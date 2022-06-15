Первые сражения Балтийского флота России — Гангут и Эзель

«Линейный корабль „Вахмейстер“ сражается против русской эскадры в 1719 году». Картина Людвига Рихарда

Бой состоялся на рассвете 4 июня, недалеко от острова Эзель. Шведы первыми заметили русский флот. Опознав противника, они быстро поняли, что находятся в невыгодном положении и попытались уйти. Русские корабли не сразу распознали, кто именно перед ними. Но как только встреченные суда начали уходить, отряд бросился в погоню. Лишь через два часа, нагнав их, российские моряки дали предупредительный залп, который заставил шведов наконец поднять свои флаги. Это и стало началом боя. В процессе погони русские корабли растянулись и вступили в бой не все сразу. Сказалась и неопытность экипажей кораблей, которые несколько раз проскочили мимо врага. Тем не менее, подавляющая огневая мощь русского флота сделала своё дело. Бой продолжался три часа и проходил исключительно орудийными выстрелами без попытки сойтись на дистанцию абордажа. Несмотря на отчаянное сопротивление шведов, их корабли получили значительные повреждения и подняли белый флаг. По итогам боя все шведские суда были захвачены. Шведы потеряли более 50 человек убитыми, ещё около 400 попало в плен. Русский флот потерял в сражении 9 человек убитыми и ещё 9 ранеными. Пётр I после доклада о бое назвал его «добрым почином», и учредил медаль в его честь. Эта перестрелка у острова Эзель стала одним из последних сражений в ходе Северной войны.

Несмотря на молодость и неопытность экипажей и командиров, корабли нового Балтийского флота отлично показывали себя в боях. Большинство столкновений с противником в ходе Северной войны заканчивались победами русских моряков: благодаря как грамотной тактической работе, так и подавляющей огневой мощи. Северная война стала боевым крещением Балтийского флота, и впоследствии ещё не в одном конфликте, в котором будут участвовать моряки-балтийцы, будут упоминаться названия и имена, ставшие тогда легендами.