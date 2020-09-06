Белая еврейка много лет притворялась черной, чтобы получать деньги из фондов поддержки цветных

Джессика Круг активно издавала книги, критиковала "белую" власть, преподавала в американском университете. Ее карьера была вполне успешной, а все из-за многолетнего обмана.
Джессика Круг преподавала в университете Джоржа Вашингтона, читая курс об истории угнетения чернокожего населения. Сложно сказать, когда ей пришла в голову мысль выдать себя за цветную, однако этими домыслами она много лет морочила головы простодушным коллегам, ученикам и всему своему окружению.
На этом поприще Круг неплохо преуспела: благодаря деньгам из поддержки фондов цветных меньшинств она хорошо жила, печатала книги и не отказывала себе в удовольствии критиковать власть.
По словам подруги, Круг выросла в "типичной, любящей еврейской семье среднего класса" в Канзас-Сити, штат Миссури. Ее родители держали продуктовый магазин. "Она всегда была очень умной. Она с юных лет интересовалась расовой справедливостью и равенством, она страстно желала помогать угнетенным. Вы знали, что она далеко пойдет", - рассказывает подруга.
Джессика Круг в юности
Однако она даже не могла себе представить, как далеко зайдет ее школьная знакомая. Родители, которые расстались в детстве, были горды достижениями своей дочери, но печалились из-за отсутствия связи с ней. С тех пор, как девушка выучилась в университете и стала там преподавать, она крайне редко общалась с родственниками. Не приехала ни на похороны отца, не появилась и когда умерла ее мать.
Университет Джорджа Вашингтона
Родные Круг и понятия не имели, что женщина выдает себя за чернокожую, пока с ними не связались журналисты. Это произошло после того, как сама Джессика сделала публичное признание о том, что лгала много лет. Женщина рассказала правду о своем происхождении и раскаялась. Ее поведение вызвало бурную реакцию общественности. Практически сразу она была уволена из университета, а теперь родные и близкие опасаются за безопасность Джессики Круг. На фоне протестных волнений в США ее обман может быть истолкован излишне эмоционально.
Многих волнует причина, по которой много лет поддерживавшая легенду о своем происхождении Круг решилась вдруг признаться. Оказывается, что несколько ученых из ее окружения стали сомневаться в том, что профессор - чернокожая. На фоне этого Круг сочла более уместным сделать заявление, прежде чем ее обман будет раскрыт.
Впрочем, кое-кто считает, что и из этой щекотливой ситуации Круг сумеет получить свою выгоду. "Теперь она в тренде - как и хотела." Ее снимают, берут интервью и во всех СМИ фигурирует ее имя. А через время, считает Лесли Мак лгунья напишет новую книгу о своем путешествии в мир черных. И монетизирует даже свое фиаско.
Хочешь жить - умей вертеться?
Хочешь жить - умей вертеться?
Источник:
Ссылки по теме:
- Американка подняла полицию на уши, обнаружив в упаковке копченого мяса кусок, похожий на фаллос
- В США полицейские застрелили грабителя, он оказался афроамериканцем: видео
- Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера
- 40 фейков из Инстаграма, разоблаченных бдительными интернет-пользователями
- Скончался главный герой «Чёрной пантеры»
Новости партнёров
Загрузка...
и в космос не пускают, слава Богу;
евреи, оказавшись на Луне,
устроят и базар и синагогу.
- кого на самом деле притесняют?
хоть негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
иврит бы выучил
только за то,
что им
идиш намного труднее.