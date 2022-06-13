FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4784 поста • 1183 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
На свадьбе в Узбекистане жених не простил невесте выигрыша в конкурсе и показал, кто в семье главный

На свадьбе в Узбекистане жених не простил невесте выигрыша в конкурсе и показал, кто в семье главный

Автор:
13 июня 2022 07:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   глава семьи   конфликт   невеста   свадьба   торжество   ударил   
1176
1
1

Девчонке не позавидуешь.


Во время узбекской свадьбы в одном из конкурсов невеста стала первой. Это оскорбило жениха, и он ударил свою благоверную по голове прямо перед гостями. Девушка, похоже, была в шоке от случившегося, но ответить жениху не посмела, лишь сошла с подиума, не проронив ни слова. Иначе, видимо, позора не оберешься.



Чем закончилась эта свадьба, не сообщается. Видео с торжества опубликовал «Sputnik Кыргызстан» в своем Telegram-канале.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   глава семьи   конфликт   невеста   свадьба   торжество   ударил   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Radugananebe 2 часа назад
Дикари.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vad 8 секунд назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169
Alex 4 минуты назад
Говна кусок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Бартоломео Бучи 11 минут назад
Ребенок психованный!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergius SPb 13 минут назад
Женщина знай свое место!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu 51 минуту назад
Ублюдок [мат]. А братьев и отца у невесты нету?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Shtoppi Час назад
А ей ведь с этим животным еще "жить" придется. По крайней мере какое-то время, пока или не разведутся, или он ее не порешает. Хотя может у них это нормально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей Ма-С Час назад
с другого ракурса
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex Djeff Час назад
Ну, что тут скажешь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman Час назад
Подготовил жену к семейной жизни.
У ядреных муслимов, типа узбеков, женщина - это что то типа двуногого животного. По статусу чуть повыше собаки, но пониже коня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Allmaster Час назад
Интересно, а зачем они вырядились в свадебную одежду как цивилизованные?
Если нравы так и остались дикие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Касьян Пуздой 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Echo 2 часа назад
Если он так невесте леща отвесил, то что тёще прилетит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
The Dude 2 часа назад
Свадьба у приматов?
Как же они любят во всём подражать людям.
Во всём, кроме цивилизованности и мышления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Муж в семье - голова,а жена -шея! Вот по шее и дал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tabas_co 2 часа назад
Не удивлюсь, если муженек после новоиспеченной жене еще и добавит, когда останутся одни. Потому что опозорила перед гостями своим выигрышем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
куджо 2 часа назад
Ну все батя тащщи ружо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ksenia2 2 часа назад
Не, честно, не могу себе представить такого на свадьбе русских. Ну если только жених с невестой вдупель пьяные. Все-таки, у восточных людей своя атмосфера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−71
Колобок 3 часа назад
Так это конкурс такой. Кто побеждает, получает по голове.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94980



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Относительно свежая подборка каламбуров и лингвошуток
Относительно свежая подборка каламбуров и лингвошуток
Самое милое нападение в мире: свора котят атаковала американца
Самое милое нападение в мире: свора котят атаковала американца
События на Украине 12- 13 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 12- 13 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Редкий широкофюзеляжный Opel Kadett в образе Testarossa
Редкий широкофюзеляжный Opel Kadett в образе Testarossa
15 человек, которые прочно завязли в болоте френдзоны
15 человек, которые прочно завязли в болоте френдзоны
А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки
А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Последний злодей самый сложный

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#сатира#комментарии#Приколы#удивительно#Россия
#Юмор#картинки#факты#забавно#милота#СССР#прикол
#животные#история#сарказм#кино#позитив#фотографии#подборка
А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки Вор украл подарки молодожёнов Вор украл подарки молодожёнов "Подсели и курите в лицо": краснодарский хам запустил окурком в ответ на замечание девушки "Подсели и курите в лицо": краснодарский хам запустил окурком в ответ на замечание девушки Холостой не поймёт, женатый не расскажет: пост о свадьбах Холостой не поймёт, женатый не расскажет: пост о свадьбах В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить

На что жалуетесь?

Вернуться