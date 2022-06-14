Британец хочет побить мировой рекорд, преодолев Атлантику на крошечной лодке

Эндрю из Скарисбрика, Ланкашир, доставляет яхты по всему миру и работает изготовителем парусов. Большую часть своей жизни он посвятил морским приключениям. Ранее он плавал без остановок вокруг Британии и на своей небольшой гоночной яхте из карбона 6,5 пересек Атлантику и добрался до Полярного круга.



Ну а теперь его полностью захватила идея пересечь океан на крошечном судёнышке и побить рекорд Хьюго Вихлена, установленный в 1993 году.