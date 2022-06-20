Полезный дефект: почему США брали в армию дальтоников во Вторую мировую войну

По крайней мере, так было в США, но ровно до их вступления во Вторую мировую войну в 1941 году.

Считалось, что дальтоники, попадая в армию, будут находиться на особом положении, что не рационально. Однако мнение изменилось, когда американцы столкнулись с японским мастерством маскировки.