«Пуля – дура»: правда и мифы о стеклянных боеприпасах Унгерн-Штернберга

Несмотря на то, что боеприпасы для огнестрельного оружия пестрят разнообразием, одним из самых страшных изобретений считаются стеклянные пули. Во многом, конечно, за счёт нагнетания их эффективности. Одни уверяют, что их использовали шпионы КГБ и ЦРУ, желая, чтобы жертва помучилась, другие – что таким хрупким материалом невозможно выстрелить.
Где же правда?
Сегодня подобные пули не в ходу по одной, а то и по нескольким из этих причин: они оказались неэффективны и дороги в использовании, либо просто применялись в силу какой-либо ситуации.
И ведь такая ситуация возникла. Сам факт, что пули могут быть из стекла, не стал для людей открытием. Они применялись в разных странах, правда, из-за нехватки привычных материалов, и чаще всего были самодельными.
Широкое применение они нашли и во время Гражданской войны в России. В частности, стеклянные пули применялись силами генерал-лейтенанта Романа Фёдоровича фон Унгерн-Штернберга, который воевал с большевиками на территории Сибири и Монголии.
Белая армия испытывала настоящий патронный голод, поэтому русский военачальник выпросил для себя химика Всеволода Лисовского. Почему именно его? В письме Сотнику Еремееву от Штернберга говорится, что «инженер на Оловянной» прекрасно знал, как отливать такие пули.
Если со свинцом и сталью были проблемы, что неудивительно, когда за окном Гражданская война, то с добычей кустарного стекла проблем не было. Оно изготавливалось из доступных материалов, вроде натриевой соли, кварца и карбоната кальция.
Но эффективны ли такие пули? На небольшое расстояние вполне. В ряде случаев ими даже можно пробить бронежилет, однако есть нюансы. Ими можно было стрелять исключительно из гладкоствольного оружия, где нет нарезов.
К слову, подобные опыты легко можно посмотреть в Ютубе.
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Таким оружием, например «Берданами», вернее её переделанной версией, пользовалась егеря и небогатые охотники, живущие в отдалённых местах. В таких гладкоствольных дробовиках нет дульного сужения, а значит, пуля спокойно проходит даже без специального пластикового контейнера, защищающего от повреждения, да и ствол останется целым.
С нарезным оружием подобный фокус не пройдёт. Повреждения получит не противник, а лишь ваша винтовка. Но если подобные пули применялись охотниками, причём здесь Гражданская война?
Всё дело в том, где воевал Унгерн-Штернберг, а именно в Монголии, где на его стороне выступало местное ополчение. Поскольку это были местные жители, которые экипировались пёстро и как попало, то и оружие они брали из дома.
Своих патронов у такого ополченца было мало. Раз в полгода он ходил на охоту, и большой боезапас ему попросту не требовался, однако здесь речь шла о полноценных боевых действиях. Так что выходит для таких «стрелков» и работал Лисовский. Вот только эффективность вызывала вопросы, поскольку летели стеклянные пули недалеко, да и показывали куда худшую пробивную способность в отличие от принятых в 1891 году «мосинок».
Так что да, подобные пули всё-таки применялись, правда, не от желания нанести наибольший урон противнику, а скорее от условий бедности.
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