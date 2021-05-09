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Сюрреалистические фото Сальвадора Дали

Сюрреалистические фото Сальвадора Дали (16 фото)

Автор:
09 мая 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Чарльз Хьюитт   звезды   знаменитости   истории   сальвадор дали   сюрреализм   фоторепртаж   художник   
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В 1955 году фотограф Чарльз Хьюитт провел фотосессию с Сальвадором Дали в его помеcтье в Фигейросе. для популярного британского журнала Picture Рost. Хьюитт решил сделать необычный фотосет, достойный главного сюрреалиста мира. Впоследствии многие снимки Дали в жанре сюрреализма, сделнные Хьюитом в ходе той фотосессии, впоследствии стали очень известными и даже культовыми.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Чарльз Хьюитт   звезды   знаменитости   истории   сальвадор дали   сюрреализм   фоторепртаж   художник   
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3  комментария
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Uron 2 часа назад
Колбасило его, конечно, не падецки...
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Mellivora 13 минут назад
Странный человек сделавший наш мир ярче.
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Тт Полчаса назад
Видно же что псих
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