Быстрее ветра и некоторых автомобилей: самые быстрые насекомые Земли

Природа удивительна. И очень много в ней ещё остается за гранью нашего понимания. А простые и привычные явления способны очень удивить.
Как, например, насекомые. Что, казалось бы, в них интересного? Порхают, жужжат, некоторые кусаются. Но нет: это одни из наиболее совершенных созданий, поскольку эволюция их затронула по минимуму. А отдельные суперспособности даже вызывают подспудные мысли о внеземном происхождении этих созданий.
Как, к примеру, способность развивать невероятную скорость. Конечно, одни летают, другие бегут, третьи прыгают. Поэтому при выборе рекордсменов будем ориентироваться на скорость по отношению к размеру тела и форс-мажор, когда насекомому надо выложиться по полной.
Стрекоза. Средняя скорость полета составляет 30 км/ч, а максимальная может достигать 70 км/ч. Есть и поразительные экземпляры, которые могут развить ее до 100 км/ч! В секунду стрекоза делает 120-150 взмахов крыльями. Развивать такую скорость ей позволяют поочередные взмахи задних и передних крыльев, а маневренность – их применение по очереди. Стрекозки спокойно могут улетать от места обитания на расстояние до 1000 км.
Пчела. Медоносные пчелы могут летать со скоростью до 60 км/ч. Но в обычном состоянии пчелки перемещаются медленнее, поскольку несут груз. Но вот по общей длительности полетов они намного опережают стрекоз, ведь для сбора 1 кг природного лакомства им нужно пролететь порядка 450 км. Всего-то десять раз обмахнуть планету по экватору.
Таракан. Это всеядное до дрожи пугающее людей создание за секунду может изменить траекторию бега до 25 раз! Он невероятно живуч (способен жить даже без головы, просто умирая от голода). За секунду способен преодолеть расстояние до 50 длин собственного тела. В случае с человеком это должно было бы составить скорость 330 км/ч.
Жук-скакун. Этот симпатичный обладатель длинных ножек мчится на них довольно резво, до 8 км/ч, поэтому мало какая добыча может скрыться от такого охотника. Шансы на спасение мелких букашек сводит к нулю его способность еще и периодически переходить на полет.
Слепень. Этот крылатый паразит практически слепнет от крови, ничего не замечает, когда ест. И его можно снять чуть ли не рукой. Отсюда такое специфическое название. Скорость движения высокая, но неравномерная: варьируется от 20 до 70 км/ч. Но когда нужно догнать аппетитную жертву, мчит за ней со скоростью свыше 140 км/ч! Не каждый автомобиль может развить такую.
Источник:
АНТИФИШКИ
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