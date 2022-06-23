История в цвете: 30 красиво раскрашенных ретро-фотографий

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Выцветшие монохромные фотографии, хоть и имеют своё очарование и делают прошлое более наглядным, всё же сильно уступают цветным снимкам. И, раз уж мы живём в эпоху цифровых технологий, этим надо пользоваться! Онлайн-сообщество Colorized History посвящено колоризации исторических фотографий - и вот небольшая, но яркая коллекция.
1. Самсон Бивер (проводник и установщик троп в Скалистых горах), его жена Лия и их дочь Фрэнсис Луиза в Канаде в 1907 году
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2. Софи Шолль, основательница студенческой группы сопротивления «Белая роза», арестована за распространение антинацистских листовок вместе со своим братом и казнена на гильотине в возрасте 22 лет за государственную измену
3. «Ткачиха одеял» — женщина из племени навахо, занимающаяся ткачеством под хлопковым деревом в каньоне Де Челли, Аризона. Снято Эдвардом С. Кертисом, примерно 1905 г.
4. Сестры О’Халлоран — вооружённые шестами и кипятком, они отбивались от офицеров, выселявших их семью во время Ирландской земельной войны, в 1887 году
5. Два американских солдата с гордостью демонстрируют свои персонализированные «пасхальные яйца» (155-мм артиллерийские снаряды), сделанные специально для Адольфа Гитлера, 1945 год
6. История любви Ричарда и Милдред Лавинг привела к историческому делу Верховного суда, отменяющему последние законы о сегрегации в Америке
7. Почтальон Н. Соренсон позирует с тяжелым грузом рождественской почты и посылок, Чикаго, 1929 год
10. Портрет Джона Смита, также известного как Белый Волк, пожилого коренного американца чиппева из Касс-Лейк, штат Миннесота, в традиционной одежде, 1914 год
11. Бабуля получает первый приз за свой куст марихуаны на ярмарке округа Калифорния-Сити в 1973 году
13. Забавная фотография времен Первой мировой войны, немецкий солдат в снегу только в шлеме, сапогах и майке, с кошкой на голове. 1916 год
20. Рон Сталворт (на фото в 1975 году) был первым темнокожим детективом в истории полицейского управления Колорадо-Спрингс
Он проник в ряды Ку-клукс-клана в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, и стал его членом в конце 1970-х. Фильм "Чёрный клановец" 2018 года основан на его жизни и ранней карьере.
24. «Сироты Титаника» Мишель и Эдмон Навратил. Они оказались единственными детьми, оставшимися невостребованными взрослыми после спасения с «Титаника», 1912 год
26. Хаконэ, Япония, усаженная деревьями аллея, заканчивающаяся лестничным пролётом к храму, сфотографирована Феличе Беато ок. 1868 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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