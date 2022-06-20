Полезный дефект: почему США брали в армию дальтоников во Вторую мировую войну

Ни для кого не секрет, что дальтонизм не приносит особой радости, ведь жизнь человека с ним сулит немалым количеством проблем. Сниженная способность различать цвета мешает даже в бытовых вещах, не говоря уже о службе в армии, где человек с таким дефектом приравнивается к инвалиду.
По крайней мере, так было в США, но ровно до их вступления во Вторую мировую войну в 1941 году.
Считалось, что дальтоники, попадая в армию, будут находиться на особом положении, что не рационально. Однако мнение изменилось, когда американцы столкнулись с японским мастерством маскировки.
Сам по себе камуфляж нужен для цветовой дифференциации за счёт «перешивания» пятен разной расцветки. Например, если использовать красно-коричневую землю и желто-зелёную листву, с наибольшей долей вероятности, вы не заметите укрытую позицию с пулемётом.
Вся эта цветовая мозаика просто смажет присутствие инородных предметов на местности. Но не от людей, страдающих дальтонизмом. Они увидят не эту самую мозаику, а однородную массу, за которой лучше будет видно все подозрительные неровности. Последние будут видеться слишком светлыми или тёмными пятнами.
Очевидно, что это дефект оказался полезным при обнаружении вражеских позиций, а дальтоников стали чаще брать в армию в качестве пилотов-разведчиков и снайперов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И ещё - разные светофильтры на правый и левый глаз.