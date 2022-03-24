Креативные хозяева сваляли коту тапочки из его же шерсти

Все счастливые владельцы кошек прекрасно знают, сколько с них валится шерсти, и уже давно научились с ней бороться и знают, как ее лучше собирать. Но вот что с ней делать потом? Ну, например, можно свалять из нее игрушки или еще какие поделки, а еще лучше — крохотные тапочки для котейки. Потому что... а почему бы и нет?
Владельцы котика по кличке Минира тщательно собирали его шерсть после каждого расчесывания, чтобы потом сделать из нее что-то полезное. А что может быть полезнее (и очаровательнее) крохотных тапочек, в которых котейка может гулять по дому? Правда, судя по невероятно милому видео, которым поделились хозяева, обескураженному Минире в итоге больше понравилось их жевать. Но разве это важно, когда они настолько трогательно смотрятся рядом с хозяйскими?
Хозяева даже пришили к тапочкам крохотные фотографии Миниры, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кому они принадлежат. А то гости всякие бывают.
В конечном итоге, Минира, кажется, не слишком оценил хозяйский труд (в типично кошачьей манере), но его обескураженная реакция — бесценна! Кстати, за всеми приключениям очаровательного Миниры можно следить на его YouTube-канале «Дневник Миниры» или в Твиттере.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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