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Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего

Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 12:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Black Lives Matter   интересное   полиция   сша   фото   чернокожие   
3096
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Активисты движения Black Lives Matter пришли к дому мэра Вашингтона и требовали опубликовать записи с нагрудной камеры полицейского, который застрелил афроамериканца. На кадрах виден сам момент выстрела и то, что американец был вооружён.

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Метки: Black Lives Matter   интересное   полиция   сша   фото   чернокожие   
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36  комментариев
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2k
Charles Montgomery Burns 2 часа назад
просто если преступник нигер, нужно отправлять на его поимку полицейских негров, если постреляют друг друга- никакого расизма.
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4k
Серега Минуту назад
Знаете, будь я ментом, и приехав на вызов, а там быкует гопник c пистолетом, и вдруг начал убегать - я бы тоже с большой вероятностью стрелял бы. Надеюсь организации "Жизни Гопников Важны", еще не существует?
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742
Руслан Новак 17 минут назад
На месте происшествия установить пулемёт и дождаться активистов.
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321
zu4ara Полчаса назад
Блин ,как в игре побывал ,руки сами к клаве потянулись ,хотел ещё поискать негров и пострелять...
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2k
Арт 42 минуты назад
Нигеры решили что им все можно?? Х*Й!!!
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419
Walter White 43 минуты назад
Одним нигером меньше,воздух стал почище.Молодцы парни завалили очередного наркоторговца,грабителя,насильника,или кто он там был.Да в принципе пох@й.
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16
Таша 46 минут назад
негров уже не остановить. им обещают компенсацию за рабство 150-летней давности, а им всё неимётся. когда ж нам за крепостничество платить начнут?
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6k
bum-bum Таша Полчаса назад
ну их же не обманывают. просто не уточнили, что компенсация свинцом
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97
Леший 53 минуты назад
Нигеры косячат, нигеров стреляют...
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520
Blink 54 минуты назад
чисто как во дворах, и травка подстрижена, классно как!
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43k
Albert GER Blink 46 минут назад
они забежали в белый квартал пограбить, но чтото пошло не по плану.
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1k
Михаил 58 минут назад
Так может они за это время видео отредактировали.
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7k
Кыся Час назад
Однако, реакция у полицейского отличная! Быстро сообразил, молодец. Я б ему премию выписал.
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5k
Николай Час назад
Ну молодцы доказали что были правы, да только кого это интересует... будто в других инцидентах это кого то интересовало, если бы нужна была правда, магазины бы под прикрытием акций протеста не грабили бы...
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5k
Николай Час назад
Ах да забыл напомнить точно такая же логика прослеживается в действиях правительства США, так что пусть ищут виноватых у себя в стране...
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17k
Очевидное-Невероятное Час назад
Да, но до стрельбы он выбросил пистолет...
- стой! стрелять буду!!!
- стою...
- стреляю!!!

Да, но до стрельбы он выбросил пистолет... - стой! стрелять буду!!! - стою... - стреляю!!!
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3k
WisImp Очевидное-Невероятное 36 минут назад
Он мог просто положить его на пол. А так не понятно, будет он его выбрасывать или в полицейского стрелять. Вопрос о жизни и смерти решался за долисекунды.
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422
Константин Очевидное-Невероятное 19 минут назад
а у полицейского было время разбирать, зачем он ствол выхватывает, стрельнуть или выбросить? Там доли секунды, и годы тренировок, что-бы в таких моментах не раздумывать, а стрелять на поражение.
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2k
NoIseWind Очевидное-Невероятное 7 минут назад
Да не принципиально, вот ей богу...
Он ствол таскал с собой на "дело"... Носишь с собой ствол вне дома? - Будь готов схлопотать маслину в тыкву...
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7k
Иван Акимов Час назад
А что за проблема? Там негров ещё много.
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6k
Pillin Alex Час назад
Для тех кому лень присматриваться:
Полицейский погнался за негром, пока гнался увидел ещё одного, который замешкался, но тоже хотел убежать. Замешкавшийся негр понял что убежать наверное не получится и решил выкинуть пистолет, выкинул, но меньше чем через секунду получил пулю в грудь и убегать перестал.
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50
Технік Кіровоград Час назад
Какие то негры нынче хлипенькие пошли?
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7k
Serg2001 Час назад
Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего
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18k
Батончик с маком Час назад
хватит тратить патроны!
есть же верёвки и мыло. дёшево и можно много раз использовать.
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1k
Mirza Huseyinov Батончик с маком 14 минут назад
Ты видел цены на мыло?...
Дешевле патроны
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4k
Странник 2 часа назад
По поводу этого 'беспредела' активистам надо сжеть как минимум пару кварталов!
По поводу этого 'беспредела' активистам надо сжеть как минимум пару кварталов!
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1k
SSD 2 часа назад
Так этож из Грант чиф авто))) Там тоже нигеров нельзя стрелять? Графика на слабых настройках у ТС.... или фпс проседает... В начале норм была, а потом не тянет)))
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4k
Дмитрий SSD 2 часа назад
Гранд Тефт Ауто, если чо))
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362
im240 2 часа назад
проблема в чём? диких животных отстреливать можно.
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7k
Prostovopros im240 Час назад
ты типа ручной и домашний?
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im240 Prostovopros Час назад
а у тебя типа парень черномазый?
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7k
harlamov im240 Час назад
Да никого отстреливать нельзя. Хватит уже чушь постить. Если была опасность для копов, то правомерно применили оружие, если не было, ответят по закону. Американский суд разберется. Зачем постоянно выставлять русских как неадекватных ксенофобов и не вникая в суть писать бред. Этих можно, этих нельзя. А если кто-то решит, что ты к диким животным относишься, то значит и тебя можно отстреливать?
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362
im240 harlamov 45 минут назад
Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего
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