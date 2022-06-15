«Пуля – дура»: правда и мифы о стеклянных боеприпасах Унгерн-Штернберга

Белая армия испытывала настоящий патронный голод, поэтому русский военачальник выпросил для себя химика Всеволода Лисовского. Почему именно его? В письме Сотнику Еремееву от Штернберга говорится, что «инженер на Оловянной» прекрасно знал, как отливать такие пули.

Если со свинцом и сталью были проблемы, что неудивительно, когда за окном Гражданская война, то с добычей кустарного стекла проблем не было. Оно изготавливалось из доступных материалов, вроде натриевой соли, кварца и карбоната кальция.

Но эффективны ли такие пули? На небольшое расстояние вполне. В ряде случаев ими даже можно пробить бронежилет, однако есть нюансы. Ими можно было стрелять исключительно из гладкоствольного оружия, где нет нарезов.

К слову, подобные опыты легко можно посмотреть в Ютубе.