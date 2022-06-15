Первые сражения Балтийского флота России — Гангут и Эзель

Созданный для противостоянии Швеции на море, Балтийский флот получил своё боевое крещение на Северной Войне. Даже не имея значительного опыта, а также должного количества подготовленных офицеров и кораблей, он, тем не менее, оказал значительное влияние на результаты этого конфликта. О двух сражениях, ставших в своём роде первыми испытаниями нового флота, и пойдёт речь в этой статье.
Гангутское Сражение. Гравюра, 1715 год
Создание флота на Балтике было для России необходимостью. Выход на море, контролируемый тогда Швецией, был жизненно важен для прямой торговли с Европой и получения новых технологий. Именно поэтому ещё молодой флот, построенный на нескольких речных верфях в глубине государства, оказался сразу же вовлечён в войну. Первыми его заданиями стали освобождение прибрежных территорий и захват шведских крепостей, контролирующих побережье. А затем началась постройка Санкт-Петербурга, впоследствии ставшего базой Балтийского флота России. Однако несмотря на все успехи, русские моряки всё ещё значительно отставали от шведов в технологиях строительства и выучке. К тому же своеобразная география Балтийского моря и его берегов диктовала особые условия применения кораблей.
Первое сражение Балтийского флота состоялось 7 мая 1703 года. Флотилия русских лодок в абордажном бою взяла в плен два шведских судна, опрометчиво вошедших в устье Невы. Эта стычка стала началом морских сражений Северной войны, которая позже окажется настоящим триумфом молодого флота.
Картина Алексея Боголюбова «Гангутское сражение», 1877 год
Знаменитое Гангутское сражение 1714 года стало одной из самых значительных побед России во всей войне против Швеции на море. Ему предшествовали долгие и сложные манёвры. Швеция, обладая большим количеством тяжёлых парусников, могла бы без труда разбить более лёгкие силы русского флота в открытом море. Однако большую часть флота Петра I в том столкновении составляли галеры и скампавеи — особый тип судов с развитой гребной системой, а также малой осадкой. Они были способны двигаться и действовать в условиях шхер. Шхеры — это ещё одна особенность театра действий той войны на море. Они представляли собой множество мелких скалистых островов в прибрежной морской зоне, разделённых узкими проливами. Узкости и глубины не давали крупным кораблям подойти к берегу вплотную.Подробное изучение сил врага, погодных условий региона и знание особенностей своего флота предопределили победу адмирала Ф.М. Апраксина, командовавшего русским флотом, у мыса Гангут. Шведский флот был разделён на части грамотным маневрированием и использованием географии поля боя и погоды. В итоге шведская эскадра, обладающая подавляющим огневым превосходством, должна была отходить на свои базы для их защиты. Небольшая часть её кораблей была вынуждена принять неравный бой с превосходящими силами русского флота безо всякого шанса победить. Шведские корабли, зажатые в узком заливе, были взяты на абордаж один за другим и захвачены. Гангутский бой стал триумфом тактики и стратегии русских моряков.
Эзельский бой. Художник — Александр Боголюбов, XIX век
Бой у острова Эзель стал первым сражением Балтийского флота, где всё решили именно корабельные орудия. Это столкновение произошло ближе к концу Северной войны. Балтийский флот уже обзавёлся большим опытом действия на море и значительным количеством крупных кораблей. С 11 мая 1719 года отряд в составе трёх линейных кораблей и трёх фрегатов начал крейсерство на Балтике. В ходе своего плавания они задержали и арестовали около 14 шведских торговых судов. С одного из них и была получена информация, что в скором времени из Пиллау в Стокгольм отправится торговый конвой под охраной шведских военных кораблей. Было решено выдвинуть им на перехват эскадру Балтийского флота. 26 мая отряд в составе семи кораблей выдвинулся навстречу конвою.
«Линейный корабль „Вахмейстер“ сражается против русской эскадры в 1719 году». Картина Людвига Рихарда
Бой состоялся на рассвете 4 июня, недалеко от острова Эзель. Шведы первыми заметили русский флот. Опознав противника, они быстро поняли, что находятся в невыгодном положении и попытались уйти. Русские корабли не сразу распознали, кто именно перед ними. Но как только встреченные суда начали уходить, отряд бросился в погоню. Лишь через два часа, нагнав их, российские моряки дали предупредительный залп, который заставил шведов наконец поднять свои флаги. Это и стало началом боя. В процессе погони русские корабли растянулись и вступили в бой не все сразу. Сказалась и неопытность экипажей кораблей, которые несколько раз проскочили мимо врага. Тем не менее, подавляющая огневая мощь русского флота сделала своё дело. Бой продолжался три часа и проходил исключительно орудийными выстрелами без попытки сойтись на дистанцию абордажа. Несмотря на отчаянное сопротивление шведов, их корабли получили значительные повреждения и подняли белый флаг. По итогам боя все шведские суда были захвачены. Шведы потеряли более 50 человек убитыми, ещё около 400 попало в плен. Русский флот потерял в сражении 9 человек убитыми и ещё 9 ранеными. Пётр I после доклада о бое назвал его «добрым почином», и учредил медаль в его честь. Эта перестрелка у острова Эзель стала одним из последних сражений в ходе Северной войны.
Несмотря на молодость и неопытность экипажей и командиров, корабли нового Балтийского флота отлично показывали себя в боях. Большинство столкновений с противником в ходе Северной войны заканчивались победами русских моряков: благодаря как грамотной тактической работе, так и подавляющей огневой мощи. Северная война стала боевым крещением Балтийского флота, и впоследствии ещё не в одном конфликте, в котором будут участвовать моряки-балтийцы, будут упоминаться названия и имена, ставшие тогда легендами.
Памятная юбилейная монета, посвящённая трёхсотлетию Гангутского сражения
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWs
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