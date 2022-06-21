FISHKINET
Пожалейте продукты! 10 ошибок, которые совершаются при готовке Пожалейте продукты! 10 ошибок, которые совершаются при готовке "Мы заберём все ваши деньги; такие условия". Реакция соцсетей на новые условия в Банке Тинькофф "Мы заберём все ваши деньги; такие условия". Реакция соцсетей на... Удар в спину: сын Илона Маска решил сменить пол и отречься от отца Удар в спину: сын Илона Маска решил сменить пол и отречься от отца Сборник автомобильного юмора Сборник автомобильного юмора Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Мужчина накормил и приютил испуганного щенка Мужчина накормил и приютил испуганного щенка Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров,... В чем уникальность островов Ратманова и Крузенштерна? В чем уникальность островов Ратманова и Крузенштерна? Тогда и сейчас: от крохотного котёнка до взрослого кота Тогда и сейчас: от крохотного котёнка до взрослого кота Особенности национального трудоустройства Особенности национального трудоустройства Воины древности: были ли среди них качки, показанные на киноэкранах? Воины древности: были ли среди них качки, показанные на киноэкранах? Всё вразнобой Всё вразнобой Ретро фотографии Ретро фотографии Техно без компьютера: талантливые парни зажигают Техно без компьютера: талантливые парни зажигают Не боги горшки обжигают: профессиональный опрос на Фишках Не боги горшки обжигают: профессиональный опрос на Фишках Готовлю в садже Готовлю в садже Мечта, а не выпускной Мечта, а не выпускной Девушка попросила своего мужчину забрать из дома её косметику Девушка попросила своего мужчину забрать из дома её косметику Как чувствуют себя российские TikTok-блогеры в последние пару месяцев Как чувствуют себя российские TikTok-блогеры в последние пару месяцев
"Чебурашки", "Дружки" и другие детские телефоны времен СССР

"Чебурашки", "Дружки" и другие детские телефоны времен СССР

Автор:
21 июня 2022 16:06
Метки: Игрушки   СССР   интересно   
790
15

Сегодня вряд ли кого может удивить ребенок нежного возраста, разгуливающий с мобильным телефоном в руках. Ну а в советское детство в качестве механического средства связи чаще всего использовались такие простые устройства, как консервные банки или спичечные коробки, соединенные ниткой.

Мы называли эти примитивные конструкции гордым словом "рация" и умудрялись переговариваться друг с другом не только в пределах одной улицы, но иногда и находясь на разных этажах дома, или даже в разных, но близкостоящих домах. Еще одним средством связи было перестукивание по батарее или отправка друг другу по веревочке записок - это если квартиры находились в одном подъезде и с окнами на одну и ту же сторону.

Конечно же, качество и удобство "связи" во всех этих случаях оставляло желать лучшего, поэтому для всех любителей быстрых коммуникаций желанным подарком были детские телефоны. Они обеспечивали вполне приличную двустороннюю связь, правда, на несколько ограниченном расстоянии. Но, как правило, длины шнура хватало, чтобы соединить пару квартир в пределах примерно 2-3 этажей.

×
×

Эти детские телефоны были почти как настоящие, разве что работали от батареек (самое большое неудобство этих устройств), которые быстро разряжались и по причине дефицита часто вынуждали устройство находиться в простое. Но зато эти телефоны звонили, как "взрослые" аппараты, многие из них имели номеронобиратель, трубку, рычаги - все, как полагается.


По своему оформлению аппараты тоже были очень интересными: например, совсем детская версия телефонов называлась "Чебурашка", и корпуса устройств были сделаны в виде забавной мордашки, напоминающей Чебурашку из мультфильма. Правда, художник-оформитель, занимающийся дизайном упаковки, почему-то нарисовал Чебурашку, "говорящего" лапой, а не ртом, но, видимо, это было сделано для того, чтобы продемонстрировать всю красоту телефонной трубки ))

Другая детская версия называлась "Дружок": аппараты внешне были немного похожи на собачку, высунувшую кончик языка. И это была не просто дизайнерская находка - этим язычком регулировалась трель звонка: от длинной до прерывистой. Ну а чтобы ответить на входящий вызов, нужно было нажать на нос "Дружка", который для большего эффекта начинал мигать глазами.

Для детей постарше предназначались телефоны с дизайном, приближенном к тому, что использовался на "взрослых" аппаратах. Но, конечно, в зависимости от года изготовления оформление игрушки сильно менялось. Так, например, в начале 70-х аппараты имели довольно простую конструкцию и такие же простые, даже несколько грубоватые, линии.

Но уже в 80-е годы детские телефоны обретали не только классический облик современных "взрослых" аппаратов, но и порой отличались даже более изысканным и "продвинутым" дизайном.

Для любителей мастерить что-либо свои руками, предлагались телефоны-конструкторы, которые сначала нужно было спаять, согласно схеме, и уж затем только начать ими пользоваться.

А у вас в детстве были такие телефоны на батарейках? Приходилось ими пользоваться по назначению или же их судьба была, как в рассказе Н. Носова "Телефон"? :))

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Игрушки   СССР   интересно   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
Похабыч 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161
Hell Berrel 52 минуты назад
Не могу найти фото...

У меня в детстве был полевой телефон.

Но не огромная беда с трубкой, а такой, где на голову на лямке надевался наушник, а говорить нужно было внутрь, в то место откуда наушник из коробки вынимался.

Была катушка с проводом метров, примерно, на 25. Два аппарата. Работали они от батареек. Звонок, как положено, осуществлялся поворотом складной вертушки сбоку.

При наличии таких девайсов, разумеется, меня всегда первым звали во двор в войнушку играть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−36
Jekaterina 3 часа назад
Комментарий к фото
У сестры с подругой были такие, через 2 этажа можно было общаться :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Это что-то на столичном наверное. Даже в магазинах игрушушных таких изысков не видел, не то чтобы пользоваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
5k
Игорь Михайлов 4 часа назад
У меня батя вот такие хрени в квартире по навешал, маман звала есть через него, в те года очень круто казалось!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4248860



Другие посты автора
Пожалейте продукты! 10 ошибок, которые совершаются при готовке
Пожалейте продукты! 10 ошибок, которые совершаются при готовке
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как жить?

Популярные теги
#Юмор#подборка#дтп#фото#картинки#кино#автомобили#фотографии#Реакция#искусство
#интересно#история#животные#СССР#авто аварии#факты#дети#автомир#забавно#милота
#прикол#в мире#люди#аварии#интересное#Приколы#наука#Разное#знаменитости#сарказм
Пожалейте продукты! 10 ошибок, которые совершаются при готовке Пожалейте продукты! 10 ошибок, которые совершаются при готовке О детских книжных закладках времен СССР О детских книжных закладках времен СССР Детские и молодежные часы времен СССР Детские и молодежные часы времен СССР Трудности советской моментальной лотереи Трудности советской моментальной лотереи Электрическая железная дорога "Пионерская": игрушки времен СССР Электрическая железная дорога "Пионерская": игрушки времен СССР О советских освежителях воздуха с нафталином и камфорой О советских освежителях воздуха с нафталином и камфорой

На что жалуетесь?

Вернуться