20 забавных снимков, сделанные в самый нужный момент

Охота за удачными кадрами — цель многих фотографов. Повелители вспышек и объективов иногда готовы часами сидеть на одном месте, чтобы поймать нужный момент на камеру. Однако, как показывает практика, лучшие снимки получаются совершенно случайно, когда меньше всего этого ожидаешь. Фото, представленные ниже, прямое этому доказательство.

Кажется, пёсик передумал нырять