Сюрреалистические фото Сальвадора Дали

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В 1955 году фотограф Чарльз Хьюитт провел фотосессию с Сальвадором Дали в его помеcтье в Фигейросе. для популярного британского журнала Picture Рost. Хьюитт решил сделать необычный фотосет, достойный главного сюрреалиста мира. Впоследствии многие снимки Дали в жанре сюрреализма, сделнные Хьюитом в ходе той фотосессии, впоследствии стали очень известными и даже культовыми.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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