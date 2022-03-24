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Креативные хозяева сваляли коту тапочки из его же шерсти

Креативные хозяева сваляли коту тапочки из его же шерсти (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 17:52
Сообщество : Животные
Метки: животные   коты   милота   очаровательно   своими руками   сделай сам   
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Все счастливые владельцы кошек прекрасно знают, сколько с них валится шерсти, и уже давно научились с ней бороться и знают, как ее лучше собирать. Но вот что с ней делать потом? Ну, например, можно свалять из нее игрушки или еще какие поделки, а еще лучше — крохотные тапочки для котейки. Потому что... а почему бы и нет?

Владельцы котика по кличке Минира тщательно собирали его шерсть после каждого расчесывания, чтобы потом сделать из нее что-то полезное. А что может быть полезнее (и очаровательнее) крохотных тапочек, в которых котейка может гулять по дому? Правда, судя по невероятно милому видео, которым поделились хозяева, обескураженному Минире в итоге больше понравилось их жевать. Но разве это важно, когда они настолько трогательно смотрятся рядом с хозяйскими?

Хозяева даже пришили к тапочкам крохотные фотографии Миниры, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кому они принадлежат. А то гости всякие бывают.

В конечном итоге, Минира, кажется, не слишком оценил хозяйский труд (в типично кошачьей манере), но его обескураженная реакция — бесценна! Кстати, за всеми приключениям очаровательного Миниры можно следить на его YouTube-канале «Дневник Миниры» или в Твиттере.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   коты   милота   очаровательно   своими руками   сделай сам   
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4  комментария
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2k
RomaXz 4 часа назад
Почему тапочка только два? Лапы то четыре :)
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Руслан Полчаса назад
Мои два шпрота сразу испаряются как только видят эту перчатку-чесалку
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11k
Кыся Час назад
Котам нельзя давать кошачью шерсть, они ее жрут. У них рефлекс вылизывательный включается. Потом будут блевать в лучшем случае, а в худшем - поход к ветеринару и, возможно, операция.
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43k
Прораб 4 часа назад
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