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20 фантастических роюще-копающих агрегатов: сила и мощь экскаваторной техники

20 фантастических роюще-копающих агрегатов: сила и мощь экскаваторной техники

Автор:
08 июня 2022 21:54
Сообщество : Автомир
Метки: автомир   рытье   стройка   техника   траншеи   экскаватор   
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Человек напридумал себе кучу разных помощников и не удивляться разнообразию нельзя. Они мощны, сильны и несомненно прекрасны.

Источник:

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Метки: автомир   рытье   стройка   техника   траншеи   экскаватор   
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1  комментарий
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Mowgley Полчаса назад
Бара (грунторез) многие десятки лет повсеместно используется для прокладки всевозможных кабельных линий и трубопроводов. Если для автора и это фантастика - пусть будет фантастика ))
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