Креативные садовые проекты со всего мира

Всегда приятно посмотреть на красоту, которую люди создают своими руками. Перед вами подборка творческих садовых проектов, которые радуют глаз.
Если вам когда-либо доводилось капать грядки, сажать картошку или розы, а также смотреть, как ваши труды начинают давать плоды, то вы наверняка состоите в клубе любителей капаться в своём огороде. И если в детстве вас заставляли ездить на дачу против вашей воли, то став взрослыми вы наверняка и сами не прочь что-нибудь посадить. Но одно дело капаться в земле и совсем другое украшать свой приусадебный участок. Мало у кого есть на это время, желание и идеи, но посмотрев на красоту, которую создают другие люди своими руками, вас самих посетит вдохновение что-то смастерить!
«Моя уличная „картина“. Мольберт из веток, срезанных с моего красного кедра, рама, найденная на барахолке и цветочная композиция, купленная на придорожном фермерском рынке»
Приусадебный участок можно превратить в крохотный, но очень уютный оазис
Кашпо в виде страусов, сделанные из подручных средств
«Старая деревянная лестница моей мамы, которая перестала быть безопасной. Мы покрасили её и превратили в подставку для растений и всяких разных садовых сокровищ»
«Я получила эту статуэтку от дорогого друга, и во время шторма она упала и разбилась. Но я немного её подлатала, и теперь она снова прекрасна»
Если у вас есть несколько алюминиевых тазов разных размеров, вы тоже можете воплотить эту идею в жизнь
Оригинальное использование старых ящиков
«Всякий раз, когда моя жена получает почту, она возвращается улыбаясь»
Место для отдыха в саду, сделанное из старой детской кровати
«Сделал теплицу из старых окон и дверей»
Беседка может стать прекрасным местом для семейных вечеров, если добавить туда светильники и гирлянды
Кто сказал, что пугало обязательно должно быть страшным?
«Доделываю теплицу из ненужных банок. Я просто затыкаю щели баночками и мхом, и закрепляю клеем. Всего у меня ушло около 4500 банок»
О чем нужно помнить, занимаясь весенними работами во дворе! Оберните лодыжку клейкой лентой, и насекомые останутся на ней
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АНТИФИШКИ
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