Быстрее ветра и некоторых автомобилей: самые быстрые насекомые Земли

Слепень. Этот крылатый паразит практически слепнет от крови, ничего не замечает, когда ест. И его можно снять чуть ли не рукой. Отсюда такое специфическое название. Скорость движения высокая, но неравномерная: варьируется от 20 до 70 км/ч. Но когда нужно догнать аппетитную жертву, мчит за ней со скоростью свыше 140 км/ч! Не каждый автомобиль может развить такую.