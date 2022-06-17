Шотландский суши-ресторан приобрел тунца-рекордсмена

Найти крупного голубого тунца Кэмпбелла попросил владелец дорогого суши-ресторана. По его словам, для суши-поваров эта рыба является «лобстером, икрой и шампанским в одном флаконе» .

Филе тунца будет подвергнуто шоковой заморозке при температуре минус 60 градусов по Цельсию шеф-поварами суши-ресторанов Bentoya и Kenji, чтобы защитить его качество.

«Нам потребовалось четыре работника, чтобы попытаться выставить его на обозрение, и то нам пришлось здорово попотеть: он слишком большой, чтобы можно было обхватить его, и к тому же ужасно скользкий. Вы не сможете представить размер этой рыбы, пока не увидите ее вживую, - рассказал Кэмпбелл. - Я купил его в Барселоне в пятницу, а в понедельник он прибыл в Великобританию после ночной перевозки — я совсем не спал, я был слишком взволнован.

Он весил почти 150 кило и в длину превышал два метра. Голубой тунец находится под угрозой исчезновения, поэтому мы обычно не выступаем за его употребление в пищу. Но этот экземпляр был пойман, когда был молодым, и выращивался в загоне, поэтому он классифицируется как выращенный, а не дикий. Его выращивали в Средиземном море у восточного побережья Испании.

Я купил его через торговцев в Барселоне, и они сделали все необходимое, чтобы доставить его в Великобританию. Это была дорогостоящая операция. Клиент попросил меня найти для него рыбу, и я работал над этим два или три месяца. Мы снабжаем суши-рестораны в Эдинбурге, Глазго и Данди, но обычно не занимаемся голубым тунцом. Но поскольку это был фермерский продукт, я захотел его попробовать. Для суши-ресторана эта рыба — самое лучшее, что может быть».