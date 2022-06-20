В школе о таком не расскажут: 10 интересных фактов о лягушках

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Подборка странных фактов, некоторые из которых больше похожи на плод фантазии, но являются чистейшей правдой. В посте собраны интересности, касающиеся защитных механизмов, размножения и ещё кое-чего любопытного.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Чё-то мне это напоминает одного "супергероя"...)))