Белая еврейка много лет притворялась черной, чтобы получать деньги из фондов поддержки цветных

Однако она даже не могла себе представить, как далеко зайдет ее школьная знакомая. Родители, которые расстались в детстве, были горды достижениями своей дочери, но печалились из-за отсутствия связи с ней. С тех пор, как девушка выучилась в университете и стала там преподавать, она крайне редко общалась с родственниками. Не приехала ни на похороны отца, не появилась и когда умерла ее мать.