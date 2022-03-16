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Колоритные посетители американских супермаркетов, которых мы бы назвали сумасшедшими

Колоритные посетители американских супермаркетов, которых мы бы назвали сумасшедшими (18 фото)

Автор:
16 марта 2022 09:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   американцы   валмарт   интересное   подборка   прикол   смешное   супермаркет   
1815
18

В Америке есть целая сеть огромных супермаркетов под названием Walmart. Это что-то на подобии нашего Ашана. Прославился магазин на весь мир не продуктами, а посетителями. Именно в нём можно чаще всего встретить разных фриков, которых немало в стране.

В Америке есть даже специальный сайт, куда люди кидают странные фоточки из супермаркета. Фрики этому только радуются и стараются одеться ещё вызывающе, чтобы попасть на страницы сайта. В России таких модников и хулиганов давно бы уже побили.

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Источник:

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Метки: Юмор   американцы   валмарт   интересное   подборка   прикол   смешное   супермаркет   
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10  комментариев
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19k
Serg2001 2 часа назад
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Sergius SPb Минуту назад
Вырождение нации.
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trancer001 12 минут назад
Сумасшедшие
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narim 16 минут назад
Наш Вассерман лучше,он хоть Мужик!)))
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395
sapsanbosh 53 минуты назад
КОШМАР!!!
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3k
Дмитрий ! Час назад
Вот что значит в 60-х выпустили из психушек.
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25k
Киры4 Час назад
Наглядный пример деградации.
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
запад хочет вот эти свои ценности на весь мир распространить, превратить в общество потребления не отягощенных умом и культурой
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