FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Строитель 167 постов • 291 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Строитель 
Друзья-строители слепили из глины роскошную виллу с бассейнами

Друзья-строители слепили из глины роскошную виллу с бассейнами

Автор:
19 июня 2022 09:07
Сообщество : Строитель
Метки: видео   вилла   глина   красота   очумелые ручки   фото   
817
3
1

Двое приятелей из Таиланда больше трех лет поражают людей со всего мира своими умопомрачительными строительными и архитектурными навыками. Они создают невероятно красивые дома, используя глину, бамбук и воду вместо обычных кирпичей или дерева.

Своими творениями, а также процессом их создания, тайцы делятся на YouTube-канале под названием Primitive Survival. В настоящее время на канале около сотни видео с самыми разными домами, которые выглядят, как яркие сказочные дворцы.


Одним из последних шедевров мастеров по работе с глиной стала роскошная двухэтажная вилла с бассейнами, один из которых расположен на крыше. А для любителей экстрима тайцы установили водные горки, на которых можно спуститься ко второму бассейну гораздо большего размера, пишет Inspiremore.


В настоящее время на канале Primitive Survival полтора миллиона подписчиков, а видео всегда собирают сотни тысяч лайков и восхищенных комментариев.

«Мастерство этих парней с каждым днем удивляет меня все больше!»

«Шикарно! А кто-то даже кружку из глины сделать не может».

«Боже, сколько на это ушло энергии, времени и креатива! Восхитительно!»

«Такая тяжелая работа, но такой потрясающий результат».


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Строитель"
Метки: видео   вилла   глина   красота   очумелые ручки   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Snork Snorkoff Час назад
Сильно подозреваю, что за кадром там две бригады и экскаватор )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Leonid 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
AVATAR Полчаса назад
Так вот откуда пошло выражение "из говна и палок"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
938
Капитан Полчаса назад
Фекально-дендральный способ проектирования - из говна и палок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Вася 45 минут назад
как хрицца из говна и палок и без единого гвоздя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88
Александр Шевченко 54 минуты назад
Вот что делают молодость, трудолюбие, энтузиазм и монетизация .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Олегbl4 2 часа назад
С той скоростью и количеством, с которым они строят, в Таиланде уже,скорее всего, нет мест, где не стоял бы их бассейн.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

430757



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
"Назад в будущее 3": сюжетная дыра, в которой виновата возлюбленная Дока Брауна
"Назад в будущее 3": сюжетная дыра, в которой виновата возлюбленная Дока Брауна
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
25 самых жутких сцен в кино по мнению пользователей сети
25 самых жутких сцен в кино по мнению пользователей сети
Робот Дуняша с четвёртым размером груди произвела фурор на Петербуржском экономическом форуме
Робот Дуняша с четвёртым размером груди произвела фурор на Петербуржском экономическом...
Женщина-робот: наша русская Дуняша (1 фото + 1 видео)
Женщина-робот: наша русская Дуняша (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Они пытались

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#картинки#забавно#комментарии#сатира#аварии#новости#знаменитости#собака
#Юмор#история#факты#сарказм#Разное#дтп#авто аварии#США#Интересные
#люди#животные#прикол#милота#в мире#интересно#подборка#Жизнь#мемы.
Новости, которые уже невозможно читать Новости, которые уже невозможно читать Эти космические кадры со спутниками Юпитера и Сатурна действительно потрясают Эти космические кадры со спутниками Юпитера и Сатурна действительно потрясают 10 стандартов красоты древних майя, которые приводят в недоумение 10 стандартов красоты древних майя, которые приводят в недоумение Церковь, которая стоит одна на вершине 40-метрового каменного столба Церковь, которая стоит одна на вершине 40-метрового каменного столба Ещё одна! После "уколов красоты" девушка стесняется выходить на улицу Ещё одна! После "уколов красоты" девушка стесняется выходить на улицу Танец - красивый язык тела Танец - красивый язык тела

На что жалуетесь?

Вернуться