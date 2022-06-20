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Самые впечатляющие и запоминающиеся роли Гэри Олдмана

Самые впечатляющие и запоминающиеся роли Гэри Олдмана

Автор:
20 июня 2022 18:57
Сообщество : Кино
Метки: актёры   видео   интересное   кино   подборка   фильмы   
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Он один из самых разноплановых современных актёров. Также он режиссёр, продюсер и музыкант. Но его роли - это невероятно талантливо!

Источник:

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Метки: актёры   видео   интересное   кино   подборка   фильмы   
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21  комментарий
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18k
homerchik 2 часа назад
"Бессмертная возлюбленная" (1994)
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3k
Я дам вам парабеллум 6 минут назад
Один из самых обаятельных и талантливых киномерзавцев
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126
4xe1 6 минут назад
"...что это его лучшая роль
...на самом деле это его первая роль"

Одно другому не мешает)
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902
сергей ремизов 19 минут назад
Хороший актёр и точка.
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3k
satra Полчаса назад
Ссылка coub.com
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4
sary4eva.na 59 минут назад
Ромео истекает кровью
Самолет президента
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195
Александр Долматов Час назад
"Ещё были молодожёны, которые загадали прожить вместе до самой смерти и ни разу не поссориться. Я взорвал их машину сразу после выхода из церкви. Как ещё я мог исполнить их желание?"
"Трасса 60" и "Пятый элемент" два из трёх моих любимых фильмов и в обоих снимался Олдман.
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2k
Rhino Час назад
Один из любимейших актеров, вытягивает своей харизмой даже проходную шляпу типа Книги Илая или Красной шапочки. Ну и дубляж Белозоровича тоже вышак.
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3k
americos Час назад
Ссылка youtu.be
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2k
perekrestok Час назад
Классный актер! Всегда восхищает!
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60k
Александр Ломовицкий Час назад
Ссылка coub.com
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7k
goshan_hmc 2 часа назад
Розенкранц и Гильденстерн мертвы.
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754
moishab 2 часа назад
"Зелёная миля".
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160
Vint moishab Час назад
Вы походу перепутали с актёром Сэмом Рокуэллом.
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4
sary4eva.na Vint 52 минуты назад
Давайте в следующий раз вспомним роли Сэма Рокуэлла!))
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70k
Максим 2 часа назад
Какой любимый! Эвриван!!!!
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