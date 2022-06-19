Друзья-строители слепили из глины роскошную виллу с бассейнами

Двое приятелей из Таиланда больше трех лет поражают людей со всего мира своими умопомрачительными строительными и архитектурными навыками. Они создают невероятно красивые дома, используя глину, бамбук и воду вместо обычных кирпичей или дерева.
Своими творениями, а также процессом их создания, тайцы делятся на YouTube-канале под названием Primitive Survival. В настоящее время на канале около сотни видео с самыми разными домами, которые выглядят, как яркие сказочные дворцы.
Одним из последних шедевров мастеров по работе с глиной стала роскошная двухэтажная вилла с бассейнами, один из которых расположен на крыше. А для любителей экстрима тайцы установили водные горки, на которых можно спуститься ко второму бассейну гораздо большего размера, пишет Inspiremore.
В настоящее время на канале Primitive Survival полтора миллиона подписчиков, а видео всегда собирают сотни тысяч лайков и восхищенных комментариев.
«Мастерство этих парней с каждым днем удивляет меня все больше!»
«Шикарно! А кто-то даже кружку из глины сделать не может».
«Боже, сколько на это ушло энергии, времени и креатива! Восхитительно!»
«Такая тяжелая работа, но такой потрясающий результат».
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АНТИФИШКИ
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