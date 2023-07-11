Наигрались со шрифтами? Пост странных дизайнерских решений

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Быть дизайнером — означает создавать то, о чём будут судачить люди, частенько косячить и играть со шрифтами. Видимо, шрифты — это слабое место почти каждого дизайнера.
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А у кого-то обоссанный подвал
- Он занят, его п№;:дят
двухцветная печать и то только из за логотипа, дешевле только чб, дизайна ноль, рекламы ноль, упаковка без вые*бонов
эта фирма у нас в области и это самые дешевые из отечественных аналогов, сам покупаю