На свадьбе в Узбекистане жених не простил невесте выигрыша в конкурсе и показал, кто в семье главный

Девчонке не позавидуешь.
Во время узбекской свадьбы в одном из конкурсов невеста стала первой. Это оскорбило жениха, и он ударил свою благоверную по голове прямо перед гостями. Девушка, похоже, была в шоке от случившегося, но ответить жениху не посмела, лишь сошла с подиума, не проронив ни слова. Иначе, видимо, позора не оберешься.
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Чем закончилась эта свадьба, не сообщается. Видео с торжества опубликовал «Sputnik Кыргызстан» в своем Telegram-канале.
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АНТИФИШКИ
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У ядреных муслимов, типа узбеков, женщина - это что то типа двуногого животного. По статусу чуть повыше собаки, но пониже коня.
Если нравы так и остались дикие?
Как же они любят во всём подражать людям.
Во всём, кроме цивилизованности и мышления.