Самые впечатляющие и запоминающиеся роли Гэри Олдмана

Некоторые считают, что это его лучшая роль. А на самом деле это его первая роль, которая по-настоящему выстрелила. Гэри, с присущей ему вдумчивостью, много общался с наркозависимыми, сел на строгую диету, чтобы похудеть и даже угодил в больницу с истощением. Жертва была не напрасной. Роль удалась.

2022-06-20T18:57:32+03:00