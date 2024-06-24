Лобовое столкновение в Подмосковье

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Видеорегистратор запечатлел лобовое столкновение на Дмитровском шоссе, между Татищево и Орево. Грузовой автомобиль врезался в другой грузовик и чуть не задел идущие следом легковушки.
Авария унесла жить как минимум одного человека.
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