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Астронавт NASA показал процесс утилизации мусора на МКС

Астронавт NASA показал процесс утилизации мусора на МКС

Автор:
22 июля 2023 17:05
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Видео   грузовой корабль   мкс   мусор   утилизация   
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Отходы загружаются в грузовой корабль и просто сбрасываются в сторону атмосферы.

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало ролик, в котором показало, как астронавты избавляются от мусора на Международной космической станции (МКС).

На видео астронавт Вуди Хобург демонстрирует в иллюминатор отдаляющийся от станции цилиндрический предмет. Это транспортное средство снабжения Cygnus Freighter (грузовой корабль, если по российской терминологии).

Как рассказал астронавт НАСА, "мусорку" за борт выбросил канадский робот-манипулятор Canadarm2. По подсчётам, мусор с МКС попадёт в атмосферу Земли и сгорит в ней только летом 2025 года.

Примечательно, что в НАСА в скором времени собираются отказаться от такого способа утилизации мусора. В начале июля частная компания Nanoracks сообщила о первом успешном испытании инновационной технологии, которая позволит сделать вынос мусора на МКС такой же обычной процедурой, как и на Земле. Утверждается, что астронавтам больше не нужно будет складировать мусор центнерами, ожидая грузового корабля.

Компания разработала систему, которая состоит из шлюзового модуля Bishop и мешка, который вмещает в себя более 240 кг отходов. После заполнения воздушный люк Bishop попросту "выплюнет" пакет с мусором в направлении атмосферы. Затем в шлюз загрузится новый пакет.

Сообщается, что ежегодно команда МКС производит около 2500 кг отходов. И по мере развития пилотируемой космонавтики и числа находящихся на низкой или околоземной орбите космонавтов и космических туристов количество мусора, естественно, будет только расти. Поэтому новая система позволит людям не складировать мусор на станциях, а выбрасывать его сразу и жить в более чистой среде.

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Метки: NASA   Видео   грузовой корабль   мкс   мусор   утилизация   
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