Шотландский суши-ресторан приобрел тунца-рекордсмена

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Суши-ресторан в Эдинбурге приобрел призового тунца - рыбу длиной более 2 метров и весом 146 кило. 48-летнему торговцу рыбой Уильяму Эллиоту понадобилось два часа, чтобы разделать рыбину, присланную из Барселоны.
Торговец рыбой выглядел крошечным рядом с редким голубым тунцом, настолько огромным, что разделывать его пришлось прямо на полу. Редкая рыба, купленная на рынке морепродуктов Эдди в Эдинбурге, весила 146 килограммов. Огромный тунец не помещался на прилавке, а 48-летний специалист по разделке рыбы Уильям Эллиот со своим скромным ростом 165 сантиметров просто потерялся на его фоне.
Гигантский тунец был продан в шикарный суши-ресторан в Эдинбурге после того, как его разделали на филе. На это у Эллиота ушло целых 2 часа.
Гигантский тунец был продан в шикарный суши-ресторан в Эдинбурге после того, как его разделали на филе. На это у Эллиота ушло целых 2 часа.
51-летний Майкл Кэмпбелл купил редкую рыбу у торговцев в Барселоне. По его словам, он так волновался за успех доставки, что не мог спать, пока тунец не прибыл в Эдинбург. Потребовалось четыре человека, чтобы затащить его на витрину рыбного рынка. Кэмпбелл рассказал, что он выступает против употребления в пищу дикого голубого тунца, но эта рыба рыба была выращена на ферме, а не поймана в дикой природе. Тунец был выловлен в очень молодом возрасте и выращивался в загоне в Средиземном море, пока не достиг взрослого состояния, после чего был продан.
Найти крупного голубого тунца Кэмпбелла попросил владелец дорогого суши-ресторана. По его словам, для суши-поваров эта рыба является «лобстером, икрой и шампанским в одном флаконе» .
Филе тунца будет подвергнуто шоковой заморозке при температуре минус 60 градусов по Цельсию шеф-поварами суши-ресторанов Bentoya и Kenji, чтобы защитить его качество.
«Нам потребовалось четыре работника, чтобы попытаться выставить его на обозрение, и то нам пришлось здорово попотеть: он слишком большой, чтобы можно было обхватить его, и к тому же ужасно скользкий. Вы не сможете представить размер этой рыбы, пока не увидите ее вживую, - рассказал Кэмпбелл. - Я купил его в Барселоне в пятницу, а в понедельник он прибыл в Великобританию после ночной перевозки — я совсем не спал, я был слишком взволнован.
Он весил почти 150 кило и в длину превышал два метра. Голубой тунец находится под угрозой исчезновения, поэтому мы обычно не выступаем за его употребление в пищу. Но этот экземпляр был пойман, когда был молодым, и выращивался в загоне, поэтому он классифицируется как выращенный, а не дикий. Его выращивали в Средиземном море у восточного побережья Испании.
Я купил его через торговцев в Барселоне, и они сделали все необходимое, чтобы доставить его в Великобританию. Это была дорогостоящая операция. Клиент попросил меня найти для него рыбу, и я работал над этим два или три месяца. Мы снабжаем суши-рестораны в Эдинбурге, Глазго и Данди, но обычно не занимаемся голубым тунцом. Но поскольку это был фермерский продукт, я захотел его попробовать. Для суши-ресторана эта рыба — самое лучшее, что может быть».
Филе тунца будет подвергнуто шоковой заморозке при температуре минус 60 градусов по Цельсию шеф-поварами суши-ресторанов Bentoya и Kenji, чтобы защитить его качество.
«Нам потребовалось четыре работника, чтобы попытаться выставить его на обозрение, и то нам пришлось здорово попотеть: он слишком большой, чтобы можно было обхватить его, и к тому же ужасно скользкий. Вы не сможете представить размер этой рыбы, пока не увидите ее вживую, - рассказал Кэмпбелл. - Я купил его в Барселоне в пятницу, а в понедельник он прибыл в Великобританию после ночной перевозки — я совсем не спал, я был слишком взволнован.
Он весил почти 150 кило и в длину превышал два метра. Голубой тунец находится под угрозой исчезновения, поэтому мы обычно не выступаем за его употребление в пищу. Но этот экземпляр был пойман, когда был молодым, и выращивался в загоне, поэтому он классифицируется как выращенный, а не дикий. Его выращивали в Средиземном море у восточного побережья Испании.
Я купил его через торговцев в Барселоне, и они сделали все необходимое, чтобы доставить его в Великобританию. Это была дорогостоящая операция. Клиент попросил меня найти для него рыбу, и я работал над этим два или три месяца. Мы снабжаем суши-рестораны в Эдинбурге, Глазго и Данди, но обычно не занимаемся голубым тунцом. Но поскольку это был фермерский продукт, я захотел его попробовать. Для суши-ресторана эта рыба — самое лучшее, что может быть».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews голубой тунец ничего себе! новости рекорд рыба тунец-гигант удивительное рядом эдинбург
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В прошлом году победившая ставка на гигантского голубого тунца весом 208,4 кг составила 150 000 долларов. В 2020 году Kiyomura Corp, управляющая сетью ресторанов Sushizanmai, заплатила 1.4 млн долларов, а в 2019 году - рекордные 333,6 миллиона иен (2,5 миллиона долларов) за победившего голубого тунца.
В январе 2022 гигантский голубой тунец весом 211 кг был продан за $120 000 ~ 7 миллионов рублей (на фото).