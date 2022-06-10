А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки

20+ забавных примеров того, как можно привлечь кота

Животные, которые похитили чью-то еду и нисколько не раскаиваются

Кот ходит в походы и катается на лыжах с хозяевами

Креативные хозяева сваляли коту тапочки из его же шерсти

Прохожие заметили трёх тощих кошек, которые собирали объедки