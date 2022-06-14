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Британец хочет побить мировой рекорд, преодолев Атлантику на крошечной лодке

Британец хочет побить мировой рекорд, преодолев Атлантику на крошечной лодке

Автор:
14 июня 2022 16:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   атлантический океан   крошечное   парусная лодка   парусный спорт   пересечь   путешественник   рекорд   судно   экстрим   
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48-летний Эндрю Бедвелл из Ланкашира (Великобритания) надеется побить мировой рекорд в парусном спорте. Он сконструировал крошечную лодку длиной 1 метр и планирует отправиться на ней из Канады в Корнуолл. "Это то же самое, что застрять в мусорном баке на американских горках на 90 дней", — смеётся Эндрю.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   атлантический океан   крошечное   парусная лодка   парусный спорт   пересечь   путешественник   рекорд   судно   экстрим   
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15  комментариев
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1M
Великий Немой 13 часов назад
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37k
Example 6.2.6 6 часов назад
Технические и 200 литровая бочка за счёт силы Архимеда тонуть не будет, вопрос только в прочности конструкции, что с ней станет, если во время шторма сверху несколько сотен тон воды упадёт единовременно. Так то бы давно уже из углепластика отлили герметичную небольшую конструкцию, типо надводного Мотылька из сабнавтики и гойцали б в одиночку по морям, аки на мотороллере. Но физика, беспощадная стерва, не позволяет этого сделать.. ибо конструкционная прочность всё же имеет свой предел. Думаю, тут больше вопрос удачи и планирования, чтоб избежать экстремальных условий, иначе раздолбает в щепки этот Кон-Тики при первом серьёзном замесе.
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4k
Rubiroid_47 7 часов назад
Он уже попробовал три месяца сидеть в/на стиральной машине не ступая на пол?
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6k
sumrаknn 10 часов назад
А что, вполне-вполне норм. Итак разберем:
1. Еда-вода. Начнем с того, что он не заявил автономное плавание, а значит его как и самолеты-рекордсмены которые дозаправляют в воздухе, будет снабжать судно-страховщик раз в 3 дня, места надо совсем чуток.
2. Опасность шторма. Да хоть кверх-ногами попадать центр волны , лодка выдержит, геметична, а воздушный клапан не даст воде попасть внутрь. Штормы редко бывают больше 2 дней, 2 дня можно потерпеть
3. Организм затечет в таком положении - надуваешь большой матрас и спишь на нем, привязанный.
Это то что я придумал за 5 сек, а если подумать подольше, короче надеюсь ход моих мыслей ясен.
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9k
a_komolow 10 часов назад
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2
lokythegod 12 часов назад
"Я сел однажды в медный таз без весел и руля
И переплыть Па-де-Кале на нем решился я..."
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11k
Antique computer 12 часов назад
Три мудреца В одном тазу
Пустились по морю в грозу
Будь попрочнее старый таз -
Длиннее был бы наш рассказ
(с)
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10k
Ivan 13 часов назад

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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 13 часов назад
желудок выплюнет через км 100..не говоря уже чтобы пожрать что то)
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390
Exciter ☭Cheкаво☭ZOV☭ 8 часов назад
Неа , у яхтсменов профи , вестибулярный аппарат не хуже космонавтов. Занимался , знаю.
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737
Виктор Глущенко 13 часов назад
Три мудреца в одном тазу пустились по морЮ в грозу
Был бы прочнее старый таз - длиннее был бы мой рассказ .
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10k
Касьян Пуздой 13 часов назад
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9k
Алексей 13 часов назад
Чувак не делай этого ,если ты даже и доплывешь кудато, то мир для тебя уже прежним никогда не будет
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2k
Денис 13 часов назад
В Англии так хреново, что даже на таком сваливают?
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60k
Александр Ломовицкий 14 часов назад
зачем ?!! захотелось славы ? или ему так надоела жена что он готов хоть на тазике но свалить от нее ?

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