Самый древний Дионис прячется на Наксосе

Незаконченная статуя Диониса высотой 11 метров, лежащая в древнем мраморном карьере на острове Наксос, по мнению ученых, - одна из древнейших статуй греческих богов, сохранившихся до наших дней.
Один из
древних мраморных карьеров, который, как считаеют ученые, положил начало величайшему искусству Древней Греции - мраморной скульптуре, - расположен недалеко от прибрежного поселения Аполлонас на острове Наксос, крупнейшем из островов Кикладского архипелага в южной части Эгейского моря.
Наксос славится огромным количеством памятников разных эпох, свидетельствующих о культурных изменениях, которые происходили в регионе Эгейского моря на протяжении веков в связи с его геологией, историей, размером и местоположением.
Дорога от Хоры до северной деревни Аполлонас составляет 37 километров. Чуть выше деревни Аполлонас находится каменоломня Аполлона, одна из редких каменоломен, название которой известно с древних времен.
На склоне бывшего карьера хорошо видна огромная незаконченная 11-метровая статуя Диониса. Здесь же можно увидеть многочисленные фрагменты других незаконченных статуй, инструменты для ваяния, следы резцов и изрезаные поверхности.
Древний Дионис — чрезвычайно большая статуя: она даже немного больше Колосса Делосского, статуи, изображающей бога Аполлона, самой большой мраморной статуи, когда-либо воздвигнутой в Греции, которая также была доставлена с Наксоса.
Монументальная статуя, несмотря на незаконченность, выглядит чрезвычайно величественно. Удивительно, что на острове посреди Эгейского моря, в месте рядом с туристической приморской деревней, в течение 27 веков сохранилась лежачая статуя длиной 10,7 метра и весом 80 тонн, в той самой древней каменоломне, где она была изначально создана. Ее называют здесь "Дионисом из Аполлонаса".
На вершине холма над каменоломней есть надпись «ΟΡΟΣ ΙΕΡΟΝ ΧΩPΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ» («Святая гора Аполлона»). Он датируется VII-VI веками до нашей эры и, вероятно, относится к существовавшему там в древности святилищу бога.
Поскольку статуя находится недалеко от деревни Аполлонас, раньше ее считали статуей Аполлона. Первым такое предположение сделал Бондельмонте называл ее «статуей Аполлониса» в XV веке. В 1840 году исследователь Людвиг Росс также назвал ее cтатуей Аполлона. ХИ хотя Вильгельм фон Массов идентифицировал статую как Диониса в 1932 году, Аполлоном ее называли еще долго.
Археологи идентифицировали тип гигантской статуи как курос. Большинство статуй-куросов изображают обнаженных молодых людей-атлетов с руками по бокам. Однако курос из Аполлонаса явственно должен был стать изображением пожилого человека с бородой, с вытянутой вперед правой рукой.
Фигура вырезана грубо, явно в первом приближении, но тело, голова с бородой и ушами и начало линии волос вполне различимы. Каменщики вырезали руки в виде рудиментарных прямоугольников, и приступили к формовке ступней, которые опираются на постамент высотой 50 см.
Архаичные куросы обычно интерпретировались как изображения Аполлона. Из-за своей бороды курос из Аполлоноса был интерпретирован как греческий бог Дионис. Археологи считают, что эти статуи предназначались для установки на крыше храма, но в итоге древние скульпторы отказались от них из-за дефектов мрамора. Парадокс в случае именно с этим куросом заключается в том, что его бросили, даже не вырубив из скалы, хотя явных дефектов камня на нем нет.
.
Это памятник огромной ценности, потому что он расположен в естественной среде, а не в каком-то музее, что помогает зрителю лучше оценить культуру, которая развивалась на островах в древности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Сыночек 35+ лет пришёл с мамой на приём: невыдуманные истории от медиков про "бытовых инвалидов"
- Жизненные ситуации, которые могли произойти только в кабинете стоматолога
- «Один пациент доил себя в кофе»: невероятные истории людей, побывавших в психбольнице