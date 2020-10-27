Японцы создали маску-переводчика

Возможно, люди начнут с большей охотой носить на улице маски, когда в мире войдет в широкое обращение изделие японской компании Donut Robotics, которое способно не только защищать от вирусов, но и в режиме реального времени переводить с нескольких языков обращенные к вам слова.
Маска, произведенная в Японии и по виду ничем не отличающаяся от тех, что стали привычны жителям всех стран мира, умеет переводить разговоры на восемь мировых языков в режиме реального времени. Правда, изделие компании Donut Robotics пока умеет переводить лишь с японского и обратно, но это только начало!
Пользоваться изделием под названием C-FACE совсем несложно, уверяют изобретатели. Стоит наладить связь с маской через Bluetooth, и она тут же становится вашим посредником при разговорах с иностранцами. Приложение выслушивает фразу и мгновенно переводит ее на один из восьми языков. Возможно, говорят представители компании, маска поможет нам всем стать ближе в те непростые дни. когда обстоятельства заставляют нас отдаляться друг от друга.
"Во многих ситуациях мы по-прежнему неизбежно общаемся лицом к лицу. В новой реальности маска с приложением будут очень полезны", - заявил руководитель кампании на презентации. Там, в частности.было показано экспериментальное видео, на котором мужчина, не говорящий по-японски, попытался купить билет у японки. Оба были в масках, которые тщательно переводили диалог. Задача, в итоге, ооказалась выполненной, а билет - купленным.
"Во многих ситуациях мы по-прежнему неизбежно общаемся лицом к лицу. В новой реальности маска с приложением будут очень полезны", - заявил руководитель кампании на презентации. Там, в частности.было показано экспериментальное видео, на котором мужчина, не говорящий по-японски, попытался купить билет у японки. Оба были в масках, которые тщательно переводили диалог. Задача, в итоге, ооказалась выполненной, а билет - купленным.
Маска-переводчик скоро поступит в продажу и обещает быть вполне доступной: ее цена - 4378 йен, $40 или порядка 3000 рублей. Как сообщают создатели, ее можно будет носить поверх обычной медицинской маски. Первые 5000 масок-переводчиков уже отправлены покупателям в Японии, а в будущем Donut Robotics надеется наладить продажу своих масок в Китае, Европе и США.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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