Астронавт NASA показал процесс утилизации мусора на МКС

Примечательно, что в НАСА в скором времени собираются отказаться от такого способа утилизации мусора. В начале июля частная компания Nanoracks сообщила о первом успешном испытании инновационной технологии, которая позволит сделать вынос мусора на МКС такой же обычной процедурой, как и на Земле. Утверждается, что астронавтам больше не нужно будет складировать мусор центнерами, ожидая грузового корабля.



Компания разработала систему, которая состоит из шлюзового модуля Bishop и мешка, который вмещает в себя более 240 кг отходов. После заполнения воздушный люк Bishop попросту "выплюнет" пакет с мусором в направлении атмосферы. Затем в шлюз загрузится новый пакет.