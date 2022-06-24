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Креативные садовые проекты со всего мира

Креативные садовые проекты со всего мира

Автор:
24 июня 2022 08:39
Сообщество : Дачники
Метки: в мире   дача   интересно   подборка   сад   садовый проект   
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Всегда приятно посмотреть на красоту, которую люди создают своими руками. Перед вами подборка творческих садовых проектов, которые радуют глаз.

Если вам когда-либо доводилось капать грядки, сажать картошку или розы, а также смотреть, как ваши труды начинают давать плоды, то вы наверняка состоите в клубе любителей капаться в своём огороде. И если в детстве вас заставляли ездить на дачу против вашей воли, то став взрослыми вы наверняка и сами не прочь что-нибудь посадить. Но одно дело капаться в земле и совсем другое украшать свой приусадебный участок. Мало у кого есть на это время, желание и идеи, но посмотрев на красоту, которую создают другие люди своими руками, вас самих посетит вдохновение что-то смастерить!

 

«Моя уличная „картина“. Мольберт из веток, срезанных с моего красного кедра, рама, найденная на барахолке и цветочная композиция, купленная на придорожном фермерском рынке»


×
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Приусадебный участок можно превратить в крохотный, но очень уютный оазис 


 

Кашпо в виде страусов, сделанные из подручных средств


 


 

«Старая деревянная лестница моей мамы, которая перестала быть безопасной. Мы покрасили её и превратили в подставку для растений и всяких разных садовых сокровищ»


 

«Я получила эту статуэтку от дорогого друга, и во время шторма она упала и разбилась. Но я немного её подлатала, и теперь она снова прекрасна»


 

Если у вас есть несколько алюминиевых тазов разных размеров, вы тоже можете воплотить эту идею в жизнь 


 

Оригинальное использование старых ящиков


 


 

«Всякий раз, когда моя жена получает почту, она возвращается улыбаясь»


 

Место для отдыха в саду, сделанное из старой детской кровати


 

«Сделал теплицу из старых окон и дверей»


 

Беседка может стать прекрасным местом для семейных вечеров, если добавить туда светильники и гирлянды


 


 

Кто сказал, что пугало обязательно должно быть страшным?


 

«Доделываю теплицу из ненужных банок. Я просто затыкаю щели баночками и мхом, и закрепляю клеем. Всего у меня ушло около 4500 банок»


 

О чем нужно помнить, занимаясь весенними работами во дворе! Оберните лодыжку клейкой лентой, и насекомые останутся на ней


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   дача   интересно   подборка   сад   садовый проект   
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