Художница мастерит реалистичные фигурки животных

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Художница под ником Anie's Clay живет во вьетнамском городе Хошимин. Она создает удивительные маленькие фигурки животных из глины, и с заботой относится к каждой своей работе. У каждой ее миниатюрной скульптуры - свой характер и уникальная внешность. Оцените милейшие творения художницы!
Художница Anie's Clay живет в городе Хошимин, Вьетнам. Она любит животных, и превратила это в творческое хобби - она мастерит маленькие фигурки пушистиков из глины, и у нее получаются чудесные работы: "Я стараюсь изучать разные черты животных, и использовать свою фантазию для создания фигурок," - пишет художница.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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自己平等 自身対等 自身同格
I am full, fix and fill up the world by my intention.
我意で世界を充満し埋め尽くし固めるのだ
自分身心理想像とす
I hold oneself aloof, keep validity and propriety. Be the most valid aloof proprietor. Self-proprietorship!
離れ超然と合法有効根拠確実妥当性と適当礼儀作法を保つ 最適正当有効超然冷淡経営所有者個人事業主であれ 自身個人事業 [生理]自己固有受容
I reciprocate by doing with my mercy. Be the most reciprocal recipient. Self-reciprocation!
私は慈悲を以て報い往復す 最も相互恵受信者になります 自己往復 自己報恩 自身交換
韓国内選挙に現野党を勝たせ 日本から流出した技術を取り戻す
I militate for a man, militate in favor of self. Be the most mighty militant. Be the most tactician and strategist. Self-milestone!
男性武装美化し自身利影響作用す 最強大戦闘士(武装)たれ 最も軍師でも戦術謀略家であれ 自己一里塚 (画期的)出来事
I confide in my God, exculpate self, irrupt oneself into my epicenter, excrete one's dirty chest. Be the most confiding confidant confidential self. Self-irruption! Self-excursion! Self confidence! Self-exculpation!
我神信用委託し自己無罪と自身弁明擁護し容疑を晴らし我震源地に突進入侵入し自己汚辱胸部排泄す 最も打解け自己確信機密自身であれ 自己突進入 自身侵略 自身遠足 自身天足 自己逸脱 自信 自己確信 自己啓発 自身弁護 自身無罪放免
自身体性幹細胞移植生成立 自身体性幹細胞培養増殖産業化身心理想像
I predicate oneself.
自ずと基礎を置き叙述含意断定す
I commence, shed light on self, lighten own sexual appetite, commiserate the world with my affection, commemorate oneself. Be the most affectionate commensurate commensurable self. Self-commerce! Self-commination! Self-commiseration! Self-commencement! Self-commemoration! Self-commensurateness!
開始し 自己に光を当て(解決の)光明を投じ我慈愛で世界を称賛同情共感し 自身体性欲求を快晴光輝喜悦し自己祝賀記念す 最も慈愛等しい釣り合った通約可能自身であれ 自己商業 商取引 自身通商貿易 自己交流 (神罰があるぞとの)脅迫,威嚇 自身共感同情 自己開始 自己記念 自己相同 自己釣り合い
I homogenize my central self. Be the most heuristic homologous heterodox heterosexual homogeneous heterogeneous self. Self-homology! Self-heterodoxy! Self-homogeneity! Self-heterogeneity! Self-heterosexuality!
Self-homogenization!
我中枢核心理想像均質化す 最も自己発見試行錯誤的相応異端異性愛同種異質雑多自身であれ 自身相同関係 自身異端異説 自身同種(性) 自身異種(性) 自身異性愛 自己同種均質化
自身歓迎し自己歓呼す 自己称讃す 自己侵入 自己侵略 自身侵攻 自己襲来 自身来襲
完全自己探求道者とす
完全自己探究極大変転移管理想像とす
I mend, treat one's personal palate, restore, cure and heal own selfish sense of taste.
味覚を完全補修復元す
Be the most salubrious self.
最も心身健全快適自身であれ
弟森数を健康体とす
コロナウイルスを駆逐す
I make Mori Kazu healthily, eradicate our Corona Virus.
Be the most bizarre bizarrer bizarrest.
最も奇妙異様人であれ
補完全自己実現存在拡充満載す
ピーエス三菱にビーアールホールディングス株式共に安値で買い上げる
I volcanize a human physical body, grow oneself volcanically, invert any volcanicity, convert all volcanism, shift total volcanic energy, into one's personal powers. Be the most volcanic volcanogenic self. Self-volcanization!
一個人肉体を火山熱作用鍛錬成立し火山のように猛烈自己成長す 如何なる火山性も全火山活動作用現象も火山性激甚猛烈勢力も一個人中心身体現実力に究極大変転換す 最も(気質,感情,精力等)激甚猛烈火山起源自身たれ
胸ごと胸中ごと費やし 自己完全存在ごと完全自己現実存在ごと使いきり尽くし果たす
I fix and restore this mobile phone.
電話機ごと完全補修理回復元す
スマートフォン完全補修復元し修理す 電池長持ちす
I mend and repair my smartphone, keep battery's longevity.
Be the most recursive recuperator. Self-recursion! Self-precession!
最も再帰納回復者であれ 自己帰納 自己回帰自身回復帰 自己反復帰 天文 自身歳差運動 自身先行 優先 力学 摂動
Self-scrutiny! Self-bargaining!
自己精査 自己交渉
I proliferate oneself, I am being in anytime into everywhere. Self-proliferation!
自己特急激増殖産生成立し 何時何処迄も自己現実存在し普遍在住居す 自身特急激増殖産生成立
Be the most peripatetic innovator(renovator).
最も渡り歩き回り旅行し巡回革新補修理者であれ
Be the most counterterror self. Self-counterstroke!
最も反テロ[対策]自身であれ 自身反撃 打ち返し
I environ one's world by own energy with my force. Be the most enviable self. Be the most contiguous self. Self-mandate! Self-contiguity!
自己世界中を自身体勢力で我理力共に囲む 最も人も羨む自身たれ 最も連続接触自身であれ 自身委任 自己附託 自身接触 自己[時 空間]接近
I generate own children, generalize about my life, generalize one's opinion to the world. Be the most generalizable generalizer. Self-generality! Self-generation! Self-generalship! Self-generalization!
自身子供達を生み出し発生成す 我人生概括し世界に自己意見普及し広範囲適用す 最も普及可能概括者であれ 自己大多数 自己普遍性 自己概略一般法則 自己生殖 自身発生成 自身大将器量 自己汎化 自己普遍一般化 自己総合概括 自身通則 自己帰納的結果
ケンタッキー フライド チキンで妙な紙が目に入ったとすれば書き換える
Be the most verticillate verticillastrate self.
Self-verticil! Self-verticillaster!
最も輪生環状自身であれ [生物]自身輪生体 自己環生 自己[植]輪散花序 輪状集散花序
FX口座にも超巨大全資産増加し 超巨大全資産特急激増殖産業化し 安値で売ってしまった全株式銘柄を自身口座に戻し戻りおく 次に口座に入る時にはFX口座にも証券会社株式口座にも総資産を戻し戻っておく 固めてしまうのだ
総統合同一個人生命体現実化合成立身心理想像とす
過去を埋め尽くしきり過去に舞い戻り[あの時こうしていたなら]し直す 再び
これからどんどん願いが叶う
何もかも全て思い通りに行く
Be the most hopeful grantee, wishing fulfiller. Self-wishing!
最有望受領者 願望を叶え実行者であれ 自身願望
超巨大気概念だ
I make my inception for one's personal wishes be granted one after another.
今後一個人身中心願望が次々に叶う端緒とす
The world is my burrow.
完全世界中が我巣だ 住処だ
I burrow in my 16 years old into my origin through my history.
我歴史を通し我16歳に我根源に突進し探し掘り進み調査す
I serve up, rarefy own personal chest. Be the most raptorial server.
自任務を務め勤め上げ自己遵奉献身心し自身個人胸部を洗練磨し清浄化す 最も猛威を振るう捕獲肉食奉仕者であれ
多くの株主様の声にお応えして 失効したコロワイド優待ポイントが戻り回復す やきとりセンター使いがコロワイド優待ポイント戻り端緒とす
I opened my door to one's past into 16 years old.
16歳に過去への扉を開けた
Yahooグルメポイント戻し戻り一気呵成増加しておく
I loom large oneself. Be the most looming self. Self-loom! Self-looming!
ぬーっと突然現れ巨大に覆い被さり迫り来る 最も聳え立ち突然ヌッと現れ迫り来る超巨大自身であれ 自身浮遊状態 突然出発現実存在
FX口座にも巨大資産増加し 安値で売ってしまった全株式銘柄を口座に戻し戻りおく 次に口座に入る時にはFX口座にも証券株式口座にも全ての資産を戻し戻っておく これで固めます
総統合同一個人生命体現し全時期全能力ごと得 過去に舞い戻りでも父を犬を従兄を救い助命し あの時こうしていたなら し直す
差し歯を完全に固め固定置し定着化す
来年(来週)横市医学部食堂にイヤホン取りに行こう 出来れば電話機も捜し探し出そう
Be the most recursive recuperator. Self-recursion! Self-precession!
最も再帰納回復者であれ 自己帰納 自己回帰自身回復帰 自己反復帰 天文 自身歳差運動 自身先行 優先 力学 摂動
I possess magical supernatural powers.
超自然神通力所有す
I wash out of one's chest.
胸ごと洗い流す
I make the whole world one's playground.
全世界を自己遊技場とす
Let's start the whole thing over.
何もかも全て一からし直す
Be the whole enchilada.
全体であれ
Be rich wealthy wholesome giant a whole lot. Be a whole lot of selves.
遥かに超巨大資産家であれ 多大数自身であれ
Self-wholeness! Self-wholesomeness! Self-wholeheartedness.
自己完全体 総体 自身自身健全 自身有益 誠意 真心
Be the most intact self.
最も完全無欠無傷自身たれ
自己中身体内最速力を有し人を見抜き通し我自己本実質入れ置く 自己意見主張公表発布す 自身反逆 自己背信 自己弁護 自身擁護 自身唱道 自己宣伝 自己移送手続き 自身敏速
完全世界中心身体現実存在住居
完全世界中心身体現実化合一大成立す
完全身全霊気合一大成立入出
豪奢にす 我現実存在中固執(困難に屈せず)目的貫徹し頑張り通し私的好機会を取り戻し世界中で(心を)奪い没頭させ正式書式で書き入れ独占す 自己中一個人的適切適時好都合を置く
I damn any terrorists.
如何なるテロリストをも永遠に罰し,地獄に落とす
I solo, inhere oneself, I ram across, I steamroll, I steamroller for own personal claim with one's private creed, I affix my word all over the universe.
我単独で己に本来備わり含まれ内在し付与され帰属している ごり押し通し自己最強行使し個人的主張が為に自身私的信条共に動かし蒸し返しを押し切り通す 私が宇宙全体に私の言葉を書添え張付け添付す
Be the most solo affined inbred inborn inherent solitary lonely lonesome self. Self-aloofness! Self-solitude! Self-loneliness! Self-steamrolling!
最も単独飛行親密接孤独孤高自身であれ 自己孤高 自身単身 自身孤独 自己強行採決
Today and tomorrow, the partnership between Apple and Nissan will be announced.
今日明日にも アップルと日産自動車の提携が発表される 明日にもApple日産提携発表す
全破壊行為ごと廃止撤廃し止す
自己探究極大真空中心身体現実存在住す
I take my zing in a man. Be zillion self. Be zillionaire. Self-clarity!
我活気精力ごと一人に入れ 億兆自身たれ 億兆長者であれ 自身透徹明快
I relish and satiate own private favorite female, renounce and relinquish own personal dirty chest. Self-relinquishment!
自身私的偏愛雌賞味愛玩堪能し満足させて 自己個人汚濁胸部放棄し捨て棄て去り 自己放棄
私は女性を楽しんで満足させ 自分の汚れた胸を放棄して放棄す 自己放棄
脳内発現生成立 一個人中心身体内外出発現生成立す
今 一個人的超過激辛苦痛苦悩ごと問題外に追い出し払拭し分解決心す
今後ともコロワイド店舗全て上手く利用し続け続く
一個人懸念払拭し杞憂ごと解決す 増発憤激怒気力とし憎悪感激情熱意識ごと分解決心す
ファンヒーター稼働し差し歯を見付け出す
背ぇ高くしなっておく 頭髪生え増え生やし増や憤激増発毛頭髪しておく 差し歯を出しておく 見付け出し発見しておく
明日朝迄に顔まで美しく若返り綺麗にしなっておく マトモな写真送れるように
寝て起きたら16歳まで若返り筋骨肉逞しく最も背ぇ高く最高身体長に憤激増発毛頭髪し培養生成育毛頭髪しなっとく
過去から父犬従兄弟救助命じ骨髄移植再生医療し直し林彩あの娘等抱く為に
Be the most unusual uncommon extraordinary utilitarian self. Self-utility! Self-utilization!
最も稀代異常非凡並外れ実用実利功利主義自身であれ 自身有用 自身実用 自己公益事業 自身利活用 自己実用化
The amount of heat of the earth is shifted into my power.
Convert the earth's thermodynamics into self-centered mental physical energy.
Incorporate everything into yourself, include it, and comprehend all.
地球の熱量を我力とす
地球熱力を自己一個人中心身体現実力に変換す
すべてを己に取り入れ包括し包含し有す
自己補修理回復興隆盛
自己補完全修理回復興隆起立身
自己回復活性化合一大成立身出世界
Self-litigation!
自己訴訟
Go to Myanmar, I use and convert all demonstrations into one's self-centered physical real energy.
ミャンマーに出向きデモごと自己中心身体現実力とす
自己最強大中人心身体現実存在住す
自己偏愛人中心身体内部発生成立す
自己偏愛人中心身体内発現実存在住居す
自己偏愛人中心身体内発現実化合一大成立す
I put out and extinguish Tochigi prefecture's forest fire.
栃木県山火事鎮火す
超巨大人身心理想像体現実存在住居士
超巨大人中心身体現実化合一大成立像
自己一個人身心理想像実現存立在住居士
I clear the decks, I deck out in self with my force.
戦闘準備し自己中我神力共に飾り立てる
鼻梁通し鼻筋通り鼻高々
特急激増発毛頭髪
中古自転車あり追浜古本屋あの子を抱きなれば流れ変わりし直し
自己開始
Be only one beyond compare!
唯一無二無比であれ
Be the most sedulous inceptive primordial self.
最も勤勉原始劫初根本発生存在自身であれ
自己探究極大化身心理想像とす
Self-turbulence!
自己騒乱 自己 力学 乱流 気象 乱気流
自己補完全治安全世界平和とす
自己探究極大化身心理想像とす
自己一個人中心身体現実化合歓喜悦楽す
Peace reigns over the world.
完治世界平和とす
I reject malignant malignancy, I discharge malign malice, I eject personal malignity, I drive out one's malicious ill will.
Self-honeymoon! Self-discipleship!
私は悪性腫瘍拒絶し 個人的悪意を追放し排出し排除し追い払い出す 自身蜜月旅行 自身徒弟子身分
My consciousness leave the one's body, drift and fill in my universe.
意識が肉体を離れ宇宙を漂う
I recover from one's mental physical fatigue.
自己中心身体的疲労から回復す
自己探究極大変身体現実存在住居士
自己探究極大変身体現実化合一大成立
過去ごと自己中心身体現実存在住居士
過去ごと自己中心身体現実化合一大成立す
I approve the cancer peptide vaccine S-588410.
癌ペプチドワクチンS-588410承認す
Permanently self digest and absorb well in personal abdomen.
永続的に上手く個人腹中消化吸収し切る
I remunerate self, emulate oneself. Be the most emulous remunerative self. Self-emulation! Self-remuneration!
自身に報酬と報い自己競争対抗し張り合う 最も張り合い有報酬自身であれ 自身競争 自己対抗 自己報酬 自身代償
I update the world! Be the most self-operating self. Self-operation!
世界更新改訂し最新型とす 最も自動制御式自己運用的自身であれ 自走 自己作戦 自身手術 自己運転作動 自己運行 自己運営 自身経営
I evict selfish private animosity.
利己私的敵意憎悪反感憤懣ごと排斥し立ち退かせ強制的退去す
Be the most genial genuine man. Self-geniality! Self-genuineness!
I prove one's mettle, make own personal delectation. Be the most propulsive promissory mettlesome monumental self. Self-monument! Self-propulsion! Self-abreaction!
最も親切優和温暖快適純粋本物真実男性であれ 自身優和 自己温暖 自身本物 自己快適 自身誠実
実力を示し自身個人的歓喜悦楽す 最も推進約束元気不滅記念碑自身たれ 自己記念碑 自己推進 自己(抑圧感情)解放
16歳から軌跡道程ごと自己中心身体現実存在住居士とす
過去ごと全て埋め合わせ完全当時期間総自身ごと自己中心身体得し 一個人生万全事象し直し書き換える
Be the one's global peacekeeper.
我地球平和維持軍であれ
I shift and resorb volcano, assimilate volcanic eruption activity as my energy.
火山噴火活動を我エネルギーとして転換し吸収する
I conform oneself to my universe, equalize one man with my centre, equate self with my central core.
Be the most equal equable conformable plenary plenteous plentiful plenipotentiary.
我宇宙に自己従順応す 我中枢一人均等同一様とす 我中核共自身総合同一致す
最も平静均等一様衡平法上従順応適合致十分完全豊富全権有大使たれ
Self-equity! Self-conformity! Self-conformism! Self-conformation! Self-confrontation! Self-plenty! Self-plenitude! Self-equation! Self-equalization! Self-equability! Self-equanimity! Self-confraternity!
自己均分(法) 自己方程式 自己相似 自身適合 自身(体制)順応主義 自身構造形状均整適合 自己対決 自身直面 自身対面 自己豊富 十分沢山 自己均衡 自己同一[均一]化 自身平静 自己同好会 自己(宗教 慈善)協会団体
自己完全身体脂肪燃焼結果実現存在住居士
自己完全身体脂肪燃焼結果実現化合一大成立
世界は自己から宇宙に至るまで無限の調和から出来ている 調和 大和が宇宙人生本然の姿 言い換えれば抱一無離 気を専らにす 生命力,生命エネルギーを何処までも統一し純化する 硬化を防いで柔軟に専気到柔 成人の身体も嬰児 少年となる 修業を積み重ね学問でも信仰でも極致には純一になり柔く自然に童心となる 穢れを洗い流せば本来の光が出てくる 神秘な直観 叡智が生ず
物を理解す 解釈す 説明記憶想像す 純一であれば自我が無意識 明白にする知性作用が総てに及ぶ 四達 知性が 無知 となり 知性が分化するほど概念的になり 前には茫々たる無限の世界が横たわる
絶対の立場に立つと虚無 万物生々化育する心 万物を包容し物を容れる 自然造化そのままを容れる
森羅万象世界 感覚の世界は造化自体 絶対者が自己を分化し発言し行く姿 一者が自己を無限に分化し顕現し行く 働きを陽 含蓄し統一して行く陰原理があり 老子は玄徳という 陽原理が明徳である 徳性とは 本質 本体 根本 知性とは徳性から出て 我々の世界を明らかに分明にし行く働き
あらゆる物が生成化育している 根から幹を生じ大枝小枝 だんだん末梢化し間に葉がつき花が咲く 暫くすると花が凋み葉が落ちて根に復する そして芽吹き枝を伸ばし花を咲かせ葉を繁らせ実を結び あくまでも反復循環す 復は帰根である 根とは生命の含蓄潜在エネルギーであり生長の淵源である 淵源から出発し分化発展して行くのが動である 生命がその淵源 含蓄に復帰するのが静である 生命が統一されている時が静 発現する時が動である この造化の妙用は絶対である これを 命 という 葉が枯れ花落ちるのは命の終りと共に新たな命に復るのである これが 復命 復命を常という 物がどんなに分化発展しても やがて生命の根源 絶対に復帰する この理が不変不滅たる 常である 知るのが明 本当の頭です 常を知れば造化の理が分れば寛容になり 無私であり公 公なることが王たり 造化と徳を一にする 天たる 道自体である 道は不滅たる
過去から追浜古本屋子を抱く
I put one's whole heart and soul.
自己完全身全霊傾注入魂す
I sustain and maintain Yahoo notepad.
Yahoo notepad維持管理す
脳再生蘇生甦生し回復活性化す
I revive and restore one's brain, activate and invigorate.
I idealize self, ideate my Lord, personify my God, impersonate my central pillar, personalize my private ideal figure.
自身理想化し我救世主観念化し我神擬人化す 我中枢柱体現人格化し我私的理想像個人化し名付け独自のものとす
I transform own impetuosity into one's mental energy. Be the most solitary imperial imperious tenacious pertinent impetuous pertinacious imperishable imperturbable self.
自身猛烈衝動を精神力に変転換す 最も孤独堂々特大帝国上質横柄緊急固執粘り強靭適切衝動性急根気強不朽不滅冷静自身であれ
Self-ideation! Self-idealization! Self-solitude! Self-solitariness! Self-tenacity! Self-tenaciousness! Self-imperiousness! Self-surveillance! Self-imperialism! Self-pertinency! Self-pertinacity! Self-imperturbability!
自己観念化 自身理想化 自身孤独 自身単独 粘り強さ 自身横柄 自己監視監督 自己帝政 自己帝国主義 自身適切 自身根気強靭 自身冷静 自己永続性
I change all destructive forces into one's private might, transfigure every terroristic energy into my personal real power.
あらゆる全ての破壊的勢力を己の力とす
I grow away, grow up oneself, grow into my God, grow upon self, have personal growing pains, grow out of one's shell, grow together with own ideal partner. Be the most magnificent magniloquent grower. Self-magnificence! Self-magniloquence!
成長し離れ大人に生じ成長し我神と自己中募り成長痛あり殻から成長し脱却し自身理想相手に次第に結合し一つに交り合い共に成長す 最も堂々壮大華麗とびきり大袈裟栽培養育者であれ 自己壮大華麗 自身誇張大袈裟
Be the most esthetic aesthetic self.
最も美容審美美学美的センス有自身であれ
I pacify the globe.
Make the earth peaceful.
Absorb the energy of conflict, into self.
I convert total war powers into one's force, invert and replace all military might into myself.
地球を平和とす
争乱のエネルギーを自身に吸収す
自身力に総合戦争権限ごと自己中全軍事力大変転置換す
Be A Bone Marrow Donor. Become The Marrow Transplant Donor. Make transplantation!
Be a bone marrow donor. Become the marrow transplant donor. Make transplantation!
骨髄提供者であれ 髄移植提供者になれ 移植す
怒り憎しみごと自己一個人中心身体現実力に特急激変転置換す
Annihilate and stamp out the Novel Coronavirus, I root out it.
新型コロナウイルスごと消滅させ打ち砕き根絶す
超克己心理想像とす
超克己心身体現実存在住居
超克己心身体現実化合一大成立
Eradicate and eliminate new coronavirus.
End and exterminate the infection caused by the new Coronavirus disease (COVID-19).
新型コロナウイルスを根絶し消滅す
新型コロナウイルによる感染症を終息す
Be living in my eternal life, in one's own infinite space-time, be including thy all past, comprehend total era, contain my historical total own all selves, in myself.
我永遠一個人生命に自身無限時空中に生き 汝の全ての過去を含み 全体すべての時代を包括理解し 私の歴史総体自己全自身を自分自身に包含有す
I heal up, heal over oneself, admit one man, admonish self. Be the most admired admitted self. Self-longing! Self-healing! Self-admission! Self-admiration! Self-admonition! Self-admittance! Self-admonishment!
自己治癒し癒し一人を入場させ己を諭し自身訓戒勧告す 最も賞賛すべき自他共に認め自身であれ 自身熱望 自身入場 自身入会(許可) 自身治癒 自己忠告 自惚れ 自身賞賛 自己称賛 自白 自己容認 自己訓戒 自己勧告
今からでも奇跡が起こり 取り敢えず電話を取り戻し
I restore my mobile phone, repair and make recovery, cancel remote lock.
電話機体修理回復元しロック解除す 完全修理回復活性化
俺の全てを賭け懸ける
父犬従兄弟も過去から救助命出来る
I restore my mobile phone, repair and make recovery, cancel remote lock.
電話機体修理回復元しロック解除す
電話機を自身に戻し戻るのが我心願成就の端緒とす
我自己完全身全霊傾注入魂し結果実現存在住居す 具体現実化合一大成立す 先ず今日紛失した電話を必ず取り戻す
これからどんどん願いが叶う 乾坤一擲の大勝負だ
俺の全てを賭け懸ける
父犬従兄弟も過去から救助命出来る
My mobile phone returns to self.
我携帯電話機が自身に戻る
I regain one's mobile phone to self.
自己携帯電話機を自身に取り戻す
I heighten a nose.
鼻高くす
I heal own waist.
腰を治癒す
I beautify one's face.
顔綺麗にす
あの電話機には顔と意図と言が入っている だから必ず通じ戻って来る
I achieve own blood donation with one's bone marrow transplantation.
自身献血骨髄移植共に通し到達成就業す
Make up for the past, self-one individual life form exist and be dwelling, "if this happened at that time", do and become again.
By the time you fall asleep and wake up, you will be able to comprehensively include your own personal life for the entire date and time, and complete all events again.
Control each major earthquake and use up it as one's own individual mental physical energy.
I suppress large earthquakes and convert to your own power.
Protect both Taisei Facebook page and Mori Shun page.
過去を埋め合わせ自己一個人生命体現実存在住居し あの時こうしなっていたなら 再度しなり直す
寝て起きる迄に自己一個人生命全日時期間自身総合化包括含有し万全事象し直す
大地震ごと抑制御し自己一個人心身体現実力とす
大地震抑え己の力にす
Be the most austere auspicious self.
最も厳格簡潔幸先演技幸運自身たれ
Self-austerity! Self-coronation!
自己厳粛 自身厳格 自己簡潔 自身緊縮財政 自己即位戴冠(式)
I gratify one's personal sexual love. Self-gratification! Self-contentment!
自己一個人性愛満足成就鼓腹和合歓喜悦楽す 自己満足 自身成就 自身歓喜 自身悦楽
I attempt to do, own ingenuity, rouse oneself, fulfil oneself, fulfill, satisfy, please one's lustful lust. Be the most rousing ingenious complacent rouser. Self-fulfilment! Self-ingenuousness!
試み企て器用巧妙発明才を有し 己を目覚め(させ)奮い立つ(奮い立たす) 飛び立ち立たす 一個人肉欲渇望を十二分に発揮し叶え満たし果たし満足させ喜悦す 最も血気盛ん奮起率直誠実自己満足悦に入った覚醒者であれ 自己実現 自身遂行達成 自己充足 自身巧妙器用
I return even the times, come back in one's past, I rewrite my history, replay one's all life.
時を戻して過去に舞い戻りでも歴史を書き換え一個人生万全事象し直す
自己完全開放出 自己解放出入身心理想像
胸ごと抜き差し出し胸中ごと移管移項移転移動す
自己最強大化
自己最強大人中心身体現実存在住居
自己最強大人身心理想像実現化合一大成立
自己完全身体脂肪燃焼結果実現存在住居士
I systematize my historical organization.
我歴史組織体系化す
Be the most systemic systematic self. Self-systematization!
最も体系[系統,組織]規律正しい自身たれ
自己組織体系化
Nitori Holdings rescue IKINARI STEAK for Pepper Food Service Co., Ltd., and acquire its stocks.
ニトリホールディングスがペッパーフードサービスが為にいきなり ステーキを救い その株を取得する
自己一個人心身体現実力に破壊的暴力性を還元す
Yahoo JapanLINE問題解決し国内ビッグデータ個人情報解析問題なしとす
Be the most careful prudent prudential conspicuous illimitable self. Self-caress! Self-prudence! Self-improvisation! Self-conspicuousness!
最も慎重用心思慮深い顕著無限自身であれ 自己抱擁 自身愛撫 自己思慮分別 自身倹約 慎重 自身即興 自己即応 自身顕著
I remove a cargo ship that blocked the Suez Canal, I let a container ship pass through the Suez Canal.
スエズ運河を塞いだコンテナ船撤去し通過す
I curb every terrorism, lift curbs on self, steer oneself toward my goal.
あらゆるテロリズムごと抑制[拘束]し 自己制限解除し己で我目的地迄舵取り導き進み操縦す
I possess enormous wealth by self. Be the most wealthy conversant self. Self-welfare! Self-welfarism! Self-wealthiness!
自己広漠巨大充分富裕所有す 最も豊富裕精通親交自身であれ 自身幸福 自己福祉事業 自己福祉主義政策 自身豊富裕
自己中心身体内に過去さえ総合包括含有するならば 恥ずべき過去を昇華し16才から軌跡道程ごと取得会得習得体得す
自己完全開放出入身心理想世界とす
完全自己一個人身心体移転出入身心理想像とす
自己超越境界線ごと突き抜け破り 自己探究極限界ごと超絶し超克己する
I purify personal nefarious chest, clean out own nefariousness. Self-invulnerability!
私は個人的な悪辣な胸を清浄化し自身極悪邪心一掃除去す 抗堪性 自身無類無敵 自己不死身体現
超巨大人身心理想像体現実存在住居士
超巨大人身心理想実現化合一大成立体
個人苦悩解決す
I convert Taliban into my peacekeeping army.
タリバンを我平和維持軍に自己探究極大変転換起立身す
I disseminate one's creed. Self-dissemination!
自己信条を広め撒き散らす 自己普及
I place my valor in self. Be the most radial valorous self. Self-radiance! Self-radiation!
勇猛を自己中に置き位置す 最も放射状輻射形勇猛果敢自身であれ 自身光輝 自己放射 自身輻射 自己放熱
I precognize, reconcile any dissension, conciliate every conflicts. Self-conciliation! Self-reconcilement! Self-reconciliation!
宣言[公表]し召喚す 如何なる不和紛争も和解させ調和す あらゆる衝突紛争ごと宥め懐柔し調停す 自身宥恕 自身慰撫 自己斡旋 自己調停 自己和解 自身懐柔
I cumulate in one man. Be the most cumulative self. Self-constancy! Self-homeostasis! Self-cumulus! Self-cumulonimbus!
一人中に積み重ね上げ最も累加積載自身であれ 自己恒久 自身忠実 自身貞節 自己(生物)恒常性 自己堆積 自身積乱雲
I own my hypothec, hypothecate own body.
我抵当権所有し自身体ごと抵当に入る
I unpeople all terroristic state. Be the most unparalleled self without parallel.
全てのテロ国家の状態から住民を絶やす 最も比類なき無類無敵無比自身であれ
I rack and cudgel one's brains, possess infinite intense brainpower. Be the osteopathic self. Self-osteopathy! Self-brainwork! Self-brainstorm! Self-brainstorming!
知恵を振り絞り無限猛烈強豪知力を有す 最も整骨治療自身であれ 事故整骨治療学 自身脳労働 自身妙案発出
我歴史を眺め渡し俯瞰鳥瞰し概観す 自己測量 自己監視 自身監督
Be the most sensible sensitive susceptive susceptible survivor.
最大分別賢明多感情生存者であれ
I pursue my fulfillment, purvey oneself, attain one's aim, serve and suit private will, achieve one's goal, accomplish one's purpose, with the aim of self, for the purpose of my man. Be the most pursued pursuant pursuer. Self-pursuit! Self-pursuance! Self-preciosity!
我充実現追跡追求実行す 自己食料供給調達す 私的意図に適合し目標到達成就す 最も追跡追求遂行従事者たれ 自身凝りすぎ 自己追求 自己履行 自身遂行 自身従事
I redraw my life, redraft private career, redouble personal strength, drag out physical height, redress the imbalance, draw from own total might from one's source of my origin. Be the most redressable redoubtable self.
我人生ごと描き直し私的生涯経歴ごと書き直し一個人身体力ごと最強化倍加し自身体長ごと引き延ばし不均衡を是正す 自身総合力ごと原始根元本源から引き出す 最も是正可能恐るべき最強力士自身たれ
My one's personal past's total own all selves come to self, splendid excellent some selves surge and arrive at a man. Self-arrival!
我個人過去総合全自身連中が自己中に来し見事優秀自身連中が一個人心身中に到り押し寄せ到来する 自身到着 自己出現
I rewrite personal shameful regretful past, do and redo one's historical all things, own good condition come, again.
個人恥ずべき後悔の過去を書き換え自己歴史上万全事象し直し自身良好状態が再び来す
中古自転車で引き締まっていた頃に追浜古本屋子を抱き
大成建設山田専務社長内定し小澤雄一郎富永由由希子に会い多少マシであった時期に林彩等抱き
兎に角 過去から父,犬,従兄ごと救助命し 骨髄幹細胞移植し直し林彩にあの娘ごと抱き
部屋中蟻 を始末しとく
Yahoo!Japan特典貰い続く
如何なる大地震をも抑制御し己の力とす
過去さえ過去の優れた自身さえ自己中に得れば多少はマシになる
I prevent and keep off megaquake, and shift and convert total energy of big earthquake, into selfish private energy.
超巨大地震を防ぎ遠ざけ地球震動総勢力ごと利己私的勢力に自己探究極大変転置換す
Be my historical total all best wetware.
我総合完全歴史上最高脳,人間たれ
I get one's feet wet, get off on the right foot, keep one's footing, have one's both feet on the ground.
参加し初めて試み上手く出だし足場を保ち地に足がつき現実的だ
Be the most incessant self.
最も絶え間無き自身たれ
I recall my excellent past in a man, peruse any books, resolve own private megrim, recant every terroristic deed, I cast up one's mind, I cast out own personal chest, have total recall, recapture my total good period in self. Self-recall! Self-perusal! Self-browsing!
一人に優れた過去を思い出させ呼び戻し召還す,回収回復元す 如何なる書をも熟読[精読し] 自身私的な憂鬱気紛れを分解決心し散らす あらゆる破壊的行為を撤回し取消し 一個人心ごと投げ打ち上げ自身人間胸部ごと投げ出し追放す 全て思い出し我総合素晴らし期間ごと自身に取り戻し再び捕らえ捉え 自己召還 自身回想 自己想起 呼び戻し 自身読書 熟読 自己閲覧
Self-craving! Self-referral!!
自己渇望 自身切望 自己照会 自身委託
I smartify my earth with myself! Self-smartification!
私は自分で地球を賢くします 自己スマート化
I make the one's ideal world.
理想の世界とす
本間義信脳幹出血治癒し健康体とす
I reissue own wishes, reinsure one's properties, reinforce my private troops, I reinstate the man in my 16 years old, reintroduce my infinite power into self, reinvigorate one person, reimburse one's private loss. Self-reinsurance! Self-reinforcement! Self-reinstatement! Self-reintroduction! Self-reinvigoration! Self-reimbursement!
私は自分の願いを再版再発行し 財産特性特許再保険し 私的軍隊補強化し 16歳の男性を復帰し復活させ元通り戻し 我無限の力を自分自身に再導入し 一人を再び元気づけ生き返らせ 一人の私的損失を弁済弁償賠償す 自己再保険 自己補完強化 自己回復 生き返り 自己紹介 自身再導入 自己活性化 自己償還 自己返済 自己弁済
I revise and correct one's historical all words and total sentence.
個人歴史上全言語と総文章修理校正改訂し書き直す
I predict that self get all, predominate over the world, help a person out of his predicament. Be the most predictable predominant self. Self-prediction! Self-predominance! Self-predomination!
私は自己がすべてを得, 手に入れ予言し 世界を支配し優位を占める予測す 人を苦境から救い出す予報す 最優勢予測可能支配的自己に優位自身である 自己予測 自己予言 自己予報 自己支配 自身優位 自身優勢
I machinate oneself, have it made, publicize my tenet, bridge all over the earth, bridge over one's ordeal, I power and energize self tenfold. Be the most tenfold self. Self-machination!
企み陰謀策謀を巡らせ何もかも上手く行き我主義教義信条公表広告宣伝す 世界中に橋を架け橋渡し個人過激辛苦難儀ごと切り抜け自身十倍十重に自己最強大化す 最も十倍十重自身たれ 自身陰謀 自己策謀
九州電力株式安値で買い上げ原発続々稼働す
持続的特急激烈筋肉運動により鍛え上がり 人間expanderエキスパンダーだね
I predicate my splendid story, I have one's predicability.
我見事物語叙述断言し述べ 自己賓術断定可能有す
Be predicated on my 16 years old.
Be the most putative predicable predicative self.
Self-predication!
我１６歳に基き前提基盤とす
最も推定上叙述語賓辞断定可能自身たれ 自己断定 論 賓述
I predispose oneself to do, I place my predisposition in self.
Be the most predisposed self.
己に傾向を与え成り易く我傾向性質訴因を自身に置く 最も傾向を与えられた自身たれ
Self-predilection!
自己偏愛 自身選好
I cast a lurid light on a man. Be the most wrought luscious pedagogic self. Self-pedagogy! Self-pedagogics!
男性物凄くす 最も鍛え形成され精錬練磨され甘美教育学自身であれ 自己教育(学)
I cast a lurid light on a man. Be the most wrought luscious pedagogic self. Self-pedagogy! Self-pedagogics!
男性物凄くす 最も鍛え形成され精錬され甘美教育学自身であれ 自己教育(学)
Be the most archaic architectonic architectural self. Self-arcology! Self-archaism! Self-architecture!
最古代建築構造成知識体系自身であれ 自身古風 古文体 自己建築構成 自身建築様式 自己完全環境計画都市
I hypothesize, place my theorem in one man, exorcise of self, theorize one's sentence, eviscerate every terrorists.
Be the most hypothetic logical wondrous exorbitant theoretical theosophical self in private wonderland. Self-exorbitance! Self-exorcism! Self-hypothesis! Self-theosophy! Self-wondrousness! Self-wonderfulness!
私は仮説を立て 我原理定理を一人に置き 悪霊を追い払い祓い清め自己文理論化合す あらゆるテロリスト内臓ごと骨抜きにす
私的理想世界に最も必然仮説仮定論理的不思議法外途方もなく理論的神智学自身であれ 自己悪霊払い 祓い清め 自己仮定 自己仮説 自己神智学 不思議 素晴らしさ
I exude confidence, forced-feed into self, cultivate own stemcell, externalize in-vitro fertilization.
自信を醸し出し 自己自給自足し自身に叩き入れ 独自身体幹細胞を培養す 自身体外受精外面具体化す
Self-steerage! Self-multiplicity!
自身操舵 自己多数
総合一個人生活ごと自己中心身体現実化合成立す 過去ごと自己一個人中心身体現実化合一大成立し書き換える
I exult in personal sexual desires, venture on, double own physical power, treble one's mental energy, triple private force, cerebrate oneself. Self-cerebration! Self-twice! Self-threefold! Be the most venturesome transcendental self. Self-exultation! Self-coverage! Self-presentment!
私は個人性的欲求に歓喜し冒険し思い切り乗り出し 自身体力倍加し 精神力３倍とし 私的理力ごと三倍増加す 脳を稼働す 自己大脳稼働 自身倍加 自己三倍増 最大胆冒険的超自然卓越先験理想的自身たれ 自身歓喜悦楽 自己保険保護 セルフカバレッジ 自身陳述呈示
過去の全能力が今に現出す
歴史ごと一個人生活ごと自己中心身体現存在住居す
16歳から軌跡道程ごと自己中心身体現実化合一大成立す
総合一個人生活ごと自己中心身体現実化成立す
過去ごと自己中心身体現実化合一大成立し書き換える
総合一個人生活ごと自己中心身体現実化合成立す
過去ごと自己一個人中心身体現実化合一大成立し書き換える
I save sentient beings, rescue the total people, make the earth healthy.
俺が衆生を救い総人を救助す 地球を健康とする
過去の全能力が今に現出す
歴史ごと一個人生活ごと自己中心身体現存在住居す
16歳から軌跡道程ごと自己中心身体現実化合一大成立す
Self-adjudication!
私が裁定し判決を下す 自身に審査の上,授与す 最も制定法令自身たれ 自身規則 自己法令 自己判決 自己裁定 自身審査授与
I gain height, heighten his height, grow to full stature, reach oneself up to one's historical top tallest stature, reactivate self, adjust one's feeling, readjust own emotion. Self-heightism! Self-readout! Self-readiness! Self-readjustment! Self-reactivity! Self-reactiveness!
高度を増し 背高く自己史上最高身体長迄に達し届き背伸びし完全に成長し自身を現役に戻し復活し再開す 個人感覚調節し自身感情再調整す 自身長差別 自身迅速用意 自身読み出し 自己再調整 自己反応反作用
16歳から一個人生軌跡道程ごと自己中心身体現実化合一大成立す
16歳から一個人生軌跡道程ごと自己中心身体現実存在住居
I draw out my final power from one's past.
過去から我最終底力ごと引っ張り引き出すんだ
I remove and eliminate greenhouse gas.
地球上温室効果ガスごと除去す
I recycle oneself, recur my 16 years old to one's mind, redact one's personal history. Be the most recurrent recyclable recycler. Self-redaction! Self-Odyssey! Self-recycling! Self-recurrence!
自己再生利用し循環させ初めに戻り 我16歳が思い出され再び繰返し浮かび回想され循環す 一個人履歴編集作成す 最も再発循環回帰性繰返し反復再生可能者たれ 自身編集作成 自身波乱万丈放浪旅 自己循環再生利用 自身再発 自己回帰
I settle a dispute, haul up self, draw oneself up, know everything about it, throw one's weight about my earth, steal all terroristic property, rob total terroristic assets, thieve every terroristic fortune. Be haughty.
紛争を治め己ごと引っ張り上げ知り尽くし我地球上威張り散らし破壊的総資産ごと盗み出す 居丈高であれ
寝て起きたら一個人生全時期全能力回復元し甦り蘇り過去に戻し舞い戻り万全事象ごとし直す
自己陰陽和合一心身体現実化成立す 自己陰陽和合一心身体現実存在住居す
I prevent and keep off one's personal diarrhea.
I atone for private particular past. Self-atonement!
一個人下痢予防す 私的特異過去を償い贖い埋め合わす 自身償い 贖い
Self-stroll!
自身散歩 自身放浪
I mobilize my historical total members. Self-mobilization!
我歴史上総勢結集動員す
I repeal a part of the Antimonopoly Law.
独占禁止法一部無効に廃止す
I make reparation, repay for a man. Self-reparation! Self-repayment!
補償し独りに報う 自身補償 自身修理 自身返済
I accord with my world. Be the most accordant monopolistic self. Self-accord! Self-accordance!
我世界共に調和し与え 最も調和一致独占自身たれ 自己一致 自己調和 自己(国際)協定
I tolerate one's trials. Be the most tolerant tolerable self. Self-tolerance! Self-toleration!
自己幾多試練許容し耐え 最も寛大包容力耐性保有自身たれ 自己寛大 自己寛容 自身忍耐 信教の自由
I dissuade every terroristic deeds, dissociate any terrorism from total Islamism, dissolve own loathsome despicable loathing(loathsomeness) from one's physical chest.
あらゆる破壊的行為を止め如何なるテロリズムをもイスラム教から分離し 己の胸から唾棄すべき嫌悪感ごと打破す, 払拭分解し可溶解散す
I intuit oneself, inure self to my central pillar, intubate into a man. Be the most tacit intuitive self. Become inured to my territory. Self-intuitionism! Self-intuition! Self-inurement! Self-intuitiveness!
自己直覚直観し我中枢柱に自身役立ち効力を生ず 一人に[医]挿管す 最も無言暗黙直観認識自身であれ 我領域に慣れ 自身直覚説 自己直観主義 自身洞察 自身直覚 自身慣
I reward oneself, rework one's personal record, reword private expression, convert and invert own revulsion.
私は己に報酬褒美を与え 自分の個人的記録を作り直し 私的表現を言い換え 嫌悪感を変換し逆転回す
I expatiate my dogma upon the world, subserve own expansive expanse and one's egoistic egoistical expandable expansion. Self-tuition!
世界上に我主義教則詳述敷衍す 自身の広がり自己中拡大膨張発展に役立ち助長[促進]す 自身個人教授指導
I explicate one's principal principle and private philosophy. Be the most explicit explicable self. Self-explication! Self-explicitness!
自己主義原理法則展開詳説す 最も明快率直説明可能自身たれ 自己展開 自己詳説 自身明快 率直
Be the most all-time outlandish self. Self-outing! Self-excursion! Self-outlandishness!
最も時代を超え史上最高空前異国風変わり自身たれ 自身遠足 自己逸脱 自身異様 自身遊山遊覧旅行
Be the most arcane architectonic archaeological archangel(archfiend). Self-arcanum!
最も謎の不可解建築構成的知識体系考古学大天使(大悪魔)であれ 自身秘密
I outdo oneself. Be the most outbound outbrave out-and-out self. Self-outbreak! Self-outburst!
己に凌ぎ勝り打ち勝ち今までよりも行う 最も外国出向行勇敢徹底自身たれ 自身突然出現[発生] 特急激突発現 自身噴出 爆発
Self-ordinance! Self-ordination!
自己法令 自身条例 自身儀式 自己配置整理 自身聖職位授与(式)
I convert own revulsion into personal energy.
自身(感情)激変憎悪嫌悪感ごと一個人精力に大変転換す
自己批評 自己評論 自己批判 自身(聖書等(原点研究
Self-lore! Self-lordship!
自己伝承 自身学問 自己伝説 自己閣下 自己支配 自身君主地位 自己領主主義
I keep health of one's mother, I preserve personal mother's healthy healthiness.
母親身体健康に保つ 母親健康体を守り保護す
I break out one's shackle, shackle any terrorists with my peacekeeper, have it made in the shade. Be the most identical ideologic atmospheric peacemaker. Self-shading! Self-identity! Self-atmospherics!
自分の束縛を打ち破り解き放ち 我平和維持者でテロリスト束縛拘禁し 成功確実とす 最も同一観念形態大気平和作成調停者たれ 自身陰影 自身微妙差異 自己同一性 自己雰囲気 自身空電音響効果
I manifest my historical total own all excellent selves oneself.
我歴史上総一個人全優秀自身ごと自己顕示現出発生成立す
I rebuild and raise NISSAN again.
日産自動車を再び建て直し再建し引き上げ
Be the most seminal seminiferous sensational sempiternal companionate saver. Self-companionship!
最も独創発達可能性種子精液生成煽情驚嘆永遠調和救済者であれ 自己親好
Be the most seminal seminiferous sensational sempiternal companionate self. Self-companionship!
最も独創発達可能性種子精液生成煽情驚嘆永遠調和自身であれ 自己親好
I rescue all immigrants and every emigrants, save and salvage total refugee.
全移民を救出し総合避難民を救い出す
完全自己実現存在住居士
完全自己探究極大変転移出入身心理想[像]とす
I topple every terrorism.
あらゆるテロリズムを引き降ろし倒す
I incline to my final goal, incline self toward my metacenter.
我最終目的地に向け我傾心に自身を傾斜す
Be the most inclined tendentious methodological self. Self-methodology!
最も特定傾向意図的偏向方法論自身であれ
完全自己探究極大変身心機一転移動天地す
完全自己実現存在ごと特急激突進出入身心理想(像)す
特急激増発毛頭髪 培養殖産生成育毛頭髪
完全自己実現存在住居士
完全自己探究極大変転移出入身心理想像とす
自己探究極大化身心理想像とす
完全自己探究極大化身心理想像とす
完全自己探究極大変転移動す
完全自己補完結果実現存在住居す
完全自己探究極大人中心身体現実化合一大成立す
Self-congruence!
自己合同 自己調和 自身最適合同一致
総統合同一個人中心身体現実力に地球上熱エネルギーごと自己探究極大変転置換す
I transform, invert and convert the global warming thermal energy into my whole all one's total personal real mental physical powerful vitality, over the earth.
I raise and improve KONAKA's business results.
コナカ業績改善回復活性化す
I repose self in my centre, expel own squalor, drive out one's squalidity, drive selfish squalid squalidness away. Self-squiggle!
我中枢に身を置き自利己的汚濁恥辱辱卑劣を追い払い出す 自身殴り書き
琉球銀行株式も安値で買い上げる
I cripple any terrorists.
如何なるテロリストをも不具不自由とす
I put my entity in self, wash one's past entirely. Self-entirety!
自己中に我実在本質独立体を置き纏めて全体とし過去を洗い流し祓い清め 自己中完全体
Be the most sage sagacious self. Self-sagacity!
最賢明機敏自身であれ 自身明敏
I traverse my universe. Self-travelog! Self-traverse! Self-traversal!
我宇宙横断す 自身紀行旅 旅行談 自身横断
I gain and gather momentum. Be the most momentous man. Self-momentousness!
勢いを増し得 弾みを集める 最重要人たれ 自身重要
I automate my expanse and one's expansion, automatize own spread and private extention, automatically, mechanically, as matter of course. Be the most autonomic automatic autonomous automotive autodidact. Self-autonomy. Self-autohypnosis! Self-autoeroticism! Self-autoreguration! Self-autopoiesis! Self-automatism! Self-autosuggestion!
自動的に当然と我拡大拡張自動化し広がり自身体外延伸長増築自動化す 最も無意識自動(式)自律機械自治権[制度]独学習者たれ 自己催眠 心 自体愛 自己自治国家 自己自動生成 (様々条件下於生態系等)自己制御 自身自動(作用) 心 無意識行動 自身自己暗示
I forgather, argue out, possess one's foreboding, foredoom oneself, forearm self, forecast personal future. Self-argument! Self-argumentation!
寄り集まり徹底主張討議論し自己前兆予感所有し 前もって己の運命とす 自身事前準備武装し個人的未来像予想観測す 自身議論 自身論争 自己立論 自己討議 自身論証
I overlay a man with my energy, overlap in self, overjoy my guy, overhaul one's existence, overmuch all, overmaster everything, overlord my earth, overleap private being. Be the most overmastering overlord. Be overjoyed with own personal sexual appetite.
我勢力で一人に被せ上塗り自己中重合一致し我男性驚喜させ自己存在大改革変化精査整備し全てに勝り何もかも圧倒し我地球上我が物顔に振る舞い私的実在飛躍し飛び越える 最も圧倒的大君主たれ 自身個人性的欲求ごと狂喜す
総統合同一個人生活性化成立す
総統合同一個人生活性能力ごと最強大人中心身体現実存在住居す
完全自己身体幹細胞培養殖産生成育毛頭髪!!
I take charge, take custody of myself, overbear my world, overbrim all over the earth, break forth in one's complete form, break up the opposition, decompose an opposition party. Be the most sound reliable trustworthy overbearing overambitious self. Self-liberty! Self-freedom! Self-breakout!
I free self, set oneself free, liberalize myself. Be the most liberal liberated liberalistic libidinal libidinous liberator(liberalist). Self-liberty! Self-compliance! Self-liberalism! Self-liberality! Self-liberation! Self-libertinism! Self-liberalization!
補完し自己自身保護管理し責任を負い 我世界を威圧倒し 地球全体を覆い地球上に溢れ 完全な形で脱出し自己完全成形に突進し野党バラバラ完全分解体し解散す 最も完全健康頼もしい威圧感野心過大家であれ 自身脱走 自身強行突破
私自己解放遊離し自身釈放す 自由化す 寛大と自由主義化する 最も気前豊富寛容解放自由主義肉欲性本能衝動解放者(自由主義者)であれ 自身自由 自己承諾 自身服従 自己自由主義 自身自由意志論 自己寛大 自身解放 自身釈放 自身寛容 自身自由思想 自己自由化
充電コード修復しておく
己に残った最後の総力の全てを絞り搾り取り出し切り尽くし果たし 総統合同一個人身中心理想(像)具体現実化合成立し補完結果実現存在住居す
自己補完全身体脂肪燃焼結果実現化合一大成立す
自己補完全身体脂肪燃焼結果実現存在住居士!!
総統合同一個人肉欲求ごと叶え具体現実化合成立す
総統合同一個人肉欲望ごと叶え補完結果実現存在住居士とす
総統合同一個人身中心理想像具体現実化合成立す
我完全世界中展開発現実化合一大成立す
我完全世界中心身体現実化合一大成立 我完全世界中心身体現実存在住居士
総統合同一個展開発現実存在住居士 総統合同一個人身中心理想補完結果実現化合成立す
我完全世界中心願望ごと具体現実化合一大成立す 我完全世界中心願望ごと叶え自己補完結果実現存在住居す
父母を救う 自己携帯電話機体完全補修理回復元す
I rescue one's parents. I mend and repair own personal mobile phone.
最強大戦闘士 特急激発現実力戦闘士たれ
父母を救い
培養殖産生成育毛頭髪
I store in a man, take charge of self, posit self-sustaining autonomous spontaneous detergency in my existence, possess one's depository, deteriorate any terrorism, depopulate every terrorists. Be the most custom custom-built determinate determinant deterrent capability. Self-custom! Self-storage! Self-depollution! Self-determinateness!
私は男性に蓄え 自己担当補完し 我存在中自立自発的洗浄化力を据え置き主張し 自身預金保管所所有し 如何なるテロリズムを最低劣悪化させ あらゆる全てのテロリストを過疎化し人口特急激減す 最も特注文製カスタムメイド決定断固たる戦争抑止力であれ 自己貯蔵 自身保管 自身保護 自身風習慣 自身愛顧 引立て 自身贔屓 自己汚染除去 自己断固決然決定
I buffer one's intense anger.
自身激烈怒気緩衝中和す
I initiate oneself, take the initiative, put my substantiality in self, substantiate and give shape to private artist's conception, on one's initiative. Be the most artistic substantive substantial self. Self-artifice! Self-artistry! Self-initiation!
開始し率先し自ら進み出,自発自己伝授入会し我実在本質ごと自身中に置き入れ私的想像図実現具体化す 最も芸術技巧風雅趣向実際裕福本質堅固存在自身であれ 自己策略 自身計略 自身巧妙器用 自身芸術的手腕 自身芸道 自己開始 自身伝授 手解き
I bulk one's figure, make up for own private liability, invalidate forced labour case between Japan-South Korea. Be the most bull bullish invaluable bulletproof self. Self-bulletin!
自己雄姿増大し一個人負債責任上義務始末し埋め合わせ日韓徴用工訴訟無効とす 最も男性雄牛貴重防弾自身たれ 自己公示 自己広報 自身速報 自己会報
今年こそは中村祐輔研究所長とナノキャリア関係者にノーベル賞授与を頂く
I absorb any terroristic power, adsorb every terroristic energy, into my private force.
我私的軍隊中,個人軍事力中に 如何なる破壊力をも吸収し あらゆる破壊的勢力をも吸着す
Be the most freak lucky absorbent absorptive abstemious self. Self-luckiness! Self-absorption! Self-adsorption! Self-abstention! Self-lucubration! Self-abstemiousness!
最も気紛れ異常変則突発幸運吸着吸収性節制自身たれ 自身幸運 自己吸収 自身没頭 自身吸着(作用) 自己節制 自制 (特に夜間)熱心勉強 自己労作
Self-advocacy!
自己弁護 自己唱道
I disorganize the former Democratic Party of Japan as opposition.
野党日本民主党組織秩序破壊す
The Japanese leaked technology will be recovered from South Korea and a license agreement will be made. Get POSCO stock, etc. free of charge.
流出した技術を 韓国から取り戻しライセンス契約す ポスコ株式等を無償で貰う