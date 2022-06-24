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Художник перекрашивает кукол с внешностью звёзд и они будто оживают

Художник перекрашивает кукол с внешностью звёзд и они будто оживают

Автор:
24 июня 2022 14:00
Сообщество : Искусство
Метки: зарубежные звезды   знаменитости   копии звезд   куклы   мастерство   перекраска   реалистично   художник   
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Ноэль Круз — потрясающий художник, "кукольных дел мастер". Он создает реалистичных кукол с внешностью знаменитостей, перекрашивая их оригинальные версии так, чтобы сходство было как можно более точным. Работы Ноэля уникальны и высоко ценятся коллекционерами, ведь это по-настоящему штучный товар!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зарубежные звезды   знаменитости   копии звезд   куклы   мастерство   перекраска   реалистично   художник   
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