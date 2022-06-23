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История в цвете: 30 красиво раскрашенных ретро-фотографий

История в цвете: 30 красиво раскрашенных ретро-фотографий

Автор:
23 июня 2022 14:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: исторические фото   колоризация   колоризация фотографий   колоризированные снимки   колоризированные фото   раскрашенные   раскрашенные фото   старые фото в цвете   фото в цвете   
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Выцветшие монохромные фотографии, хоть и имеют своё очарование и делают прошлое более наглядным, всё же сильно уступают цветным снимкам. И, раз уж мы живём в эпоху цифровых технологий, этим надо пользоваться! Онлайн-сообщество Colorized History посвящено колоризации исторических фотографий - и вот небольшая, но яркая коллекция.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: исторические фото   колоризация   колоризация фотографий   колоризированные снимки   колоризированные фото   раскрашенные   раскрашенные фото   старые фото в цвете   фото в цвете   
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