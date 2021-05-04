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Правда, в конце концов его задержали, но сам факт! Кстати, лодчонку житель Поднебесной купил на Таобао. Интересно, запретят ли теперь продажу плавсредств на этой площадке?
Полицейские тайваньского порта Тайчжун вечером 30 апреля задержали мужчину, которому удалось пересечь находящийся под постоянным наблюдением Тайваньский пролив.
Удивительно то, что эта территория усиленно контролируется как китайскими, так и тайваньскими военными, но за 10 часов, которые отважный житель Поднебесной плыл в сторону острова, где по его словам, есть свобода и равенство, его не засек ни один радар. Видимо, из-за маленького размера лодки.
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Как сообщает издание Taiwan News, китаец по фамилии Чжоу прибыл в Тайвань, не имея при себе документов. Полицейские, задержавшие мужчину, рассказывают, что он был босиком, в кармане у нелегала находились сто китайских юаней (15 долларов США).
33-летний мужчина рассказал полицейским, чтоявляется уроженцем провинции Сычуань. Он был безработным и мечтал приехать в Тайвань в поисках лучшей жизни. Резиновую лодку с небольшим подвесным мотором, на которой Чжоу пересек пролив, он купил на Taobao за 16 000 китайских юаней.
По словам Чжоу, после покупки плавсредства он поехал в город Шиши Фуцзянь, где загрузил в лодку три 35-литровых бочки и одну 20-литровую бочку с бензином. Поздно вечером того же дня он прибыл на Тайвань, не встретив по пути никаких трудностей. Достигнув берега, Чжоу поднялся на насыпь и стал ходить туда-сюда. Рабочие, увидевшие подозрительного человека, сообщили о нем полиции - так китаец оказался в участке. Мужчина заметил, что не судим, и приехал на Тайвань, потому что он «жаждал свободы и демократии».
В последние месяцы, когда отношения между Китаем и Тайванем обострились, пролив только со стороны Китая контролируют 255 кораблей - сообщает CNN со ссылкой на данные Минобороны США . Поэтому сам факт, что китаец доплыл до вожделенного Тайваня без малейших помех, достоин удивления.
Начальник одного из береговых патрулей предположил, что китайца не заметили, так как его лодка скорее всего пряталась за крупными судами. Тайваньский депутат Цай Шиин пояснил, что суда длиной до трёх метров в проливе обычно "отфильтровываются как общий шум".
Что же касается судьбы беженца, перспективы не слишком радужны. Т.к. Тайвань не является членом Организации Объединенных Наций и не участвует в конвенции о беженцах, поэтому местные власти не рассматривают поиск политического убежища как достаточное условие для вторжение на территорию острова. Любого беженца за незаконное посещение ждет штраф в размере 3200 долларов плюс депортация и /или тюремное заключение на срок до трех лет. Обычно вопрос убежища с каждым решают индивидуально, и судьба Чжоу пока неясна.
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Внатуре,дегенерат...
Никакой он не беженец, так как не беженец тот кто переехал из Саратова в Питере.
Что Тайпе, что Пекин - оба считают что есть толко "один Китай". Они только чуть-чуть расходятся в том кто "одного Китая" должен руководить.