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Белая еврейка много лет притворялась черной, чтобы получать деньги из фондов поддержки цветных

Белая еврейка много лет притворялась черной, чтобы получать деньги из фондов поддержки цветных (8 фото)

Автор:
06 сентября 2020 20:09
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Jessica Krug   америка   обман   фальсификация   цветные   чернокожие   
1946
8
Джессика Круг активно издавала книги, критиковала "белую" власть, преподавала в американском университете. Ее карьера была вполне успешной, а все из-за многолетнего обмана.

Источник:

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Метки: Jessica Krug   америка   обман   фальсификация   цветные   чернокожие   
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16  комментариев
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2k
Гур Час назад
Ой Вэй,ну таки да, поимела небольшой гешефт, шо Ви,антисемиты,шумиху подняли?
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319
Fevral 6 минут назад
Хитрая бапца ). Но молодец, призналась.
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573k
XoCTeJI Полчаса назад
Евреям доверяют не вполне
и в космос не пускают, слава Богу;
евреи, оказавшись на Луне,
устроят и базар и синагогу.
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9k
Паша Эмильевич Полчаса назад
Белая еврейка много лет притворялась черной, чтобы получать деньги из фондов поддержки цветных
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15k
Robin Hood Полчаса назад
Блэдь. Прочитав это "... Белая еврейка много лет притворялась черной, чтобы получать деньги из фондов поддержки цветных ..." я молчу.
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132
Александр Поляков 47 минут назад
да и правильно делала
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1k
Show Must Go On 50 минут назад
Иудеи не считаются вообще то "белыми" ни на Западе, ни в Европе ни на расовом уровне (было доказанно). И зачем обозначать в посте тут что она "еврейка"??? Она или еврейка, что кстати по Западному же и считаются теми же "меньшинствами цветными", или "белая", что в корне уже неверно. Но автор сего поста, как и та жерно*опая расистная дура в своих постах тут приведенных в пример, какого то хера называют ее "белой", что тоже уже в корне не верно и практически не причисляют или отказываются причислять евреев к меньшинствам, чем те и являются, вообще то везде. Т.е. Черно*опые гопари уроды в Америке орут про защиту меньшинств, про защиту "цветных" (чем евреи вообще то и считаются!), но как только вылезает одна хитрожопая левозная дура еврейка и обхитряет других таких же хитрожопых расистких идиотов только другой масти, вторые мгновенно забывают про "защиту цветных" и какого то куя причисляют "цветную" и из "меньшинств" к "белым", что б гнобить стало удобнее и выгоднее, видимо, что б создать скандал, и куда то заодно и все девозные феминистки е*анашки язык заткнули в одно место в защиту этой, видимо не дали им команду "фас!", а иначе ж типа не поймут свои же и другие меньшинства...из всех меньшинств типа черно*опые должны больше всех получать всего бесплатно, должны доить всех остальных, и быть типа самыми хитрожопыми, а тут их же и уделали...И эти черно*опые сами же показали миру В ОЧЕРЕДНОЙ МИЛЛИОННЫЙ РАЗ свое черно*опое вонючее расистное лицемерное нутро, где вдруг евреи для них "белыми" внезапно встали, хотя либеральные левозные евреи их больше всех поддерживают в США, по тупости, ведь они же типа сами цветные меньшинства считаются... В общем, левозная либеральная и е*анутая кодла сама себя пожирать уже стала как гадюки в яме, как только дело бабла коснулось и когда настоящих белых нет под рукой ни в чем обвирить и распять их за это...... как обычно.
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10k
Toxictofa 55 минут назад
Кто-то сомневался, что евреям деньги дороже всего и ради них они готовы обманывать кого угодно?
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353
zu4ara 56 минут назад
долгов набрала и тут под шумок думает что ей всё спишут ,сука хитрая ...
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32k
Андрей Бертон Час назад
Если белый притворяется черным, то у меня вопрос:
- кого на самом деле притесняют?
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2k
Alex Grimm Час назад
Потомки царицы Савской от царя Соломона чернокожие,но при этом исповедуют иудаизм,новость подана некорректно
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7k
Александр Час назад
Да будь я
хоть негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
иврит бы выучил
только за то,
что им
идиш намного труднее.
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Для баланса ее должны мусора пристрелить.
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35k
doker Час назад
Белая еврейка много лет притворялась черной, чтобы получать деньги из фондов поддержки цветных
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9k
Taximaxi Час назад
Владимирский централ ,ветер северный...
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