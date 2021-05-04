По словам Чжоу, после покупки плавсредства он поехал в город Шиши Фуцзянь, где загрузил в лодку три 35-литровых бочки и одну 20-литровую бочку с бензином. Поздно вечером того же дня он прибыл на Тайвань, не встретив по пути никаких трудностей. Достигнув берега, Чжоу поднялся на насыпь и стал ходить туда-сюда. Рабочие, увидевшие подозрительного человека, сообщили о нем полиции - так китаец оказался в участке. Мужчина заметил, что не судим, и приехал на Тайвань, потому что он «жаждал свободы и демократии».