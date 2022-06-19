Разведчики-нелегалы Вадим и Лариса Майоровы. История подвига, предательства и долгого забвения

К тому времени Вадим Майоров окончил Ленинградскую высшую школу КГБ и двухгодичные курсы внешней разведки. В совершенстве овладел английским, французским и греческим языками. Затем ему предложили обучение по индивидуальной программе. Это означало одно — его готовят к нелегальной работе за границей.



6 июня 1959-го состоялась свадьба Вадима и Ларисы. О характере своей работы он жене не сказал. После свадьбы молодой муж уехал в свою первую загранкомандировку.



Став нелегалом, Майоров получил еще один псевдоним — «Вест». Его начали готовить к работе в США. Путь в США у Веста был непростой. По легенде, сначала надо было надежно осесть в Аргентине. К тому времени там власть захватили военные. Самым простым способом легализации оказалась служба в аргентинской армии, после которой человек становился полноценным гражданином Аргентины со всеми официальными документами.



В это время в Москве Ларису вызвали в КГБ, где объяснили, кем является её супруг. Предложений было два: либо ждать, неизвестно сколько лет, пока супруг вернется из командировки, либо тоже стать нелегалом и последовать за мужем. Лариса выбрала второй вариант.



Семейные пары нелегалов могут быть более эффективными в разведделе, чем самые опытные одиночки: один добывает информацию, второй — прикрывает. В итоге Лариса тоже стала разведчицей под псевдонимом «Веста».



Почти три года она осваивала навыки радистки-шифровальщицы, учила английский и немецкий, готовилась к оперативной работе. Два года из трех жила в ГДР и ФРГ, совершенствуя немецкий. И все это время они с мужем не виделись, лишь изредка посылая друг другу весточки.



В середине 1963-го Лариса направилась в Западный Берлин, чтобы оттуда вылететь в Швейцарию на долгожданную встречу с мужем, который должен был прилететь из Аргентины.



Здесь, как говорят историки спецслужб, начинаются некоторые шероховатости в истории Вадима. Он, хорошо обученный, в том числе радиоделу, странным образом снимает в Швейцарии отель рядом с горой, которая мешала прохождению радиоволн. В результате радиограмму, в которой говорилось, что все поменялось и ему надо вылетать в Данию, он не получил.



Только на третий день Вадим получил шифровку и прилетел в Копенгаген, где и встретился с женой.



Первым пунктом их совместного задания была… собственная свадьба. По легенде, аргентинец Марконис встретил немку Ирму. Влюбленные тут же решили пожениться, для чего и прилетели в Великобританию. Венчание в церкви, свадебное путешествие по Европе, и, наконец, пара осела в Буэнос-Айресе, где открыла бар-ресторан в немецком стиле.



Ни для кого не секрет, что в странах Латинской Америки после Второй мировой войны появились целые колонии бывших нацистов. Там нашли свое пристанище и Йозеф Менгеле, и Адольф Эйхман, и Франц Штангль. Больше 10 000 военных преступников сбежали туда «крысиными тропами» от правосудия. Часть из них пыталась наладить контакты с западно-германской разведкой BND.



Этим и воспользовались Майоров. Они смогли провести одну из самых ярких операций советской разведки под кодовым названием «Скорпион».



«Весты» приняли активное участие в создании в Латинской Америке фиктивной неонацистской организации. Работа была настолько успешной, что этот липовый союз признали на Западе, и начали оказывать поддержку.



Для расширения связей и вербовки новых членов, в ФРГ срочно отправился руководитель латиноамериканских нацистов барон фон Хоэнштайн. Его роль блестяще исполнил будущий глава советской нелегальной разведки Юрий Дроздов. Тогда ему удалось завербовать в Западной Германии ценнейшего агента.