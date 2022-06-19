Разведчики-нелегалы Вадим и Лариса Майоровы. История подвига, предательства и долгого забвения

Для любого разведчика-нелегала провал — страшный сон. Его всеми силами стараются избежать, но советские разведчики Вадим и Лариса Майоровы в октябре 1970-го все-таки попали в капкан.
До неожиданного ареста семейная пара несколько лет успешно работала в Аргентине, власть в которой захватили военные. Нелегалы были чрезвычайно осторожны, поэтому и арест для них стал полной неожиданностью. Разведчики не могли понять, где же они прокололись.
Об этом Вадим и Лариса узнали только через 20 лет.
После ареста следователи требовали немедленного признания. Но даже когда сотрудники аргентинской разведки СИДЕ стали грозить нелегалам, что начнут избивать их маленьких дочек, они не проронили ни слова.
Между тем аргентинцы явно знали многое и действовали не самостоятельно: на допросах присутствовали офицеры ЦРУ. Наконец, Вадим принял непростое для себя решение и назвал свое подлинное имя — Вадим Майоров (оперативный псевдоним «Вест»).
Каждый нелегал прекрасно знает, что если его арестуют в какой-нибудь стране, родное посольство не придет на помощь. Год и 3 месяца супруги находились под арестом, и рассчитывать могли только на свои силы. Когда разведчиков переправили в Америку, они внезапно исчезли из-под носа американской разведки.
— Как?
Буэнос-Айрес, 9 октября 1970 г.
В квартиру владельца небольшой фирмы Ладислава Маркониса ворвались вооруженные агенты аргентинской службы безопасности СИДЕ. Они связали руки Марконису, накинули на голову пиджак и вывели из квартиры. Вместе с Ладиславом арестовали его жену Ирму и забрали двух дочерей, одной из которой было 9 месяцев, другой — 6 лет. В полицейском участке Маркониса и его жену обвинили в работе на КГБ.
Вы уже поняли, что это были Вадим и Лариса Майоровы — советские разведчики-нелегалы.
История любви этой пары началась в 1959 году на свадьбе друга, куда Вадима пригласил жених, а Лариса была свидетельницей невесты.
К тому времени Вадим Майоров окончил Ленинградскую высшую школу КГБ и двухгодичные курсы внешней разведки. В совершенстве овладел английским, французским и греческим языками. Затем ему предложили обучение по индивидуальной программе. Это означало одно — его готовят к нелегальной работе за границей.
6 июня 1959-го состоялась свадьба Вадима и Ларисы. О характере своей работы он жене не сказал. После свадьбы молодой муж уехал в свою первую загранкомандировку.
Став нелегалом, Майоров получил еще один псевдоним — «Вест». Его начали готовить к работе в США. Путь в США у Веста был непростой. По легенде, сначала надо было надежно осесть в Аргентине. К тому времени там власть захватили военные. Самым простым способом легализации оказалась служба в аргентинской армии, после которой человек становился полноценным гражданином Аргентины со всеми официальными документами.
В это время в Москве Ларису вызвали в КГБ, где объяснили, кем является её супруг. Предложений было два: либо ждать, неизвестно сколько лет, пока супруг вернется из командировки, либо тоже стать нелегалом и последовать за мужем. Лариса выбрала второй вариант.
Семейные пары нелегалов могут быть более эффективными в разведделе, чем самые опытные одиночки: один добывает информацию, второй — прикрывает. В итоге Лариса тоже стала разведчицей под псевдонимом «Веста».
Почти три года она осваивала навыки радистки-шифровальщицы, учила английский и немецкий, готовилась к оперативной работе. Два года из трех жила в ГДР и ФРГ, совершенствуя немецкий. И все это время они с мужем не виделись, лишь изредка посылая друг другу весточки.
В середине 1963-го Лариса направилась в Западный Берлин, чтобы оттуда вылететь в Швейцарию на долгожданную встречу с мужем, который должен был прилететь из Аргентины.
Здесь, как говорят историки спецслужб, начинаются некоторые шероховатости в истории Вадима. Он, хорошо обученный, в том числе радиоделу, странным образом снимает в Швейцарии отель рядом с горой, которая мешала прохождению радиоволн. В результате радиограмму, в которой говорилось, что все поменялось и ему надо вылетать в Данию, он не получил.
Только на третий день Вадим получил шифровку и прилетел в Копенгаген, где и встретился с женой.
Первым пунктом их совместного задания была… собственная свадьба. По легенде, аргентинец Марконис встретил немку Ирму. Влюбленные тут же решили пожениться, для чего и прилетели в Великобританию. Венчание в церкви, свадебное путешествие по Европе, и, наконец, пара осела в Буэнос-Айресе, где открыла бар-ресторан в немецком стиле.
Ни для кого не секрет, что в странах Латинской Америки после Второй мировой войны появились целые колонии бывших нацистов. Там нашли свое пристанище и Йозеф Менгеле, и Адольф Эйхман, и Франц Штангль. Больше 10 000 военных преступников сбежали туда «крысиными тропами» от правосудия. Часть из них пыталась наладить контакты с западно-германской разведкой BND.
Этим и воспользовались Майоров. Они смогли провести одну из самых ярких операций советской разведки под кодовым названием «Скорпион».
«Весты» приняли активное участие в создании в Латинской Америке фиктивной неонацистской организации. Работа была настолько успешной, что этот липовый союз признали на Западе, и начали оказывать поддержку.
Для расширения связей и вербовки новых членов, в ФРГ срочно отправился руководитель латиноамериканских нацистов барон фон Хоэнштайн. Его роль блестяще исполнил будущий глава советской нелегальной разведки Юрий Дроздов. Тогда ему удалось завербовать в Западной Германии ценнейшего агента.
А супруги Майоровы сумели раздобыть координаты суперсекретного немецкого поселения на территории Чили под названием Дигнидад.
Супруги Мерконисы работали в своем баре, воспитывали маленькую дочку и параллельно выполняли задания разведки: принимали радиограммы, встречались с представителями легальной резидентуры в Буэнос-Айресе, делали закладки в тайники и сообщения для центра, изымали приходящую почту. И все это с ежедневным риском для жизни, ведь обстановка в Аргентине была политически нестабильной. Здесь активно работали агенты разведки и контрразведки СИДЕ, и вездесущие агенты ЦРУ.
Центр был доволен работой супругов Майоровых. Пришло сообщение, что пора переходить к следующему этапу операции — переезду в США. А перед этим, в 1967-ом, им разрешили приехать в отпуск в Союз, чтобы повидаться с родными.
На промежуточной явке в Копенгагене, пару встречал молодой разведчик Олег Гордиевский. Ларисе он тогда очень понравился.
— Какой обаятельный молодой человек, — сказала она мужу.
Она и понятия не имела, что вскоре этот обаятельный человек сломает им жизнь.
Уже тогда Гордиевский был завербован английской разведкой, и всю информацию о супругах-нелегалах передал Ми-6. Англичане, в свою очередь, поделились ценными сведениями с ЦРУ. Когда Майоровы после отдыха в Союзе вернулись в Аргентину, они уже находились в разработке американской разведки.
В 1969-ом у Майоровых родилась вторая дочь, Александра. Ладислав Марконис владел небольшой экспортно-импортной фирмой, торговавшей с США. Это было хорошим поводом для переезда в Америку.
Супруги поехали на ближайший пустынный пляж, чтобы обсудить важные вопросы на природе, без лишних ушей. И там они заметили за собой слежку. Сопоставив несколько моментов, когда неизвестный пытался проникнуть в их гараж, когда возле тайника крутился подозрительный человек, и поняли, что тучи над ними начали сгущаться. Было принято решение срочно уезжать из Аргентины. Но не успели: 9 октября 1970-го Майоровы вместе с дочерьми были арестованы аргентинской разведкой.
К сожалению, все улики уничтожить не удалось. При обыске у «Вестов» нашли план с указанием места закладки тайника. Позже там задержат двух советских дипломатов, которых затем вышлют из страны.
Так Центр узнал о провале нелегалов.
Допросы разведчиков шли долгие 9 месяцев. Угрожали применить пытки к детям. Но Майоровы не сломались. Они настаивали на том, что и так было известно: их работа была направлена исключительно против американцев. «Весты» добивались таким образов перевода в США, откуда, как они считали, им будет легче сбежать.
И этот план сработал.
Вскоре к допросам подключились сотрудники ЦРУ, и в июле 1971-го арестантов переправили в Штаты и поселили на вилле в пригороде Вашингтона под охраной четырех агентов ЦРУ.
Полгода Майоровы жили на секретной вилле ЦРУ. Они изучили режим работы и привычки своих охранников, выучили наизусть карту Вашингтона и адрес советского посольства. Понемногу внимание охраны к ним ослабело: им даже разрешили короткие прогулки.
7 января 1972 г. В окрестностях Вашингтона обычная семейная пара (папа, мама и две девочки) отправились на прогулку. На одной из улиц супруги разделились. Мама с детьми на такси отправилась к торговому центру, а там, поменяв машину, доехала прямо до советского посольства. Отец оказался в посольстве часом позже.
Майоровы сразу же связались с Центром и рассказали, что среди советских разведчиков завелся крот, который и предал их.
2 февраля вся семья вылетела в Москву. Казалось бы, все мучения позади. Но не тут-то было.
В Москве сразу встал вопрос о том, как их раскрыли. О Гордиевском тогда ещё не знали. Руководство КГБ решило, что Майоровы сами спровоцировали ошибку, позволившую их раскрыть. И вместе с этой ошибкой игра с американцами уже не выглядела как игра во спасение, а как продажа сведений ради собственной жизни.
Советская разведка и контрразведка провели расследование, и не нашли предателя в своих рядах. Поэтому руководство КГБ решило, что провал произошел по вине самих Майоровых.
Бывших нелегалов исключили из партии, лишили всех наград и сослали на постоянное место жительства в Калугу, без права занимать государственные должности. На долгих 20 лет Майоровы были забыты.
Все 20 лет Вадим и Лариса пытались разобраться, что стало причиной их провала.
Однажды в 1990-ом Вадим увидел в «Комсомольской правде» интервью предателя-перебежчика Олега Гордиевского. Посмотрел на фото и обомлел: это был от самый связной из Центра, который их встречал в Копенгагене. Супруги написали письмо в КГБ, в котором указали на Гордиевского как на предателя.
Вскоре их пригласили на беседу. Чрез две недели после этой встречи, все ограничения для Ларисы и Вадима сняли, вернули награды, восстановили в звании, и они вернулись в Москву.
Сегодня супруги Майоровы на пенсии и живут в лесном домике на Смоленщине.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Эймс, самый высокооплачиваемый в истории сотрудник ЦРУ, завербованный КГБ, полагаю раскрыл причины ареста и Гордиевский, полагаю, был совсем ни при чем в данной истории.
Для лишения наград должны быть веские аргументы.
А не подозрения.