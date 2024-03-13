История трагической гибели и величественного памятника

Иногда в попытке удержать ушедших за черту родных люди создают столь великолепные и трогательные посвящения, что впоследствии они превращаются уже в общественные культурные достопримечательности.
Грин-Вуд – кладбище в Бруклине имеет статус исторического памятника. Здесь нашли свой последний приют многие деятели культуры, политики, военные и другие известные люди.
На нём много необычных надгробий, склепов и памятников. Среди последних один из самых замысловатых и трагических – памятник Шарлотте Канда, которая погибла в результате несчастного случая в карете в возрасте 17 лет.
Девушка было светом в оконце для своих родителей и первой красавицей города. Две роскошные маленькие гостиные, расположенные слева от входа в старый особняк, были оборудованы для её личного пользования, и там она принимала своих поклонников и развлекала друзей в стиле, соответствующем вкусу и положению девушки в обществе.
Каждый старый житель Нью-Йорка знает наизусть печальную историю её смерти, а бабушки уже второму поколению рассказывают о роковом несчастном случае, который произошёл с ней в прохладный февральский день 1845 года, когда отмечался её день рождения.
Шарлотта возвращалась с прогулки по городу, когда на углу Бродвея и Четвёртой улицы лошади, запряжённые в карету, испугались раската грома и понесли. Была ли она выброшена или выпрыгнула сама в попытке спастись – неизвестно. Шарлотту принесли в отель «Нью-Йорк», где она вскоре скончалась от полученных травм.
Лошади примчались в конюшню, даже не повредив карету. И по сей день многие, пересказывая эту историю, отмечают, что, если бы Шарлотта держалась за карету, она могла бы и не пострадать.
На тот момент времени Шарлотта занималась проектом памятника для своей недавно умершей тёти. Но роскошный мемориал украсил теперь уже её могилу.
Памятник был изготовлен в Италии, из каррарского мрамора, и, как гласит история, на него было потрачено всё приданое Шарлотты, которое ей так и не понадобилось.
На кладбище нет другого памятника, похожего на этот. Резьба настолько витиеватая и ажурная, а вся работа настолько тонкая, что уже поразительно, что надгробие выдержало довольно суровый местный климат.
Статуя девушки стоит под навесом из белого мрамора в готическом стиле, от которого отходят два низких мраморных крыла, обнимающие камень, закрывающий от мира её останки. Справа и слева на небольшом расстоянии стоят коленопреклонённые ангелы, каждый на пьедестале, обращённом к памятнику.
Символично, что в высоту и в ширину мемориал составляет 17 футов – число лет короткой жизни Шарлотты. Навес из звёзд и розовых бутонов символизирует юность усопшей.
Спустя год Чарльз Альберт Жаррет де ла Мари – жених Шарлотты не выдержал горя и покончил с собой. По церковным законам его нельзя было хоронить на освящённой земле, и его упокоили за границами ограды, но рядом, позволив влюблённым соединиться в посмертии.
Источник:
- 5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли Премию Дарвина
- "Глухой на одно ухо, но скрывал": странности, которые девушки узнали о своих парнях только после того, как начали жить вместе
- "Плюшкины": собирать нельзя выбросить