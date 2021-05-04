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Китаец на резиновой лодке сбежал на Тайвань через пролив, охраняемый двумя флотами

Китаец на резиновой лодке сбежал на Тайвань через пролив, охраняемый двумя флотами (10 фото)

Автор:
04 мая 2021 20:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Taobao   Тайвань   китай   лодка   нелегал   полиция   сбежал   
1690
10
Правда, в конце концов его задержали, но сам факт! Кстати, лодчонку житель Поднебесной купил на Таобао. Интересно, запретят ли теперь продажу плавсредств на этой площадке?
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Метки: Taobao   Тайвань   китай   лодка   нелегал   полиция   сбежал   
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18  комментариев
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73
vijilante 2 часа назад
"Достигнув берега, Чжоу поднялся на насыпь и стал ходить туда-сюда." ,вместо того, чтоб побыстрей углубиться на сушу.
Внатуре,дегенерат...
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26k
Антон 42 минуты назад
Вот теперь интересно послушать тех, кто говорит, как классно в Китае. Если там так классно, какого чёрта тогда оттуда бегут?
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2k
Mellivora 45 минут назад
Дожили, безработный китаец.
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5k
TirAn Час назад
морской "Матиас Руст" по тайваньски
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1k
fraxinus 2 часа назад
"Любого беженца за незаконное посещение ждет штраф в размере 3200 долларов плюс депортация"

Никакой он не беженец, так как не беженец тот кто переехал из Саратова в Питере.

Что Тайпе, что Пекин - оба считают что есть толко "один Китай". Они только чуть-чуть расходятся в том кто "одного Китая" должен руководить.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Слышал историю,что тоже китаец с женой переплывали пролив и пока переплыли,у них успели родиться трое детей
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7k
djinn 2 часа назад
7k djinn Секунду назад о нет, это не Чжоу- это Капитан Чжоу!!!

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278
Nane First NameLast djinn 2 часа назад
Капитан Чжоу из города Гуанчжоу. Главное не перепутать
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Мло ли бывает [мат]? Вопрос риторический. Тайвань Китай [мат]. Я в этом не момневаюсь. ТО из темы "Крым наш"!. Или около того.
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
" он «жаждал свободы и демократии» " многие стремились но всё заканчивалось хреново.
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12k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
И где тут бочки?
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