Где нет зависти и злости - 30 лет песне '"Городок"

Краткая история



Как рождается песня? Чаще всего литератор сочиняет поэтический текст, а затем композитор раскрашивает его музыкальными звуками. Правда иногда бывает и наоборот, но всенародно любимый хит «Городок», о котором пойдёт речь, был создан по первому варианту. Всё случилось в далёком 1992 году. В то время Кирилл Крастошевский, столь талантливый человек, что все виды его успешной творческой деятельности в нынешнее время перечислить довольно сложно, а песни знает вся страна, был молод и весьма энергичен.



После окончания в 1981 году ГИТИСа, он уже более десяти лет служил в московском театре «Современник», где был активно задействован как актёр, а впоследствии режиссёр, и даже сценарист.

Когда в конце 1991 года распался СССР и был поднят «железный занавес», Крастошевский был в числе первых российских театральных актёров, пересёкших океан, чтобы в Америке продемонстрировать свои таланты. Однако если человек очень любит свою Отчизну, он всегда на чужбине тоскует по родному дому.



И вот как-то раз, отыграв очередной спектакль и вернувшись в гостиницу, Кирилл так сильно загрустил и его накрыла настолько щемящая ностальгия, что стихи со словами: «Как хочется вернуться в городок» стали выливаться из него как из рога изобилия. Возвратившись на Родину, Крастошевский про этот текст не забыл, а несколько раз его как бардовскую песню исполнил на дружеских вечерах – квартирниках, а затем в спектакле режиссёра Галины Волчек «Современник» рассказывает о себе».

Вне всякого сомнения, что песню получившую название «Городок», Кирилл продемонстрировал своему любимому соавтору Юрию Варум, в творческом тандеме с которым создал уже немало композиций.