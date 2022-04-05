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Геймерская подборка мемов для олдов

Геймерская подборка мемов для олдов (17 фото)

Автор:
05 апреля 2022 18:56
Сообщество : Юмор
Метки: playstation   Мемы   Юмор   геймеры   гейминг   игры   компьютер   пк   
2622
17

Что самое страшное в играх, что общего у VR-шлема и алкоголя, чем пахнут игры 2000-х и кое-что ещё.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: playstation   Мемы   Юмор   геймеры   гейминг   игры   компьютер   пк   
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23  комментария
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4k
sedoisever Час назад
Олды, говорите? Олды загружали игры с магнитофонной кассеты...
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2k
vagon1 2 минуты назад
40 лет развития видеокарт, процессоров и прочих технологий, что бы мои дети в 2022 году фанатели от примитивного "восьмибитного" Майнкрафта!?
Фак!
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1k
好狼 Полчаса назад
Автор явно из поколения Y
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3k
OLDer Полчаса назад
А кто помнит код на бессмертие в Doom?
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1k
Copycat 43 минуты назад
Я и сейчас могу в шкафу в метре от себя взять такой и понюхать и даже запустить его с DVD роме у себя на ПК)

сразу отвучу что DVD-ROM я когда то воткнул в кейс по тому что он был и по тому что был слот для его подключения на материнке и к слову его наличие очень выручило меня в начале этого года, когда у нас в казахстане начались бунты и погромы и отключили интернет весь на 5 дней, я расчехлил старые диски с DVD и смотрел всякое разное, а так же откопал диск с Helgate London и в него основательно залип, игра затянула не смотря на свою старость, как станет меньше работы обязательно допройду)
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4k
livaneth 45 минут назад
Кажется я здесь сегодня самый старый
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10k
Олегbl4 46 минут назад
"Doomer" возвращается ночью домой, слышит за спиной топот:
-IDDQD, IDDQD,-думает про себя "думер".
Подлетает толпа гопников, дает ему люлей и убегает.
-NIGHTMARE!!!!,-догадался "думер".
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16
Андрей Тарасов Олегbl4 13 минут назад
IDKFA, IDDT вот, что реально ему помогло бы!
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