Художник перекрашивает кукол с внешностью звёзд и они будто оживают

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Ноэль Круз — потрясающий художник, "кукольных дел мастер". Он создает реалистичных кукол с внешностью знаменитостей, перекрашивая их оригинальные версии так, чтобы сходство было как можно более точным. Работы Ноэля уникальны и высоко ценятся коллекционерами, ведь это по-настоящему штучный товар!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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