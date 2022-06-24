Креативные садовые проекты со всего мира

Если вам когда-либо доводилось капать грядки, сажать картошку или розы, а также смотреть, как ваши труды начинают давать плоды, то вы наверняка состоите в клубе любителей капаться в своём огороде. И если в детстве вас заставляли ездить на дачу против вашей воли, то став взрослыми вы наверняка и сами не прочь что-нибудь посадить. Но одно дело капаться в земле и совсем другое украшать свой приусадебный участок. Мало у кого есть на это время, желание и идеи, но посмотрев на красоту, которую создают другие люди своими руками, вас самих посетит вдохновение что-то смастерить!

«Моя уличная „картина“. Мольберт из веток, срезанных с моего красного кедра, рама, найденная на барахолке и цветочная композиция, купленная на придорожном фермерском рынке»