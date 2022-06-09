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В Одинцово неравнодушный гражданин не дал строителям убить птенцов редкого орлана

В Одинцово неравнодушный гражданин не дал строителям убить птенцов редкого орлана

Автор:
09 июня 2022 15:12
Сообщество : Жить в России
Метки: гнездо   гражданин   одинцово   орлан   птенцы   спасение   стройка   
1622
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Он увидел как те разрушают гнёзда и топчут птиц, и спас птенцов от верной смерти.

В Одинцово есть школа №14, на её территории вовсю идёт стройка. Рабочие валят деревья, перекапывают землю и торопятся успеть в срок. Но это усердие не всегда идёт на пользу: на деревьях свили гнёзда орланы и у них уже появились птенцы.

А строители просто срубили деревья и разрушили гнёзда. Понятно, что в этом случае птенцы погибнут. Так и случилось, но двух удалось спасти. Всё благодаря гражданину, который не смог смотреть, как птенцы загибаются.

Он зашёл на стройку, подобрал пару живых птиц и выходил их у себя дома. Что-то подсказывает, что он вот точно также не прошёл бы мимо человека, который попал в беду.

Источник:

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Метки: гнездо   гражданин   одинцово   орлан   птенцы   спасение   стройка   
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9  комментариев
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12k
Majul 2 часа назад
Мрази сука. Слов нет. Каким надо быть закомплексованным, низким и тупым животным чтобы так поступать с беззащитными созданиями. Ублюдки.
Мужик молодец, надеюсь птенцы эти выживут.
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3
sary4eva.na Минуту назад
А я удивлена, что это случилось на территории школы: ведь сейчас же преподают естественные науки? Ученики во главе с учителем биологии должны были изучать и защищать редких птиц! Другие их (птиц) ищут, а эти сами поселились у них под носом!
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2k
Ал 7 минут назад
Как же здорово работают у нас в стране поправки к конституции, касающиеся защиты животных! А ведь эта поправка тогда рекламировалась очень широко!
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10k
Бендер Родригес 36 минут назад
Все виды орланов занесены в красную книгу. Нужно написать заявление и этих живодëров посадят. Ну ладно ты недалëкий человек, не знаешь, как выглядит то или иное животное, НО.. Б.л.я.ть, топтать птенцов.... Короче, по любому, надо этому делу дать огласку, найти этих дебилов и сделать как в "американской истории икс" - зубы на бордюр..
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−12
Serg Час назад
Строители уроды, все вернётся вам...
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9k
Rus77 2 часа назад
Мужик красава! А этим уродам желаю, что с их семьёй так же поступили, сломали дом и выбросили на улицу!
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