постепено его догнут.
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193
IgorEr 23 минуты назад
...
Ссылка www.youtube.com
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164
Максим Минаев 23 минуты назад
[мат].они из СПб.и сюда же вернутся.это ж не земфира.денег у них маловато,да и вряд ли они что то против России будут иметь
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16k
Vital Idol 24 минуты назад
это шрек тут самый образованный?!
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4k
A Полчаса назад
Не удивительно. Всегда считал их творчество трэшем
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3k
александр Полчаса назад
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27k
lem02 36 минут назад
Раз против войны, значит ты уже не патриот. А как же, государство непогрешимо!
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213
Albert Rost lem02 4 минуты назад
А, ну, да. Нужно было сложить лапки, не реагировать на анти-Россию, ждать когда они притащат к нам злейших врагов, чтобы потом кушать хохлятское сало и пить свидомую горилку. Слышали, слышали...
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27k
Ashabad 43 минуты назад
С момента окончания Второй мировой войны и до 2001 года в 153 странах мира произошло в общей сложности официально зарегистрировано 248 военных конфликтов. При этом в 201 из них США приняли самое непосредственное участие. Таким образом, Вашингтон причастен почти к 80% всех столкновений.
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