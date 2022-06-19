Друзья-строители слепили из глины роскошную виллу с бассейнами

В настоящее время на канале Primitive Survival полтора миллиона подписчиков, а видео всегда собирают сотни тысяч лайков и восхищенных комментариев.

«Мастерство этих парней с каждым днем удивляет меня все больше!»

«Шикарно! А кто-то даже кружку из глины сделать не может».

«Боже, сколько на это ушло энергии, времени и креатива! Восхитительно!»