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В школе о таком не расскажут: 10 интересных фактов о лягушках

В школе о таком не расскажут: 10 интересных фактов о лягушках

Автор:
20 июня 2022 13:40
Сообщество : Факты
Метки: земноводные   интересное   интересные факты   лягушки   факты   факты о земноводных   
1349
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Подборка странных фактов, некоторые из которых больше похожи на плод фантазии, но являются чистейшей правдой. В посте собраны интересности, касающиеся защитных механизмов, размножения и ещё кое-чего любопытного.
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Источник:

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Метки: земноводные   интересное   интересные факты   лягушки   факты   факты о земноводных   
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2  комментария
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61k
Опиум для народа Полчаса назад
Волосатая, когти вылазят, потом регенерируют...
Чё-то мне это напоминает одного "супергероя"...)))
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24k
Ego sum qui sum 8 минут назад
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Никифоридис

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