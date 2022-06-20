Самые впечатляющие и запоминающиеся роли Гэри Олдмана

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Он один из самых разноплановых современных актёров. Также он режиссёр, продюсер и музыкант. Но его роли - это невероятно талантливо!
Мы больше знаем Олдмана по ролям первоклассных злодеев, хотя, конечно, у него были и положительные персонажи. Вот несколько шикарных образов актёра и повод пересмотреть фильмы с ним.
"Сид и Нэнси" (1986)
Некоторые считают, что это его лучшая роль. А на самом деле это его первая роль, которая по-настоящему выстрелила. Гэри, с присущей ему вдумчивостью, много общался с наркозависимыми, сел на строгую диету, чтобы похудеть и даже угодил в больницу с истощением. Жертва была не напрасной. Роль удалась.
"Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (1991)
Олдман сыграл одного из самых известных убийц - Ли Харви Освальда. Он тщательно подошёл к работе над ролью и даже общался с родственниками Ли Харви.
"Ганнибал" (2001)
Миллионер Мейсон Верджер, которого изуродовал Лектер, который живёт только ради мести Ганнибалу. Количество грима на Олдмане было просто огромным, но мастерство и харизму за ними не спрячешь.
"Трасса 60" (2001)
О. Ж. Грант, который может исполнить любое желание. Но не совсем так, как хотят люди. Фильм в прокате, кстати, провалился, но именно благодаря Гэри он стал потом культовым.
"Настоящая любовь" (1993)
Злодейский злодей. Сутенёр молодой проститутки и несмотря на то, что роль второстепенная, но Гэри тут оторвался по полной: шрамы, леопардовый халат, дреды, слепой глаз.
"Пятый элемент" (1997)
Каноничный абсолютный злодей Зорг. Примечательна эта роль тем, что Олдман поверил Люку Бессону на слово и дал согласие на съёмки не читая сценария. Его роль заслуженно входит в списки самых лучших отрицательных персонажей кино.
"Дракула" (1992)
Это действительно эпичная роль. Он смог сыграть мудрого и опытного графа Дракулу и начинающего вампира графа Цепеша.
"Леон" (1994)
Абсолютно безумный и продажный коп Норман Стэнсфилд. Именно Гэри смог придать своему персонажу некоторую извращённую утончённость и такое же чувство юмора. Одна из лучших ролей Олдмана, по-настоящему филигранная работа.
Фильмы про Гарри Поттера
"Гарри Поттер и узник Азкабана" (2004)
"Гарри Поттер и Кубок огня" (2005)
"Гарри Поттер и Орден Феникса" (2007)
"Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011)
Роль крёстного Гарри стала самой кассовой в кинокарьере Олдмана. Сириус Блэк мог бы стать отцом и верным другом для Гарри, однако он был убит приспешниками Волан-де-Морта. Это стало настоящей трагедией для Гарри и Олдман отлично справился с ролью хулиганистого и отважного Блэка.
"Гарри Поттер и Кубок огня" (2005)
"Гарри Поттер и Орден Феникса" (2007)
"Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011)
Роль крёстного Гарри стала самой кассовой в кинокарьере Олдмана. Сириус Блэк мог бы стать отцом и верным другом для Гарри, однако он был убит приспешниками Волан-де-Морта. Это стало настоящей трагедией для Гарри и Олдман отлично справился с ролью хулиганистого и отважного Блэка.
"Темные времена" (2017)
Вторая номинация на "Оскар" за роль премьер-министра Великобритании.
Шикарная игра, отличный грим и существенный набор веса самим актёром.
А какой фильм с Гэри у вас самый любимый?
Шикарная игра, отличный грим и существенный набор веса самим актёром.
А какой фильм с Гэри у вас самый любимый?
Источник:
АНТИФИШКИ
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...на самом деле это его первая роль"
Одно другому не мешает)
Самолет президента
"Трасса 60" и "Пятый элемент" два из трёх моих любимых фильмов и в обоих снимался Олдман.
если честно, я считаю, что это лучший момент в его кинокарьере)