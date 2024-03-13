История трагической гибели и величественного памятника

Девушка было светом в оконце для своих родителей и первой красавицей города. Две роскошные маленькие гостиные, расположенные слева от входа в старый особняк, были оборудованы для её личного пользования, и там она принимала своих поклонников и развлекала друзей в стиле, соответствующем вкусу и положению девушки в обществе.

Каждый старый житель Нью-Йорка знает наизусть печальную историю её смерти, а бабушки уже второму поколению рассказывают о роковом несчастном случае, который произошёл с ней в прохладный февральский день 1845 года, когда отмечался её день рождения.