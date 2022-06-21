"Чебурашки", "Дружки" и другие детские телефоны времен СССР

Мы называли эти примитивные конструкции гордым словом "рация" и умудрялись переговариваться друг с другом не только в пределах одной улицы, но иногда и находясь на разных этажах дома, или даже в разных, но близкостоящих домах. Еще одним средством связи было перестукивание по батарее или отправка друг другу по веревочке записок - это если квартиры находились в одном подъезде и с окнами на одну и ту же сторону.

Конечно же, качество и удобство "связи" во всех этих случаях оставляло желать лучшего, поэтому для всех любителей быстрых коммуникаций желанным подарком были детские телефоны. Они обеспечивали вполне приличную двустороннюю связь, правда, на несколько ограниченном расстоянии. Но, как правило, длины шнура хватало, чтобы соединить пару квартир в пределах примерно 2-3 этажей.