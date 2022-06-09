В Одинцово неравнодушный гражданин не дал строителям убить птенцов редкого орлана

В Одинцово есть школа №14, на её территории вовсю идёт стройка. Рабочие валят деревья, перекапывают землю и торопятся успеть в срок. Но это усердие не всегда идёт на пользу: на деревьях свили гнёзда орланы и у них уже появились птенцы.

А строители просто срубили деревья и разрушили гнёзда. Понятно, что в этом случае птенцы погибнут. Так и случилось, но двух удалось спасти. Всё благодаря гражданину, который не смог смотреть, как птенцы загибаются.

Он зашёл на стройку, подобрал пару живых птиц и выходил их у себя дома. Что-то подсказывает, что он вот точно также не прошёл бы мимо человека, который попал в беду.