Байки "Мосфильма"

Всё как по заказу



Роль красавца-авантюриста офицера Крестовского в знаменитом фильме «Земля Санникова» очень хотел сыграть Владимир Высоцкий и блестяще прошёл все кинопробы, но его противоречивую кандидатуру не утверждали чиновники. Артист с гитарой даже поехал домой к заведующему отделом культуры ЦК КПСС и, чтобы растопить сердце партийного начальства, исполнил песни, написанные специально для этого фильма. Одну из них, «Кони привередливые», потом подхватил весь Советский Союз. Но решение не изменилось.



В итоге роль получил Олег Даль. Для него пошили роскошный бархатный пиджак – Крестовский должен выглядеть франтом, и художник по костюмам предложила Далю поносить новый пиджак, чтобы тот хорошо сел на фигуру артиста. Через пару часов Даля нашли лежавшим где-то на задворках «Мосфильма» в невменяемом состоянии, причём пиджак пришёл в совершенную негодность.



В изрядном подпитии артист являлся и на съёмки, даже если они начинались в пять утра. Даля специально поселили в один номер с Георгием Вициным, который крепче кефира в рот ничего не брал. Расчёт был на то, что Вицин своим примером поможет Олегу прийти в себя. Но не сработало, пришлось вызывать на подмогу супругу Даля.



С «Землёй Санникова» вообще произошла необъяснимая ситуация. Съёмки сопровождались сплошными неудачами и недоразумениями, всё шло тяжело и мучительно. Казалось бы, результат должен быть соответствующим, однако картину ждал ошеломительный успех. Фильм в прокате посмотрели 42 миллиона зрителей!



Но этого могло и не случиться. Режиссёры Альберт Мкртчян и Леонид Попов категорически не находили общего языка, именитые артисты не воспринимали режиссёров всерьёз, считая, что фильм окажется дешёвым шутовством с песнями и плясками. Они даже послали из экспедиции телеграмму руководству «Мосфильма» с требованием заменить режиссёров, причём подписали её поэтически: «Сидим в дерьме на волчьих шкурах. Дворжецкий. Вицин. Даль. Шакуров».



Работа над фильмом проходила в непростых условиях, в Выборге и на Камчатке. Казус случился при съёмке эпизода, где жертвенного белого оленя должен был затянуть водоворот посреди озера. Во-первых, чучела белого оленя не нашлось, пришлось брать серого и перекрашивать, а во-вторых, в тот день случилось настоящее кинематографическое чудо. Водолазы из-под воды по команде начали раскручивать плот с оленьим чучелом, в этот момент пиротехники на берегу сделали эффектную дымовую завесу, и вдруг, как по команде, прямо в кадре солнце стало заходить за тучу, давая особый, художественный свет. Оператор ликовал: «Всё как по заказу! Как красиво!» Но тут помощник режиссёра, чтобы не сглазить, решил постучать по дереву. Вместо дерева под руку попался аккумулятор, и камера отключилась!



Только вмешательство группы помешало режиссёру покалечить суеверного помощника.



Владислав Дворжецкий, сыгравший главную роль в «Земле Санникова», оказывается, был заядлым вязальщиком. Каждую свободную минуту он брал в руки спицы. На недоуменные вопросы, не переставая считать петли, Владислав Вацлавович отвечал: «Чему вы удивляетесь? У скандинавов это вообще считается мужской работой».



При съёмке эпизода в ресторане на стол, ломившийся от яств, поставили вазочки с чёрной икрой. Однако настоящий деликатес был только на бутерброде учёного Ильина (В. Дворжецкий). Остальную икру сделали из перловки, покрашенной чёрной краской. Артисту пришлось экономить единственный бутерброд, чтобы растянуть его на восемь дублей!



В одной из сцен Крестовский (О. Даль) должен был повиснуть на металлической решётке башни на высоте 25 метров. Когда оператор начал снимать, выяснилось, что в кадр попадают телевизионные антенны на крыше. Положение отчаянное: сроки поджимают, натура уходит… Тогда киношники просто сломали все антенны, позабыв, что в тот вечер показывали ответственный футбольный матч чемпионата Европы! Разъярённые жители пошли с кулаками на съёмочную группу, но всем недовольным выплатили по сто рублей – очень приличную компенсацию для лета 1972 года.