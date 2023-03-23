Самый древний Дионис прячется на Наксосе

Один из

древних мраморных карьеров, который, как считаеют ученые, положил начало величайшему искусству Древней Греции - мраморной скульптуре, - расположен недалеко от прибрежного поселения Аполлонас на острове Наксос, крупнейшем из островов Кикладского архипелага в южной части Эгейского моря.

Наксос славится огромным количеством памятников разных эпох, свидетельствующих о культурных изменениях, которые происходили в регионе Эгейского моря на протяжении веков в связи с его геологией, историей, размером и местоположением.

Дорога от Хоры до северной деревни Аполлонас составляет 37 километров. Чуть выше деревни Аполлонас находится каменоломня Аполлона, одна из редких каменоломен, название которой известно с древних времен.

На склоне бывшего карьера хорошо видна огромная незаконченная 11-метровая статуя Диониса. Здесь же можно увидеть многочисленные фрагменты других незаконченных статуй, инструменты для ваяния, следы резцов и изрезаные поверхности.

Древний Дионис — чрезвычайно большая статуя: она даже немного больше Колосса Делосского, статуи, изображающей бога Аполлона, самой большой мраморной статуи, когда-либо воздвигнутой в Греции, которая также была доставлена с Наксоса.