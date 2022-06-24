Не только Рэйчел: отличные фильмы с Дженнифер Энистон

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Её любят во всём мире. После сериала "Друзья" она стала получать предложения на съемки в мелодрамах и комедиях. И не только.
Сегодня Энистон одна из самых востребованных и известных голливудских знаменитостей. На её счету не только милые и лёгкие семейные комедии, но и серьёзные драматичные роли. Не знаете что посмотреть вечером? Вот подборка хорошего кино.
"Притворись моей женой"
Дженнифер очень хороша в комедии и было бы странно, если бы она снялась вместе с одним из самых известных комедийных актёров Америки - Адамом Сэндлером.
Как-то раз Дэнни Маккоби (Сэндлер) выяснил, что прямая дорожка к сердцу женщины и сексу на одну ночь - это обручальное кольцо и статус покинутого мужа. Он частенько использовал эту тактику в барах, притворяясь хорошим парнем затюканным женой. Пока наконец не находит женщину своей мечты - Палмер (Бруклин Деккер). И Сэндлер просит свою лучшую подругу Кэтрин (Энистон) притвориться его экс-супругой. Всё заходит очень далеко...
Как-то раз Дэнни Маккоби (Сэндлер) выяснил, что прямая дорожка к сердцу женщины и сексу на одну ночь - это обручальное кольцо и статус покинутого мужа. Он частенько использовал эту тактику в барах, притворяясь хорошим парнем затюканным женой. Пока наконец не находит женщину своей мечты - Палмер (Бруклин Деккер). И Сэндлер просит свою лучшую подругу Кэтрин (Энистон) притвориться его экс-супругой. Всё заходит очень далеко...
"Ходят слухи"
Семейная драма, в которой вместе с Дженнифер сыграли Марк Руффало, Кевин Костнер и Ширли МакЛейн.
Сара (Энистон) вроде бы должна быть счастлива - прекрасный и любящий бойфренд, прекрасная карьера. Вот только она полна сомнений: она не уверена, что готова выйти замуж за своего парня Джеффа (Руффало), не хочет общаться со своей семьёй. Перед свадьбой сестры у Сары случается откровенный разговор со своей бабушкой, которая открыла ей тайны, благодаря которым девушка начинает разбираться в себе и в своей жизни.
Сара (Энистон) вроде бы должна быть счастлива - прекрасный и любящий бойфренд, прекрасная карьера. Вот только она полна сомнений: она не уверена, что готова выйти замуж за своего парня Джеффа (Руффало), не хочет общаться со своей семьёй. Перед свадьбой сестры у Сары случается откровенный разговор со своей бабушкой, которая открыла ей тайны, благодаря которым девушка начинает разбираться в себе и в своей жизни.
"Брюс Всемогущий"
Один из самых известных фильмов с Энистон. В фильме она сыграла девушку главного героя, которого сыграл Джим Керри.
Брюс Нолан - телеведущий, который регулярно терпит неудачи в карьере и мечтает занять место главного ведущего. Он видит жизнь только в серых тонах, в отличие от своей девушки Грейс, которая всегда и во всём положительные стороны. Брюс в заброшенном здании случайно встречается с Богом, который наделяет его своей силой и вместе с тем ответственностью.
Энистона и Керри номинировали на Teen Choice Awards как лучших комедийных актёров.
Брюс Нолан - телеведущий, который регулярно терпит неудачи в карьере и мечтает занять место главного ведущего. Он видит жизнь только в серых тонах, в отличие от своей девушки Грейс, которая всегда и во всём положительные стороны. Брюс в заброшенном здании случайно встречается с Богом, который наделяет его своей силой и вместе с тем ответственностью.
Энистона и Керри номинировали на Teen Choice Awards как лучших комедийных актёров.
"Развод по-американски"
Эта картина что-то среднее между драмой и комедией.
Брук (Энистон) и Гэри (Винс Вон) уже довольно долго вместе. Она работает в картинной галерее, её жизнь - это мир искусства, а он работает экскурсоводом, увлекается футболом и между ними кажется мало общего. Но они успешно жили вместе, пока как-то раз из-за случайной ссоры отношения не стали рассыпаться как карточный домик...
Кстати, Энистон и Вон после съёмок тоже начали встречаться, пусть и недолго.
Брук (Энистон) и Гэри (Винс Вон) уже довольно долго вместе. Она работает в картинной галерее, её жизнь - это мир искусства, а он работает экскурсоводом, увлекается футболом и между ними кажется мало общего. Но они успешно жили вместе, пока как-то раз из-за случайной ссоры отношения не стали рассыпаться как карточный домик...
Кстати, Энистон и Вон после съёмок тоже начали встречаться, пусть и недолго.
"Марли и я"
Трогательная семейная мелодрама про жизнь молодой пары, в которую врывается весёлый щенок лабрадора.
Дженни (Энистон) и Джон (Оуэн Уилсон) решают проверить свою готовность завести детей и решают начать с щенка. Марли, поначалу милый и толстенький малыш, превращается в огромного неуправляемого весёлого добряка, который часто доводит хозяев до истерик.
Фильм о нежности, семейных ценностях и про то, что даже такой пёс-наказание может занять по-настоящему важное место в сердцах любящих его людей. Кстати, он снят по настоящему бестселлеру журналиста Джона Грогана, который сначала описывал события из своей жизни в газете, в которой он работал.
Дженни (Энистон) и Джон (Оуэн Уилсон) решают проверить свою готовность завести детей и решают начать с щенка. Марли, поначалу милый и толстенький малыш, превращается в огромного неуправляемого весёлого добряка, который часто доводит хозяев до истерик.
Фильм о нежности, семейных ценностях и про то, что даже такой пёс-наказание может занять по-настоящему важное место в сердцах любящих его людей. Кстати, он снят по настоящему бестселлеру журналиста Джона Грогана, который сначала описывал события из своей жизни в газете, в которой он работал.
"Больше, чем друг"
К 2010 году Дженнифер успела поработать почти со всеми популярными актёрами Голливуда. Один из них стал не только её экранным партнёром, но и хорошим другом за пределами съёмочной площадки.
Кэсси (Энистон) И Уолли (Джейсон Бейтман) дружат уже очень много лет. Оба живут в Нью-Йорке и у каждого есть проблемы в личной жизни. Кэсси хочет завести ребёнка при помощи донора спермы, выбрав для этого женатого красавчика Роланда (Патрик Уилсон). Уолли по время вечеринки случайно разбивает биоматериал для оплодотворения и пытаясь выкрутиться, заменяет его на свой...
Энистон, кстати, не только сыграла главную роль в фильме, но и выступила одним из продюсеров.
Кэсси (Энистон) И Уолли (Джейсон Бейтман) дружат уже очень много лет. Оба живут в Нью-Йорке и у каждого есть проблемы в личной жизни. Кэсси хочет завести ребёнка при помощи донора спермы, выбрав для этого женатого красавчика Роланда (Патрик Уилсон). Уолли по время вечеринки случайно разбивает биоматериал для оплодотворения и пытаясь выкрутиться, заменяет его на свой...
Энистон, кстати, не только сыграла главную роль в фильме, но и выступила одним из продюсеров.
"Цена измены"
Определённо Энистон добилась успеха на комедийном поприще, но ей также хорошо удаются и серьёзные драматичные роли. Партнёрами Энистон в этом фильме стали Венсан Кассель и Клайв Оуэн.
Чарльз (Оуэн) - самый обычный офисный работник, который ездит на поезде туда и обратно. У него есть жена и маленькая дочь, которая больна диабетом. И вот, в одной из утренних поездок на работу он встречает прекрасную незнакомку (Энистон) и эта встреча полностью переворачивает его жизнь. Закрученный сюжет, мощный сценарий, великолепный актёрский состав.
Чарльз (Оуэн) - самый обычный офисный работник, который ездит на поезде туда и обратно. У него есть жена и маленькая дочь, которая больна диабетом. И вот, в одной из утренних поездок на работу он встречает прекрасную незнакомку (Энистон) и эта встреча полностью переворачивает его жизнь. Закрученный сюжет, мощный сценарий, великолепный актёрский состав.
Источник:
АНТИФИШКИ
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