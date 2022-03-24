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Можно ли сделать сахар из обычной свёклы? Пользователь Сети отчитался о своем опыте

Можно ли сделать сахар из обычной свёклы? Пользователь Сети отчитался о своем опыте (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 13:08
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Еда   видео   как приготовить   лайфхак   продукт   сахар   свекла   
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В наше время, когда дешевый сахар стал продуктом №1, возникает закономерный вопрос: есть ли способ изготовления этого продукта в домашних условиях. Парень попробовал использовать для этого обычную свёклу и рассказал, что получилось.

Пользователь Сети с ником superfirsthero задумался о приготовлении сахара из свёклы. Понятно, что в промышленных условиях для этого процесса используют специальные сорта культуры, в клубнях которой содержится большое количество сахарозы. Эти технические разновидности в обычных магазинах не найти, зато привычный нам овощ доступен каждому. К тому же, хорошо вызревшая свёкла тоже довольно сладкая.


Для приготовления сахара блогер сварил свёклу, и измельчил её на тёрке, после чего положил готовую массу в марлю и отжал сок.


Сок необходимо упарить - для этого жидкость варят на медленном огне. Для карамелизации блогер рекомендовал добавить хотя бы щепотку сахара. Ещё не остывшую жидкость он перелил в форму и дал ей застыть в морозилке. Полученную карамель раздробил и попробовал на вкус.

По словам испытателя, готовый продукт похож на "жженую карамель". Это не слишком вкусно, но вполне съедобно, учитывая, что основой полученного "сахара" явилась обыкновенная свёкла.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   видео   как приготовить   лайфхак   продукт   сахар   свекла   
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20  комментариев
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995
Copycat Час назад
Эй потише! Бабульки прознают мы ещё и без свеклы останемся и пофиг что это не та свекла)

с чего борщи варить будем тогда братцы!
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36k
Aleksandr 2 минуты назад
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4k
40bbazziggo 5 минут назад
Дебилы...
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30k
Notan Blaine 5 минут назад
Куда им столько сахара? Бума на продажу самогонный аппаратов не замечено.
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71k
7guest 10 минут назад
В "святые 90-е", в эпоху тотального дефицита, знакомый подогнал мешок сахарной свеклы.
Мы с женой прогнали её через соковыжималку, а полученный сок уварили. Получилось что-то типа сиропа, который можно было добавлять в чай вместо сахара.
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137
surender 12 минут назад
если бы очки спустил на глаза, то все бы получилось. лошара! )))))
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17k
speaktr-st 13 минут назад
Да всё уже, кончились истерики сахарные. Третий день у меня в поселке в Пятёрке, 7шагоф, Магните сахар лежит, никто не расхватывает. Все местные паникёры забили свои кладовки.
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216
Liberman speaktr-st 19 секунд назад
Скажи точный адрес - срочно выезжаю!
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14k
Вася 23 минуты назад
как будто ржавый готовил после своих кормушек
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6k
Sergey 23 минуты назад
ну все, пздц, сейчас свекла подорожает (
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15k
Поручик Полчаса назад
Технически, из простой "красной" свёклы сахар делается тоже. Только вот "выхлоп" - маловат.

Ведь неспроста ж агрономы-селекционеры двести+ лет выводили сорта именно САХАРНОЙ свёклы?!

Они же не тупые "тик-ток-блоггеры" были
, и отчётливо понимали, что и зачем делают...
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356
ManA108 36 минут назад
Пусть из мочи больных сахарным диабетом сахар добывает,там больше сахара чем в свекле
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4k
Дмитрий 40 минут назад
Кто-нибудь объясните этому д..бу, что сахар не из такой свеклы.
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−41
Thomsen 42 минуты назад
Печаль. Фишки деградировали до кунсткамеры тиктоковских долбо*бов. Ну если завтра этот прыщавый дегенерат будет добывать гречку из грецких орехов - это тоже притащат сюда?
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2k
Алекс Чебурашкин 48 минут назад
не из простой свеклы делают сахар )))))
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2
чахлик невмерущий Час назад
Нет покоя долбанутым!
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9k
Андрей Ма-С Час назад
из красной свеклы сахар .... как говорится "то ли лыжи не едут то ли я е..нутый"
Да кстати обычная свекла это как бы кормовая, которую буренкам дают, пусть еще из нее попробует сахар выжать))) А еще пускай камышей натаскает домой, и тростниковый сахар попробует получить)))
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16k
Топпер Харли Час назад
Не благодарите сладкоежки)
Ссылка youtu.be
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