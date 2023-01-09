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Основоположница восковой вечности, которой могло не случиться

Основоположница восковой вечности, которой могло не случиться

Автор:
09 января 2023 13:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мария Гросхольц   воск   история   мадам тюссо   музей   скульптура   фигура   
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Судьба этой женщины, сумевшей добиться невероятных высот и признания и научиться оживлять безликий воск, сама по себе удивительна.

Мария поборола нищету, достигла невероятных высот, всё потеряла, чуть не погибла. Но всё же стала той, кем знает её сегодня весь мир – мадам Тюссо.

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Мария Гросхольц родилась в конце 1761 года. Отец был военным и не застал появления дочери – погиб за несколько месяцев до этого. Мать Анна-Мария собрала детей и переехала с ними в швейцарский городок Берн, где устроилась экономкой.

Девочка с юных лет с интересом наблюдала за работой хозяина дома, где служила её мать. Филипп Вильгельм Куртиус был скульптором. И, заметив интерес малышки, обучил её базовым навыкам. Потом девушка начала постигать тайны воска.

Вышло так, что Анна-Мария вышла замуж за своего работодателя. И вся семья переехала в Париж. У Марии определённо был талант. Есть даже версия, что Куртиус был её настоящим отцом, от которого она унаследовала способности. Но за давностью лет ни подтвердить эту гипотезу, ни опровергнуть её уже не представляется возможным.

По мере приобретения опыта Мария научилась придавать своим работам портретное сходство с людьми. Одной из первых моделей стал сам Вольтер. Затем пришла очередь Руссо и Франклина. Слава об удивительной девушке-скульпторе стала распространяться по всей стране.

Елизавета – сестра французского короля Людовика XVI изъявила желание учиться у Марии. Та, конечно, согласилась. Но близость к правящей семье чуть не сыграла с ней роковую шутку. После революции члены королевской династии и их приближённые попали за решётку. И скульптору был один путь – на гильотину. Если бы судьба не распорядилась по-иному, посчитав, что узнице ещё есть чем удивить мир.

После казни короля и королевы революционеры решили, что неплохо бы увековечить в вечности лица монархии. Вспомнили, что Мария – скульптор. И распорядились изготовить посмертные маски Марии-Антуанетты и Людовика XVI. Понятно, что особого выбора у той не было. А слепки получились отличные: несчастная королева так вообще выглядит как сказочная спящая красавица.

Так талант не только сохранил жизнь, но и открыл новые перспективы. Марию пристроили к делу на постоянной основе. Казнили во Франции часто. Соответственно, и слепки следовало делать постоянно, для истории. А художники нередко фальшивили, приукрашивая внешность и действительность, что противоречило исторической реальности.

Первыми экспонатами её знаменитого музея, который был открыт в 1835 году на Бейкер-стрит, стали слепки голов Робеспьера и Марата.

В 1795 году женщина  получила свободу и вышла замуж за инженера Франсуа Тюссо. В браке родились два сына, но семейную жизнь это не спасло: супруг оказался слишком азартным человеком и спокойно спускал все деньги, что зарабатывала жена, за игрой. Когда он стал поднимать на Марию руку, она переехала в Великобританию. И продолжила заниматься тем, что у неё получалось лучше всего – созданием восковых фигур известных персон.

Мадам Тюссо немного не дожила до 90-летия. К тому моменту её искусство уже стала постепенно вытеснять фотография, входящая в моду. Но интерес к наследию мадам Тюссо не падает и в наши дни. Сейчас музей, расположенный в Лондоне на Мэрилбоун-роуд, является самым известным и большим в мире музеем восковых фигур. Экспозиция включает множество фигур известных людей разных эпох и влечёт тысячи посетителей, желающих взглянуть на воплощения знаменитостей и прикоснуться к истории, сохранённой в воске.

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Метки: Мария Гросхольц   воск   история   мадам тюссо   музей   скульптура   фигура   
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5  комментариев
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17k
Вася Час назад
среди современных фигур халтуры столько, что даже продавцы незамерзайки в сравнении честные продаваны. Чисто бренд "Тюссо и точка"
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24k
Serg2001 7 минут назад
"Казнили во Франции часто"... Странно. Их сейчас послушать, так в демократической Европе с зарождения мира царили любовь, покой и умиротворение. Пахло фиалками и ландышами. А казнили только в варварской грязной России...
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7k
Slowly Час назад
М-да, раствор коварен.
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