Основоположница восковой вечности, которой могло не случиться

Мария Гросхольц родилась в конце 1761 года. Отец был военным и не застал появления дочери – погиб за несколько месяцев до этого. Мать Анна-Мария собрала детей и переехала с ними в швейцарский городок Берн, где устроилась экономкой.

Девочка с юных лет с интересом наблюдала за работой хозяина дома, где служила её мать. Филипп Вильгельм Куртиус был скульптором. И, заметив интерес малышки, обучил её базовым навыкам. Потом девушка начала постигать тайны воска.