Можно ли сделать сахар из обычной свёклы? Пользователь Сети отчитался о своем опыте

В наше время, когда дешевый сахар стал продуктом №1, возникает закономерный вопрос: есть ли способ изготовления этого продукта в домашних условиях. Парень попробовал использовать для этого обычную свёклу и рассказал, что получилось.
Пользователь Сети с ником superfirsthero задумался о приготовлении сахара из свёклы. Понятно, что в промышленных условиях для этого процесса используют специальные сорта культуры, в клубнях которой содержится большое количество сахарозы. Эти технические разновидности в обычных магазинах не найти, зато привычный нам овощ доступен каждому. К тому же, хорошо вызревшая свёкла тоже довольно сладкая.
Для приготовления сахара блогер сварил свёклу, и измельчил её на тёрке, после чего положил готовую массу в марлю и отжал сок.
Сок необходимо упарить - для этого жидкость варят на медленном огне. Для карамелизации блогер рекомендовал добавить хотя бы щепотку сахара. Ещё не остывшую жидкость он перелил в форму и дал ей застыть в морозилке. Полученную карамель раздробил и попробовал на вкус.
По словам испытателя, готовый продукт похож на "жженую карамель". Это не слишком вкусно, но вполне съедобно, учитывая, что основой полученного "сахара" явилась обыкновенная свёкла.
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АНТИФИШКИ
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с чего борщи варить будем тогда братцы!
Мы с женой прогнали её через соковыжималку, а полученный сок уварили. Получилось что-то типа сиропа, который можно было добавлять в чай вместо сахара.
Ведь неспроста ж агрономы-селекционеры двести+ лет выводили сорта именно САХАРНОЙ свёклы?!
Они же не тупые "тик-ток-блоггеры" были , и отчётливо понимали, что и зачем делают...
Да кстати обычная свекла это как бы кормовая, которую буренкам дают, пусть еще из нее попробует сахар выжать))) А еще пускай камышей натаскает домой, и тростниковый сахар попробует получить)))