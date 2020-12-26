Видео: концерн "Калашников" показал испытания новейшей зенитной управляемой ракеты

Российский оружейный гигант "Калашников" завершил натурные испытания зенитной управляемой ракеты "Стрела 9М333" для ЗРК "Стрела 10М". Ракета работает по принципу "выстрелил-забыл", то есть находит свою цель без дополнительного наведения, что позволяет мгновенно поменять местоположение после пуска, избежав ответного удара.
Судя по видеоролику, ракета успешно поразила несколько мишеней. Объявлено о начале серийного производства.
ЗРК "Стрела 9М333" предназначена для уничтожения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотников и крылатых ракет на дальности до 5 км.
Имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, что описывается как ключевое преимущество ракеты такого класса.
Боевая часть и длина ракеты увеличены по сравнению с предыдущей моделью ЗУР (масса - 5 кг, длина - 2,23 м).
Также повышена вероятность поражения целей - за счет увеличения разрывного заряда, длины и сечения поражающих элементов.
Концерн "Калашников" - ведущий российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия и управляемых артиллерийских снарядов, а также производитель знаменитого автомата АК-47.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Калашников. Оружие армейское боеприпасы зенитная ракета зрк калашников новая разработка российская армия
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Все ракеты с головками самонаведения работают по принципу - "выстрелил и забыл"!Это - инфракрасные, оптические, радиолокационные активные и полуактивные, с лазерной подсветкой.
Наводящихся по радиолучу практически нет в мире.
И эффективность у Стрелы - 0,03-0,25 пусков на цель!
И да ответный удар наносят по радарам
По пусковым установкам наносят удар при обнаружении и разведке беспилотниками, как на них повлияет автоматическое ведение ракеты не понятно
А АК-47 до сих пор производят?