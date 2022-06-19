Фильм "Красые дьяволята" 1923 года. Откуда там чернокожий красноармеец

Прошла Революция, отгремела Гражданская Война. В молодой стране всё стало иначе - другая политика, другая жизнь, другие законы. И только подрастающее поколение, как и в прежние времена, требовало литературных героев, на которых можно было ровняться. Книгами о которых можно было зачитываться с упоением, но в новых реалиях, Как, например, читали ранее книги Фенимора Купера.
20-е годы дали подросткам не только такие книги, но и приключенческие фильмы. Но надо признать, что это были истории в духе времени, отнюдь не добрые и нетерпимые к классовому врагу.
Вначале, в 1923 году вышла повесть "Красные дьяволята". Автором стал секретарь Костромского губкома РКП(б) Павел Бляхин, человек, который несмотря на свою должность тяготел к литературе. Книгу ещё не успели прочитать, а режиссёр Иван Перестиани уже начал снимать по ней приключенческий фильм.
Дело происходит на украине, где в годы Гражданской Войны свирепствовал Махно. Двое подростков, мальчик Миша, девочка Дуняша мстят за убитого отца и становятся красноармейцами. К ним присоединяется уличный акробат. В книге это китаец по имени Ю-ю. В итоге преодолев множество опасностей, они ловят Махно и сажают его в мешок, а потом передают Будённому. Вымышленный сюжет, в центре которого мечтал бы оказаться любой подросток того времени.
Перестиани уже давно хотел снять не павильонное лирическое кино, где герои картинно плачут и заламывают руки. Он хотел снять "экшен". Фильм-действие, где будут совмещены цирк и фильм. Так что повесть, насыщенная событиями, стала идеальной для эксперимента.
Фильм снимали в Грузии. И артисты на роль Миши и Дуняши нашлись в тифлисском цирке. Мишей стал Павел Есиковский, Дуней София Жозеффи. Молодые, но опытные артисты арены. Но как на зло, во всей Грузии не оказалось ни одного китайца! Режиссёр не хотел прибегать к гриму, поэтому решил заменить китайца на сенегальца.
По совету Есиковского на роль Ю-ю взяли темнокожего артиста из трупы - Кадора Бен-Салима. В фильме персонажу дали сценическое имя циркача. И китаец Ю-ю стал негром (в 20-е годы этого слова не стеснялись) Томом Джексоном.
Пусть читателя не удивляет присутствие африканца в Грузии. Темнокожих артистов и торговцев и при царе было немало. Многие из них остались в стране, многие уехали. Некоторые приняли участие в событиях Революции и сражались в Гражданской войне на стороне Красной Армии. Бен-Салим тоже воевал. Он попал в Россию 15-летним юношей, приехав выступать. Но из-за 1-й Мировой не смог вернуться домой.
Фильм снимали 1,5 года. Все трюки выполнялись артистами вживую. Они бегали по крыше поезда и прыгали по вагонам, скакали на лошадях, переправлялись через ущелье и падали со скалы в море. И всё это без страховки. Кроме того, оборудование могло дать сбой и тогда сцену снимали заново. Помимо приключений в картине было много весёлых комедийных сцен.
Фильм «Красные дьяволята» вызвал восторг у зрителей всех возрастов. Артисты обрели большую популярность. Перестиани не растерялся и снял продолжение "дьяволят" с теми же актёрами:
«Савур-могила», «Преступление княжны Ширванской», «Наказание княжны Ширванской», «Иллан Дилли»
Так получился первый советский сериал. А в 60-70-х Эдмонд Кеосаян снял не менее интересный ремейк - "Неуловимые мстители". Где африканца заменили на Яшку цыгана и добавили несколько ярких персонажей.
Актёры-"дьяволята" снимались и дальше. Но если Павел Есиковский и сенегалец Кадор Бен-Салим из кино всё же ушли, то София Жозеффи продолжила сниматься и в цирк больше не вернулась.
Кстати, актёр Владимир Кучеренко, игравший Махно, оказался бандитом и главарём банды, орудовавшей от Одессы до Кавказа. Его поймали и расстреляли, а имя вычеркнули из титров.
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АНТИФИШКИ
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