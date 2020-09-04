Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего

Активисты движения Black Lives Matter пришли к дому мэра Вашингтона и требовали опубликовать записи с нагрудной камеры полицейского, который застрелил афроамериканца. На кадрах виден сам момент выстрела и то, что американец был вооружён.
2 сентября в Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца при задержании. На пресс-конференции глава полиции города Питер Ньюсэм заявил, что в руках у парня был пистолет. Активисты движения Black Lives Matter потребовали опубликовать записи с нагрудной камеры полицейского, застрелившего афроамериканца. Полиция Вашингтона обнародовала запись, назвав имя погибшего. Парня звали Дион Кей.
Источник:
На кадрах видно, что в руках Диона был пистолет и выстрел был не в спину, как утверждали очевидцы. Сотрудники, участвовавшие в задержании, на время расследования отправлены в административные отпуска.
Полицейские в США снова застрелили афроамериканца
Источник:
- Джозеф Байден встал на колено, поддержав протестующих
- Появились подозрения, что участников «Дом-2» удерживают насильно
- 25 шокирующих исторических фотографий, которые объясняют сегодняшние события в США
- В США сжигают медицинские маски в знак протеста против угнетения
- Коронавирус расист. В США чернокожие умирают гораздо чаще, чем белые
- стой! стрелять буду!!!
- стою...
- стреляю!!!
Он ствол таскал с собой на "дело"... Носишь с собой ствол вне дома? - Будь готов схлопотать маслину в тыкву...
Полицейский погнался за негром, пока гнался увидел ещё одного, который замешкался, но тоже хотел убежать. Замешкавшийся негр понял что убежать наверное не получится и решил выкинуть пистолет, выкинул, но меньше чем через секунду получил пулю в грудь и убегать перестал.
есть же верёвки и мыло. дёшево и можно много раз использовать.
Дешевле патроны