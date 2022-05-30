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"Еда бедняков": откуда берёт своё начало пицца

"Еда бедняков": откуда берёт своё начало пицца

Автор:
30 мая 2022 15:34
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   древний рим   интересное   история   италия   пицца   путешествия   факты   
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Она считается итальянской едой и у этого есть несколько обоснований. История этого блюда берёт свое начало от Древнего Рима, от которого его получили итальянцы.
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В каждом итальянском городке будут утверждать, что только у них делают настоящую итальянскую пиццу. Но какого-то правильного рецепта по сути не существует. Можно, конечно, ограничиться сыром с фиником, но это больше удел реконструкторов.

Источник:

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Метки: Еда   древний рим   интересное   история   италия   пицца   путешествия   факты   
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2  комментария
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38k
jonnyD 36 минут назад
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14k
эмосурикат прямоползающий 6 минут назад
теперь про суши
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