"Еда бедняков": откуда берёт своё начало пицца

Но до греков что-то похожее делали и в Древнем Египте, около шести тысяч лет назад. Считается, что именно тогда и стали использовать дрожжевое тесто и делать из него лепёшки с начинкой.

Также в истории можно встретить упоминания о том, что такими лепёшками, относительно простыми в приготовлении, питались персидские воины в походах - готовили их на своих щитах. Обычно щиты были деревянными, обтянутыми кожей, но те, видимо, были покрыты железом или бронзой с внешней стороны. Воины использовали те припасы, что не портились в дороге или те, что можно было добыть по пути. По классике это было тесто, финики и сыр. Историки, которые проводили исследования, писали, что примерно по такому же рецепту готовили этруски и несколько других народов. Это дошло и до Древнего Рима, где пицца приобрела свой современный вид.