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Где нет зависти и злости - 30 лет песне '"Городок"

Где нет зависти и злости - 30 лет песне '"Городок"

Автор:
24 июня 2022 14:42
Метки: Дата   История песни   песня   факты   
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Человек, когда становится старше и у него появляется много проблем, он в своих мыслях всё чаще возвращается в то беззаботное время своей жизни, когда был по-настоящему счастлив.
У этой прекрасной поры есть два названия: детство или юность.
Именно тогда искренне верилось, что сказка может стать былью и все мечты обязательно сбудутся.

Однако к большому сожалению эти, наполненные яркими красками, беспечные годы быстро проходят и от них остаются лишь тёплые воспоминания. На данную тему поэтами и композиторами создано немало душещипательных, пропитанных ностальгией песен, из которых особенно хочется выделить одну, имеющую умилительное название «Городок».

Она стала «визитной карточкой», талантливой, стильной и неподражаемой эстрадной певицы Анжелики Варум.

Краткая история

Как рождается песня? Чаще всего литератор сочиняет поэтический текст, а затем композитор раскрашивает его музыкальными звуками. Правда иногда бывает и наоборот, но всенародно любимый хит «Городок», о котором пойдёт речь, был создан по первому варианту. Всё случилось в далёком 1992 году. В то время Кирилл Крастошевский, столь талантливый человек, что все виды его успешной творческой деятельности в нынешнее время перечислить довольно сложно, а песни знает вся страна, был молод и весьма энергичен.


После окончания в 1981 году ГИТИСа, он уже более десяти лет служил в московском театре «Современник», где был активно задействован как актёр, а впоследствии режиссёр, и даже сценарист.
Когда в конце 1991 года распался СССР и был поднят «железный занавес», Крастошевский был в числе первых российских театральных актёров, пересёкших океан, чтобы в Америке продемонстрировать свои таланты. Однако если человек очень любит свою Отчизну, он всегда на чужбине тоскует по родному дому.


И вот как-то раз, отыграв очередной спектакль и вернувшись в гостиницу, Кирилл так сильно загрустил и его накрыла настолько щемящая ностальгия, что стихи со словами: «Как хочется вернуться в городок» стали выливаться из него как из рога изобилия. Возвратившись на Родину, Крастошевский про этот текст не забыл, а несколько раз его как бардовскую песню исполнил на дружеских вечерах – квартирниках, а затем в спектакле режиссёра Галины Волчек «Современник» рассказывает о себе».
Вне всякого сомнения, что песню получившую название «Городок», Кирилл продемонстрировал своему любимому соавтору Юрию Варум, в творческом тандеме с которым создал уже немало композиций.

По общему согласию Юрий Ицхокович сочинил для песни новую мелодию и сделал ей красивую аранжировку. Изначально он решил предложить «Городок» Алле Пугачёвой, но обстоятельства сложились так, что первой исполнительницей песни стала его дочь Анжелика, продюсером которой он к тому времени был уже два года. Композиция была записана и вошла во второй альбом певицы с названием «Ля-ля-фа», выпущенный в следующем 1993 году. Трогательная песня быстро стала набирать популярность, однако далее случилось такое, что можно означить как крупный выигрыш по лотерейному билету. Дело было так. В мае того же 1993 года на телеэкраны страны вышла юмористическая программа «Городок».


То, что с песней Анжелики Варум она имела одинаковое название было случайное совпадение.
В этой передаче актёры Илья Олейников и Юрий Стоянов так талантливо изображали своих персонажей, попадающих в анекдотические ситуации, что зрители с нетерпением ждали каждого нового выпуска. Такое народное признание заставляло создателей телевизионного «Городка» постоянно выискивать новые интересные решения. К примеру, однажды один из сотрудников программы, придя в студию, сообщил, что для очередной серии нашёл замечательный вариант.
Он случайно в магазине услышал композицию «Городок», которая по содержанию и настроению весьма подходила для очередного выпуска передачи. Так песня в исполнении Анжелики Варум впервые прозвучала в тринадцатой серии, вышедшей на телеэкраны в 1994 году, а после весьма удачной премьеры в программе она получила постоянную прописку.

Создатели телевизионного «Городка» только через полгода соизволили известить певицу, что используют её композицию в передаче.


В ответ от молодой, но мудрой девушки услышали, что она давно об этом знает и претензий не имеет.
Разумная и рассудительная Анжелика понимала: использование песни в программе, получившей всенародную любовь, помогло ей стать суперпопулярным хитом. Отныне по просьбе слушателей певица исполняла «Городок» на каждом своём концерте, а в конце года композиция прозвучала в финале конкурса "Песня-94".

Содержание и текст песни «Городок»
«Городок». Эта лирическая, наполненная светлой грустью композиция, с первого до последнего слова пропитана ностальгией по самой счастливой поре в жизни человека, а именно его детстве и юности. Тогда всё было просто: люди были добрыми и не завистливыми, бесцеремонно ходили друг к другу в гости, помимо того, поддерживая добрые отношения и радуясь успехам соседей, жили одной дружной семьёй.


Далее повествование в песне идёт о быстротечности жизни. Прежде верилось, что зародившиеся в детстве дружеские отношения продлятся всю жизнь и вынужденные переезды, а также любые расстояния этому никогда не будут являться помехой.


Однако с возрастом, в суете жизненных обстоятельств и забот, начинаешь понимать, что как прежде уже никогда не будет. Поначалу все друг с другом обмениваются сдержанными поздравлениями с праздником, а далее в суете не хватает времени даже на такую скупую корреспонденцию и почтовый ящик вовсе оказывается пуст. В итоге это всё, что осталось от клятвенной детской дружбы и чудесного времени, которое так хочется вернуть назад.

Данная, окутанная грустью элегическая композиция написана в минорной тональности, а её выразительная мелодия уложена в размер 4/4. При этом важно отметить, что строение песни весьма необычно. Здесь особое место занимает припев, которым начинается и заканчивается композиция. Он также разделяет первый и сокращённый наполовину второй куплет.

«Городок». Эта трогательная песня находит отклик в душе и сердце каждого, так как вызывает тёплые и соответственно приятные воспоминания о самом счастливом времени в жизни человека: его детстве и юности. Однако в данной композиции заложена ещё одна весьма важная мысль: жизнь пролетает очень быстро и нужно ценить каждое её мгновение.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дата   История песни   песня   факты   
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1  комментарий
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antonium Час назад
Легендарная передача и легендарная песня. Светлая память Олейникову Илье Львовичу.
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