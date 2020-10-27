Японцы создали маску-переводчика

Пользоваться изделием под названием C-FACE совсем несложно, уверяют изобретатели. Стоит наладить связь с маской через Bluetooth, и она тут же становится вашим посредником при разговорах с иностранцами. Приложение выслушивает фразу и мгновенно переводит ее на один из восьми языков. Возможно, говорят представители компании, маска поможет нам всем стать ближе в те непростые дни. когда обстоятельства заставляют нас отдаляться друг от друга.

"Во многих ситуациях мы по-прежнему неизбежно общаемся лицом к лицу. В новой реальности маска с приложением будут очень полезны", - заявил руководитель кампании на презентации. Там, в частности.было показано экспериментальное видео, на котором мужчина, не говорящий по-японски, попытался купить билет у японки. Оба были в масках, которые тщательно переводили диалог. Задача, в итоге, ооказалась выполненной, а билет - купленным.