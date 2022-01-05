20 вещей с необычным дизайном

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Дизайнеры еще способны удивить своими необычными, а порой и откровенно безумными идеями. Не верите? Посмотрите подборку этих фотографий.
Фантазия людей безгранична, и сейчас вы в очередной раз убедитесь в этом. Ведь есть на свете безумные гении, которые придумывают какие-нибудь необычные вещицы. Да что там, они даже обычные и привычные предметы могут превратить во что-то сумасшедшее. Например, сделать ёршик в виде микрофона или игральные карты с вождями коммунизма.
Набор ластиков, который превращает руку в корову
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Ключ и вилка в одном
Устройство для перевозки живой рыбы
Коммунистические игральные карты
Разветвитель для наушников в форме сердца
Тёрка-электрогитара
Белый пазл
Испытание для самых терпеливых!
Как есть снэки и не пачкать пальцы
Кубик Рубика для слепых
Скамейка-корова
Вилка, ложка, нож и бумеранг в одном
Перепонки для плавания
Носок для ускорения созревания авокадо
Для тех, кто любит петь во время любых домашних дел, даже чистя унитаз.
Картофель фри в форме LEGO
Зонтик-катана
Вот он, кетчунез!
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