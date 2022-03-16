Колоритные посетители американских супермаркетов, которых мы бы назвали сумасшедшими

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В Америке есть целая сеть огромных супермаркетов под названием Walmart. Это что-то на подобии нашего Ашана. Прославился магазин на весь мир не продуктами, а посетителями. Именно в нём можно чаще всего встретить разных фриков, которых немало в стране.
В Америке есть даже специальный сайт, куда люди кидают странные фоточки из супермаркета. Фрики этому только радуются и стараются одеться ещё вызывающе, чтобы попасть на страницы сайта. В России таких модников и хулиганов давно бы уже побили.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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