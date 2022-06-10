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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
10 июня 2022 08:38
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1656
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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5  комментариев
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1k
Ольга 4 часа назад
Комментарий к фото
у меня астигматизм, притом со временем разница растет, но я так не вижу
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25k
SerGProS 3 часа назад
"Пассивно-агрессивное" никак не дает мне покоя..Как это?Это как женщина подмахивает бедрами во время секса?
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2k
Peter Griffin 4 часа назад
А всё потому,что древнегреческие учёные регулярно получали посылки от древнеказахских учёных.
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46k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
ну че, красиво...)
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