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Шотландский суши-ресторан приобрел тунца-рекордсмена

Шотландский суши-ресторан приобрел тунца-рекордсмена

Автор:
17 июня 2022 13:32
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Ynews   голубой тунец   ничего себе!   новости   рекорд   рыба   тунец-гигант   удивительное рядом   эдинбург   
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Суши-ресторан в Эдинбурге приобрел призового тунца - рыбу длиной более 2 метров и весом 146 кило. 48-летнему торговцу рыбой Уильяму Эллиоту понадобилось два часа, чтобы разделать рыбину, присланную из Барселоны.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   голубой тунец   ничего себе!   новости   рекорд   рыба   тунец-гигант   удивительное рядом   эдинбург   
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6  комментариев
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8k
Б.Касторский Час назад
Я не очень люблю рыбу, но с мясом также считаю. Убивать животных нельзя! Но если уж вырастили... как не съесть? Люди же старались, кормили, поили!
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71k
7guest 14 минут назад
Я не большой специалист в рыбе, но вроде в Японии на рыбных рынках продают экземпляры и покрупнее.
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2k
Федор Медведев Полчаса назад
у эллиота такие синяки под глазами... Доступный вискарь делает свое дело.
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1k
Saplus 44 минуты назад
Жаль не написали, сколько это чудо стоило. Недавно только читал - офигевал с цен

В прошлом году победившая ставка на гигантского голубого тунца весом 208,4 кг составила 150 000 долларов. В 2020 году Kiyomura Corp, управляющая сетью ресторанов Sushizanmai, заплатила 1.4 млн долларов, а в 2019 году - рекордные 333,6 миллиона иен (2,5 миллиона долларов) за победившего голубого тунца.
В январе 2022 гигантский голубой тунец весом 211 кг был продан за $120 000 ~ 7 миллионов рублей (на фото).

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12k
котегRUS Час назад
рыбов продаете ?
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