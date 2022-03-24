Можно ли сделать сахар из обычной свёклы? Пользователь Сети отчитался о своем опыте

Пользователь Сети с ником superfirsthero задумался о приготовлении сахара из свёклы. Понятно, что в промышленных условиях для этого процесса используют специальные сорта культуры, в клубнях которой содержится большое количество сахарозы. Эти технические разновидности в обычных магазинах не найти, зато привычный нам овощ доступен каждому. К тому же, хорошо вызревшая свёкла тоже довольно сладкая.

Для приготовления сахара блогер сварил свёклу, и измельчил её на тёрке, после чего положил готовую массу в марлю и отжал сок.