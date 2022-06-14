Британец хочет побить мировой рекорд, преодолев Атлантику на крошечной лодке

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48-летний Эндрю Бедвелл из Ланкашира (Великобритания) надеется побить мировой рекорд в парусном спорте. Он сконструировал крошечную лодку длиной 1 метр и планирует отправиться на ней из Канады в Корнуолл. "Это то же самое, что застрять в мусорном баке на американских горках на 90 дней", — смеётся Эндрю.
На своей крошечной самодельной лодке смелый путешественник проплывёт 3000 километров через Атлантический океан и попытается побить мировой рекорд в парусном спорте. Это будет рекорд по пересечению Атлантики на самой маленькой лодке. Морское путешествие запланировано на май следующего года.
Идея экстремального путешествия пришла в голову Эндрю после того, как он прочитал книгу нынешнего рекордсмена Хьюго Вихлена, осуществившего 30 лет назад тот же опасный переход на лодке длиной 1,6 м.
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Эндрю поплывёт из Ньюфаундленда, Канада, в Лизард-Пойнт, Корнуолл. Его лодка из стеклопластика, которая на полметра короче и развивает максимальную скорость 4 км в час, представляет собой модифицированную версию парусного судна, спроектированного другим экс-рекордсменом Томом МакНалли.
Ожидается, что переход через Атлантику займёт 3 месяца. Всё это время Эндрю будет выживать за счёт богатого белком вещества, которым — для экономии места — покрыты внутренние стенки кабины.
"Мне всю жизнь нравится решать серьёзные проблемы на ходу — и хотя моя жена зовёт меня чокнутым, я твёрдо решил, что до 50-летия должен совершить что-нибудь удивительное и потрясающее", — говорит Эндрю.
Эндрю из Скарисбрика, Ланкашир, доставляет яхты по всему миру и работает изготовителем парусов. Большую часть своей жизни он посвятил морским приключениям. Ранее он плавал без остановок вокруг Британии и на своей небольшой гоночной яхте из карбона 6,5 пересек Атлантику и добрался до Полярного круга.
Ну а теперь его полностью захватила идея пересечь океан на крошечном судёнышке и побить рекорд Хьюго Вихлена, установленный в 1993 году.
Ну а теперь его полностью захватила идея пересечь океан на крошечном судёнышке и побить рекорд Хьюго Вихлена, установленный в 1993 году.
Кстати, на изготовление этой лодки ушло более трёх лет, и Эндрю делал её не один, а вместе с командой помощников.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews атлантический океан крошечное парусная лодка парусный спорт пересечь путешественник рекорд судно экстрим
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1. Еда-вода. Начнем с того, что он не заявил автономное плавание, а значит его как и самолеты-рекордсмены которые дозаправляют в воздухе, будет снабжать судно-страховщик раз в 3 дня, места надо совсем чуток.
2. Опасность шторма. Да хоть кверх-ногами попадать центр волны , лодка выдержит, геметична, а воздушный клапан не даст воде попасть внутрь. Штормы редко бывают больше 2 дней, 2 дня можно потерпеть
3. Организм затечет в таком положении - надуваешь большой матрас и спишь на нем, привязанный.
Это то что я придумал за 5 сек, а если подумать подольше, короче надеюсь ход моих мыслей ясен.
И переплыть Па-де-Кале на нем решился я..."
Пустились по морю в грозу
Будь попрочнее старый таз -
Длиннее был бы наш рассказ
(с)
Был бы прочнее старый таз - длиннее был бы мой рассказ .