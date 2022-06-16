Лучшие переносные приёмники СССР. Транзисторы высшего и первого класса

В 1979 году ленинградский завод выпустил совершенно иную по оформлению модель, внешне похожую на музыкальный центр. Она работала в диапазонах ДВ, CB-I, CB-II, пяти коротковолновых и УКВ. Приёмник имел три раздельные группы шкал с отдельными ручками для настройки в каждой группе, была предусмотрена и возможность фиксированной настройки на четыре станции в диапазонах УКВ и КВ. В модели были световые индикаторы стереофонических передач и многолучевого приема в диапазоне УКВ, стрелочные индикаторы точной настройки, напряженности поля и напряжения источника питания. К аппарату также можно было подключить внешние антенны, магнитофон, проигрыватель грампластинок и наушники. Акустические системы были построены на широкополосных динамиках ЗГД-32, питался аппарат от шести элементов А-373, либо от электрической сети. Максимальная выходная мощность при питании от батарей была 2 х 1,5 Ватта, от сети – 2 х 4 Ватта.



Салют-001