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Видео: концерн "Калашников" показал испытания новейшей зенитной управляемой ракеты

Видео: концерн "Калашников" показал испытания новейшей зенитной управляемой ракеты (7 фото + 1 видео)

Автор:
26 декабря 2020 13:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Калашников. Оружие   армейское   боеприпасы   зенитная ракета   зрк   калашников   новая разработка   российская армия   
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Российский оружейный гигант "Калашников" завершил натурные испытания зенитной управляемой ракеты "Стрела 9М333" для ЗРК "Стрела 10М". Ракета работает по принципу "выстрелил-забыл", то есть находит свою цель без дополнительного наведения, что позволяет мгновенно поменять местоположение после пуска, избежав ответного удара.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Калашников. Оружие   армейское   боеприпасы   зенитная ракета   зрк   калашников   новая разработка   российская армия   
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5  комментариев
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463k
Alexey Berestenko Час назад
Ракета работает по принципу "выстрелил-забыл", то есть находит свою цель без дополнительного наведения, что позволяет мгновенно поменять местоположение после пуска, избежав ответного удара.
Все ракеты с головками самонаведения работают по принципу - "выстрелил и забыл"!Это - инфракрасные, оптические, радиолокационные активные и полуактивные, с лазерной подсветкой.
Наводящихся по радиолучу практически нет в мире.
И эффективность у Стрелы - 0,03-0,25 пусков на цель!
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8k
Vacony 2 минуты назад
вот самая концовка - самое понятное. реально видно летящую цель, как ракета догоняет подкрадывается и взрыв...
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1k
Oleg Biggpike Полчаса назад
ну и нахрена это надо?
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4k
Олег Данилов 41 минуту назад
разработка 1974 года

И да ответный удар наносят по радарам
По пусковым установкам наносят удар при обнаружении и разведке беспилотниками, как на них повлияет автоматическое ведение ракеты не понятно

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149
Борис 48 минут назад
а также производитель знаменитого автомата АК-47.
А АК-47 до сих пор производят?
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