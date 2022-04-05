Геймерская подборка мемов для олдов

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Что самое страшное в играх, что общего у VR-шлема и алкоголя, чем пахнут игры 2000-х и кое-что ещё.
14.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Фак!
сразу отвучу что DVD-ROM я когда то воткнул в кейс по тому что он был и по тому что был слот для его подключения на материнке и к слову его наличие очень выручило меня в начале этого года, когда у нас в казахстане начались бунты и погромы и отключили интернет весь на 5 дней, я расчехлил старые диски с DVD и смотрел всякое разное, а так же откопал диск с Helgate London и в него основательно залип, игра затянула не смотря на свою старость, как станет меньше работы обязательно допройду)
-IDDQD, IDDQD,-думает про себя "думер".
Подлетает толпа гопников, дает ему люлей и убегает.
-NIGHTMARE!!!!,-догадался "думер".