20 забавных снимков, сделанные в самый нужный момент

Эпичные моменты, изображенные на них, достойны высших похвал и улыбок тех, кому они попадутся на глаза.
Охота за удачными кадрами — цель многих фотографов. Повелители вспышек и объективов иногда готовы часами сидеть на одном месте, чтобы поймать нужный момент на камеру. Однако, как показывает практика, лучшие снимки получаются совершенно случайно, когда меньше всего этого ожидаешь. Фото, представленные ниже, прямое этому доказательство.
Кажется, пёсик передумал нырять
Точно в яблочко!
Тот короткий миг между счастьем и ударом по лицу. Мечта каждого любителя бейсбола.
Семейный отдых может быть полон сюрпризов
После поражения скатился вниз
Летающая бутылка
Стрекоза села на нос змее
Мне кажется, или морда змеи говорит: «Знаешь, ты облажался».
Отличная реакция
Катапульта
Жеребёнок идёт в атаку
Это сильный правый оверхенд. Лошадь явно обучена.
Где, чёрт возьми, рефери?
Спортсмены празднуют победу
Почти успела
Не удержался и сделал «кусь»
Хороший тамада и конкурсы интересные
Корона из воды
Ученик в моём классе цифрового искусства сделал фотографию за 0,001 секунды до того, как два галлона воды выплеснулись мне на голову из лопнувшего воздушного шара.
Поддержка команды бесценна
За мгновение до катастрофы
Лизь
А теперь закрой глаза и попробуй угадать, кто тебя целует.
Источник:
АНТИФИШКИ
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