Фильм "Красые дьяволята" 1923 года. Откуда там чернокожий красноармеец

Фильм снимали 1,5 года. Все трюки выполнялись артистами вживую. Они бегали по крыше поезда и прыгали по вагонам, скакали на лошадях, переправлялись через ущелье и падали со скалы в море. И всё это без страховки. Кроме того, оборудование могло дать сбой и тогда сцену снимали заново. Помимо приключений в картине было много весёлых комедийных сцен.

Фильм «Красные дьяволята» вызвал восторг у зрителей всех возрастов. Артисты обрели большую популярность. Перестиани не растерялся и снял продолжение "дьяволят" с теми же актёрами:



«Савур-могила», «Преступление княжны Ширванской», «Наказание княжны Ширванской», «Иллан Дилли»