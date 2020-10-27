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Японцы создали маску-переводчика

Японцы создали маску-переводчика (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Donut Robotics   изобретение   интересно   наука   техника   технологии. маска   япония   
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Возможно, люди начнут с большей охотой носить на улице маски, когда в мире войдет в широкое обращение изделие японской компании Donut Robotics, которое способно не только защищать от вирусов, но и в режиме реального времени переводить с нескольких языков обращенные к вам слова.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Donut Robotics   изобретение   интересно   наука   техника   технологии. маска   япония   
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