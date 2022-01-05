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20 вещей с необычным дизайном

20 вещей с необычным дизайном (21 фото)

Автор:
05 января 2022 09:15
Метки: в мире   вещи   дизайн   дизайнеры   интересно   подборка   
397
21

Дизайнеры еще способны удивить своими необычными, а порой и откровенно безумными идеями. Не верите? Посмотрите подборку этих фотографий.

Фантазия людей безгранична, и сейчас вы в очередной раз убедитесь в этом. Ведь есть на свете безумные гении, которые придумывают какие-нибудь необычные вещицы. Да что там, они даже обычные и привычные предметы могут превратить во что-то сумасшедшее. Например, сделать ёршик в виде микрофона или игральные карты с вождями коммунизма.

Набор ластиков, который превращает руку в корову

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Ключ и вилка в одном


Устройство для перевозки живой рыбы


Коммунистические игральные карты

Разветвитель для наушников в форме сердца



Тёрка-электрогитара

Белый пазл


Испытание для самых терпеливых!

Как есть снэки и не пачкать пальцы


Кубик Рубика для слепых


Скамейка-корова


Вилка, ложка, нож и бумеранг в одном


Перепонки для плавания


Носок для ускорения созревания авокадо

l

Ёршик-микрофон


Для тех, кто любит петь во время любых домашних дел, даже чистя унитаз.

Картофель фри в форме LEGO


Зонтик-катана


Вот он, кетчунез!

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Метки: в мире   вещи   дизайн   дизайнеры   интересно   подборка   
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Snork Snorkoff 12 минут назад
Разветвитель в форме маленькой розовой жопы.
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Дмитрий

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