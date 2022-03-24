Креативные хозяева сваляли коту тапочки из его же шерсти

Все счастливые владельцы кошек прекрасно знают, сколько с них валится шерсти, и уже давно научились с ней бороться и знают, как ее лучше собирать. Но вот что с ней делать потом? Ну, например, можно свалять из нее игрушки или еще какие поделки, а еще лучше — крохотные тапочки для котейки. Потому что... а почему бы и нет?