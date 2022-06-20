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Полезный дефект: почему США брали в армию дальтоников во Вторую мировую войну

Полезный дефект: почему США брали в армию дальтоников во Вторую мировую войну

Автор:
20 июня 2022 19:40
Сообщество : Военное
Метки: американцы   военные хитрости   вторая мирова война   дальтоники   снайперы   япония против сша   
1861
6

Ни для кого не секрет, что дальтонизм не приносит особой радости, ведь жизнь человека с ним сулит немалым количеством проблем. Сниженная способность различать цвета мешает даже в бытовых вещах, не говоря уже о службе в армии, где человек с таким дефектом приравнивается к инвалиду.

По крайней мере, так было в США, но ровно до их вступления во Вторую мировую войну в 1941 году.


Считалось, что дальтоники, попадая в армию, будут находиться на особом положении, что не рационально. Однако мнение изменилось, когда американцы столкнулись с японским мастерством маскировки.

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Сам по себе камуфляж нужен для цветовой дифференциации за счёт «перешивания» пятен разной расцветки. Например, если использовать красно-коричневую землю и желто-зелёную листву, с наибольшей долей вероятности, вы не заметите укрытую позицию с пулемётом.

Вся эта цветовая мозаика просто смажет присутствие инородных предметов на местности. Но не от людей, страдающих дальтонизмом. Они увидят не эту самую мозаику, а однородную массу, за которой лучше будет видно все подозрительные неровности. Последние будут видеться слишком светлыми или тёмными пятнами.

Очевидно, что это дефект оказался полезным при обнаружении вражеских позиций, а дальтоников стали чаще брать в армию в качестве пилотов-разведчиков и снайперов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: американцы   военные хитрости   вторая мирова война   дальтоники   снайперы   япония против сша   
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4  комментария
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9k
Izrin Maria 53 минуты назад
Попробуйте поиграть со светофильтрами. Тоже интересные эффекты получаются.
И ещё - разные светофильтры на правый и левый глаз.
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1k
Mazter 7 минут назад
"Ну и что, что ты дадьтоник, ты что зеленое от красного отличить не можешь???" (День выборов)
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2k
perekrestok 17 минут назад
Здорово! Хорошо еще что там светофоров не было.
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756
Mr White Man 19 минут назад
А каким боком на последнем фото Карлос Н. Хэскок - снайпер Корпуса морской пехоты США в период войны во Вьетнаме ? И дальтонизмом он не страдал.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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