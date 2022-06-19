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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
19 июня 2022 15:52
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1241
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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3  комментария
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26k
Андрей Иванов Час назад
Едешь в Норвегию, надеваешь футболку с фотошопом, где ты бухаешь с Путиным, херачишь человек 50, сдаёшься полиции.

20 лет в двухкомнатной одиночке с питанием как в отеле, плейстейшн. Пенсия идёт
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20k
Седой Бегемот Час назад
Есть такая работа - "трудник" при монастыре. Работать обязан бесплатно. Но жилье предоставлено, кормят от пуза, одежду приличную выдают. Выдают отдельно дешевые сигареты, чай,сахар. Да, копи пенсию, сдавай хату. Отчего в есть всегда свободные места для трудников - странно. Наверное, потому что работать надо и пить нельзя.
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