"Чебурашки", "Дружки" и другие детские телефоны времен СССР

Сегодня вряд ли кого может удивить ребенок нежного возраста, разгуливающий с мобильным телефоном в руках. Ну а в советское детство в качестве механического средства связи чаще всего использовались такие простые устройства, как консервные банки или спичечные коробки, соединенные ниткой.
Мы называли эти примитивные конструкции гордым словом "рация" и умудрялись переговариваться друг с другом не только в пределах одной улицы, но иногда и находясь на разных этажах дома, или даже в разных, но близкостоящих домах. Еще одним средством связи было перестукивание по батарее или отправка друг другу по веревочке записок - это если квартиры находились в одном подъезде и с окнами на одну и ту же сторону.
Конечно же, качество и удобство "связи" во всех этих случаях оставляло желать лучшего, поэтому для всех любителей быстрых коммуникаций желанным подарком были детские телефоны. Они обеспечивали вполне приличную двустороннюю связь, правда, на несколько ограниченном расстоянии. Но, как правило, длины шнура хватало, чтобы соединить пару квартир в пределах примерно 2-3 этажей.
Эти детские телефоны были почти как настоящие, разве что работали от батареек (самое большое неудобство этих устройств), которые быстро разряжались и по причине дефицита часто вынуждали устройство находиться в простое. Но зато эти телефоны звонили, как "взрослые" аппараты, многие из них имели номеронобиратель, трубку, рычаги - все, как полагается.
По своему оформлению аппараты тоже были очень интересными: например, совсем детская версия телефонов называлась "Чебурашка", и корпуса устройств были сделаны в виде забавной мордашки, напоминающей Чебурашку из мультфильма. Правда, художник-оформитель, занимающийся дизайном упаковки, почему-то нарисовал Чебурашку, "говорящего" лапой, а не ртом, но, видимо, это было сделано для того, чтобы продемонстрировать всю красоту телефонной трубки ))
Другая детская версия называлась "Дружок": аппараты внешне были немного похожи на собачку, высунувшую кончик языка. И это была не просто дизайнерская находка - этим язычком регулировалась трель звонка: от длинной до прерывистой. Ну а чтобы ответить на входящий вызов, нужно было нажать на нос "Дружка", который для большего эффекта начинал мигать глазами.
Для детей постарше предназначались телефоны с дизайном, приближенном к тому, что использовался на "взрослых" аппаратах. Но, конечно, в зависимости от года изготовления оформление игрушки сильно менялось. Так, например, в начале 70-х аппараты имели довольно простую конструкцию и такие же простые, даже несколько грубоватые, линии.
Но уже в 80-е годы детские телефоны обретали не только классический облик современных "взрослых" аппаратов, но и порой отличались даже более изысканным и "продвинутым" дизайном.
Для любителей мастерить что-либо свои руками, предлагались телефоны-конструкторы, которые сначала нужно было спаять, согласно схеме, и уж затем только начать ими пользоваться.
А у вас в детстве были такие телефоны на батарейках? Приходилось ими пользоваться по назначению или же их судьба была, как в рассказе Н. Носова "Телефон"? :))
Источник:
АНТИФИШКИ
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У меня в детстве был полевой телефон.
Но не огромная беда с трубкой, а такой, где на голову на лямке надевался наушник, а говорить нужно было внутрь, в то место откуда наушник из коробки вынимался.
Была катушка с проводом метров, примерно, на 25. Два аппарата. Работали они от батареек. Звонок, как положено, осуществлялся поворотом складной вертушки сбоку.
При наличии таких девайсов, разумеется, меня всегда первым звали во двор в войнушку играть.