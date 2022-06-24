Не только Рэйчел: отличные фильмы с Дженнифер Энистон

К 2010 году Дженнифер успела поработать почти со всеми популярными актёрами Голливуда. Один из них стал не только её экранным партнёром, но и хорошим другом за пределами съёмочной площадки. Кэсси (Энистон) И Уолли (Джейсон Бейтман) дружат уже очень много лет. Оба живут в Нью-Йорке и у каждого есть проблемы в личной жизни. Кэсси хочет завести ребёнка при помощи донора спермы, выбрав для этого женатого красавчика Роланда (Патрик Уилсон). Уолли по время вечеринки случайно разбивает биоматериал для оплодотворения и пытаясь выкрутиться, заменяет его на свой... Энистон, кстати, не только сыграла главную роль в фильме, но и выступила одним из продюсеров.

2022-06-24T21:01:18+03:00