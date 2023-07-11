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Наигрались со шрифтами? Пост странных дизайнерских решений

Наигрались со шрифтами? Пост странных дизайнерских решений

Автор:
11 июля 2023 19:10
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   дизайн   наигрались со шрифтами   подборка   странный дизайн   
5544
16
Быть дизайнером — означает создавать то, о чём будут судачить люди, частенько косячить и играть со шрифтами. Видимо, шрифты — это слабое место почти каждого дизайнера.
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Метки: Прикол   Юмор   дизайн   наигрались со шрифтами   подборка   странный дизайн   
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27  комментариев
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15k
Андрей Донченко 3 часа назад
Комментарий к фото
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6k
мемфрид 3 минуты назад


А у кого-то обоссанный подвал
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57k
alertol Полчаса назад
- А можно дизайнера к телефону?
- Он занят, его п№;:дят
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11k
DumDum 57 минут назад
Комментарий к фото
...
кроме формы камина ещё и форма очага... Может это - не ошибка дизайнера?
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6k
magic32 Час назад
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как что? Стоит.
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416
Maxim Russo magic32 54 минуты назад
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Я бы выразился точнее: ТОРЧИТ!
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8k
Puans-on Час назад
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Классно!
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12k
Евгений Час назад
Бусики прикольные
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17k
Nikita Час назад
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23k
SolomonA 2 часа назад
А вот здесь у меня чисто метод перебора сработал
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7k
serega57_ 2 часа назад
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8k
Zhora 2 часа назад
Созвездие ануса - круче всех !
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15k
ss 2 часа назад
3. Если попросил аптекаря лекарство "в такой белой упаковке с серой надписью" - то ты... Знать надо, что принимаешь.
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5k
Трям 2 часа назад
Комментарий к фото
дал, дал... мудал.
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15k
ss 2 часа назад
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Это не у них, автор. Это по тебе Фрейд тоскует...
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35k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
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1k
ruslan d 2 часа назад
как правило это ваши хотелки )))
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15k
Андрей Донченко 3 часа назад
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Ссылка youtu.be
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3k
poбт 3 часа назад
а че не так?
двухцветная печать и то только из за логотипа, дешевле только чб, дизайна ноль, рекламы ноль, упаковка без вые*бонов

эта фирма у нас в области и это самые дешевые из отечественных аналогов, сам покупаю
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