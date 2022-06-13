На свадьбе в Узбекистане жених не простил невесте выигрыша в конкурсе и показал, кто в семье главный

Во время узбекской свадьбы в одном из конкурсов невеста стала первой. Это оскорбило жениха, и он ударил свою благоверную по голове прямо перед гостями. Девушка, похоже, была в шоке от случившегося, но ответить жениху не посмела, лишь сошла с подиума, не проронив ни слова. Иначе, видимо, позора не оберешься.