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Лучшие переносные приёмники СССР. Транзисторы высшего и первого класса

Лучшие переносные приёмники СССР. Транзисторы высшего и первого класса

Автор:
16 июня 2022 15:39
Метки: Музыка   СССР   интересно   техника   
920
8

Радио в Советском Союзе было очень важным источником информации, и популярность переносных радиоприёмников была высока. При этом, далеко не все граждане удовлетворялись ассортиментом проводной трансляционной сети, для них выпускались качественные транзисторные приёмники первого и высшего классов, работавшие во всех доступных в СССР диапазонах

Многие из них поставлялись на экспорт в самые разные страны мира.

Рига-103

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Выпускавшийся с 1968 года на Рижском радиозаводе им. Попова приёмник имел несколько вариантов оформления. Он работал в диапазонах ДВ, СВ, КВ (3 поддиапазона) и УКВ. Схема насчитывала 17 транзисторов, оснащение включало регулятор тембров, подключение к магнитофону, проигрывателю грампластинок, внешней антенне и акустическим системам. Для питания использовались батарейки, электросеть или 12 В автомобильный аккумулятор. Впоследствии модель была модернизирована в приёмники с наименованием «Рига-103-1» и «Рига-103-2». Их электрическая схема осталась без изменений, незначительные отличия были в оформлении корпуса, шкалы и ручек настройки.

Ленинград-002

Первый переносной приёмник высшего класса, выпускавшийся в СССР. Производил его Ленинградский завод «Радиоприбор» с 1974 года. Приёмник работал в диапазонах СВ, ДВ, пяти поддиапазонах КВ и на УКВ, причём в последнем диапазоне была возможность зафиксировать настройку на три радиостанции. Модель оснащалась регуляторами тембров ВЧ и НЧ, переключателем «речь-соло», стрелочным индикатором уровня сигнала и питания, и имела две шкалы настройки. В приемнике были входы для подключения магнитофона, проигрывателя винила, внешней антенны, а также выход на наушники. Схема модели включала 36 транзисторов, а деревянный корпус облицован по бокам шпоном ценных пород. Аппарат был весьма тяжелым – целых 9 кг. Существовала и экспортная версия модели под названием Leningrad-004.

Рига-104

Данный переносной аппарат производил Рижский радиозавод имени Попова с 1973 года. Приём велся в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ, а система АРУ обеспечивала ему высокую помехоустойчивость, в приёмнике также был индикатор точной настройки на станцию. Номинальная выходная мощность составляла 0,8 Ватта, максимальная – 2,5 Ватта. Модель имела плавную регулировку громкости и тембров, акустическая система включала широкополосный излучатель 3ГД-32. В приёмнике были гнезда для подключения внешней антенны, УКВ диполя, проигрывателя винила, магнитофона, внешнего громкоговорителя, а также наушников. Для питания требовались шесть батареек, аппарат также работал от сети через встроенный выпрямитель. Вес приёмника вместе с батареями составлял 6,3 килограмма.

Ленинград-006-стерео

Следующей разработкой Ленинградского завода «Радиоприбор» стала модель «Ленинград-006-стерео», появившаяся в продаже в 1978 году. Внешне и функционально она была идентична предыдущей с индексом 002, но её главным отличием была возможность приема стереофонических радиопрограмм в диапазоне УКВ. Для приёма на ДВ и СВ использовались две внутренние магнитные антенны, для приема в КВ и УКВ диапазонах – телескопическая. Максимальная выходная мощность встроенного усилителя при работе от батареек была 1,5 Ватта, при питании от электросети – 2,7 Ватта.

Ленинград-010-стерео

В 1979 году ленинградский завод выпустил совершенно иную по оформлению модель, внешне похожую на музыкальный центр. Она работала в диапазонах ДВ, CB-I, CB-II, пяти коротковолновых и УКВ. Приёмник имел три раздельные группы шкал с отдельными ручками для настройки в каждой группе, была предусмотрена и возможность фиксированной настройки на четыре станции в диапазонах УКВ и КВ. В модели были световые индикаторы стереофонических передач и многолучевого приема в диапазоне УКВ, стрелочные индикаторы точной настройки, напряженности поля и напряжения источника питания. К аппарату также можно было подключить внешние антенны, магнитофон, проигрыватель грампластинок и наушники. Акустические системы были построены на широкополосных динамиках ЗГД-32, питался аппарат от шести элементов А-373, либо от электрической сети. Максимальная выходная мощность при питании от батарей была 2 х 1,5 Ватта, от сети – 2 х 4 Ватта.

Салют-001

Начиная с 1980 года данный приемник производился Рижским радиозаводом имени Попова. Он был разработан совместно со специалистами из ГДР, в нём применялась электронная настройка и АПЧ (автоматическая подстройка частоты) во всех диапазонах, переключение фиксированных настроек (8) было сенсорным. Функциональное оснащение включало автоматическое выключение по таймеру. Модель работала во всех актуальных для СССР частотных диапазонах, в экспортном исполнении она называлась EuroMatic-001 и Salute-001, в ней были иные частоты в КВ и УКВ диапазонах. Радиоприемник получал питание от шести батареек, от электросети или автомобильного аккумулятора. Номинальная выходная мощность составляла 1 Ватт, при работе от сети максимальная доходила до 4 Ватт. Вместе с установленными батареями весил приемник 7,7 килограмма.

Ленинград-015-стерео

Модель 1984 года, выпускавшаяся на Ленинградском заводе «Радиоприбор». В ней была применена электронная настройка на всех диапазонах, имелась АПЧ, бесшумная настройка и три фиксированные настройки в диапазоне УКВ. Имелся даже режим «псевдо-стерео», который давал эффект объемного звучания при приёме монофонических передач. При приёме же стереофонических передач на УКВ-ЧМ включалась световая индикация, присутствовала также индикация точной настройки и многолучевого приема. Для прослушивания можно было использовать как встроенные контрольные громкоговорители, так и выносные акустические системы на широкополосных динамиках. Питание аппарат получал от электросети, либо шести батареек. Максимальная выходная мощность при работе от сети достигала 2 х 4 Ватта. Общий вес приемника

Источник:

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Метки: Музыка   СССР   интересно   техника   
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19  комментариев
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7k
Пуриц Жорж 5 часов назад
У меня Ленинград 006 на даче есть, но не работает. Почему не знаю.Интересно сейчас его можно где нибудь починить, или подобные мастерские закончились?
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770
Pterocactus Час назад
Помню, когда родители озаботились вопросом, какой приёмник покупать, кто-то посоветовал им Океан-209. Хорошая была вещь!
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134
zenon 2 часа назад
У нас был Океан 001, или 002 точно не помню. Но по сравнению, что имел в армии всеволновой приёмник с автоматическим скремблером волн. Когда попадал на станцию загоралась лампочка, происходила точная настройка и запрос хотите прослушать? Великолепен был, когда ловил СОС. Отправлял по команде.
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19k
Alf 2 часа назад
У меня был такой: VEF-202. По вечерам слушали по голосу Америки: Музыка для танцев.
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10k
Олегbl4 2 часа назад
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15k
seller-k 3 часа назад
По тем временам для меня это всё было "мебель" и понты. ВЭФ 201 в походном режиме
и Балтика с антенной на крыше в домашнем

Отлично работал в КВ диапазоне.
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3k
Vladimir Lysikov 3 часа назад
Ленинград-015-стерео -у моего друга был такой. Звук супер для того времени. До сих пор помню, как "Мой плот" Лозы слушали)))
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17k
Corvus Corax 4 часа назад
Димон, уже все это Юганск выкладывал... И приемники, и магнитофоны, и ваще все, до чего дотянулся...
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16
Максим Макашев 4 часа назад
Радиоприёмники выпускали в Риге, телевизоры "Шилялис", за которыми все гонялись - в литве. ВСЕ подобные заводы построены во времена СССР, а теперь эти лабусы , лесные братья и шпротоеды проводят политику геноцида ко всему российскому. Так может быть не стОило восстанавливать их после войны? Пусть бы себе жили на хуторах и мызах...
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23k
Сибиряк 5 часов назад
ИШИМ 003.
не переносной конечно но ловил здорово.
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