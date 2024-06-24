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Лобовое столкновение в Подмосковье

Лобовое столкновение в Подмосковье

Автор:
24 июня 2024 09:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ГАЗель   Подмосковье   авария   лобовое столкновение   столкновение   
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Видеорегистратор запечатлел лобовое столкновение на Дмитровском шоссе, между Татищево и Орево. Грузовой автомобиль врезался в другой грузовик и чуть не задел идущие следом легковушки.

Авария унесла жить как минимум одного человека.

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Метки: Видео   ГАЗель   Подмосковье   авария   лобовое столкновение   столкновение   
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3  комментария
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38k
Max Z Shtirlic Час назад
Водиле белой надо свечку ангелу хранителю ставить (да и регу тож), второй раз родились - если бы не грузовик - белого бы размазало в хлам

Газелист походу в телефон втыкал
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19k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Нексия молодца, реакция хорошая
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4053 поста (4048 в горячем)

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