"Еда бедняков": откуда берёт своё начало пицца

353
7
Она считается итальянской едой и у этого есть несколько обоснований. История этого блюда берёт свое начало от Древнего Рима, от которого его получили итальянцы.
Однако, не Древний Рим был родоначальником популярного и известного по всему миру блюда.
Считается, что самым близким к современной пицце было то, что делали в Древней Греции. Называлось оно - plakuntos: на сырое тесто выкладывали сыр, овощи, что были под рукой, зелень, все это поливали оливковым маслом и пекли на открытом огне.
Считается, что самым близким к современной пицце было то, что делали в Древней Греции. Называлось оно - plakuntos: на сырое тесто выкладывали сыр, овощи, что были под рукой, зелень, все это поливали оливковым маслом и пекли на открытом огне.
Но до греков что-то похожее делали и в Древнем Египте, около шести тысяч лет назад. Считается, что именно тогда и стали использовать дрожжевое тесто и делать из него лепёшки с начинкой.
Также в истории можно встретить упоминания о том, что такими лепёшками, относительно простыми в приготовлении, питались персидские воины в походах - готовили их на своих щитах. Обычно щиты были деревянными, обтянутыми кожей, но те, видимо, были покрыты железом или бронзой с внешней стороны. Воины использовали те припасы, что не портились в дороге или те, что можно было добыть по пути. По классике это было тесто, финики и сыр. Историки, которые проводили исследования, писали, что примерно по такому же рецепту готовили этруски и несколько других народов. Это дошло и до Древнего Рима, где пицца приобрела свой современный вид.
Также в истории можно встретить упоминания о том, что такими лепёшками, относительно простыми в приготовлении, питались персидские воины в походах - готовили их на своих щитах. Обычно щиты были деревянными, обтянутыми кожей, но те, видимо, были покрыты железом или бронзой с внешней стороны. Воины использовали те припасы, что не портились в дороге или те, что можно было добыть по пути. По классике это было тесто, финики и сыр. Историки, которые проводили исследования, писали, что примерно по такому же рецепту готовили этруски и несколько других народов. Это дошло и до Древнего Рима, где пицца приобрела свой современный вид.
×
×
А ещё, лепёшки, приготовленные на огне, были частью легенды о том, что покинувший Трою Эней искал место для основания нового города в Италии. Перед этим ему было предсказание, что город надо строить там, где он и его люди "съедят собственные столы".
И согласно некоторым античным источникам, они не взяли посуду после одной из высадок на берег и стали есть с быстро приготовленных на костре лепёшек. Именно на них они положили свою еду - выглядело это именно как пицца с начинкой.
И согласно некоторым античным источникам, они не взяли посуду после одной из высадок на берег и стали есть с быстро приготовленных на костре лепёшек. Именно на них они положили свою еду - выглядело это именно как пицца с начинкой.
Не наевшись, они съели и лепёшки, а после трапезы сын Энея пошутил, что им пришлось есть свой стол. Вот так и сбылось пророчество. И стоит вспомнить, что Эней стал предком Ромула и Рема, что основали город Рим. Вот такая легенда, что пицца почти что стала "причиной" появления этой нации.
В каждом итальянском городке будут утверждать, что только у них делают настоящую итальянскую пиццу. Но какого-то правильного рецепта по сути не существует. Можно, конечно, ограничиться сыром с фиником, но это больше удел реконструкторов.
Утверждение, что пицца готовится из того что есть под рукой или же из останков других блюд, не совсем верно. Сама идея пиццы такой подход позволяет, но в военных походах явно готовили из того, что было на месте. Часто начинку подбирали и специально, запоминая наиболее удачные сочетания - отсюда и такое богатство разновидностей пиццы.
Классическая итальянская пицца, как известно, невозможна без томатов, которые были ввезены в Европу лишь в первой половине 16-го века. Пожалуй, что отсюда и стоит начинать историю именно итальянской пиццы. А в мире её "триумф" начался позже, в конце 19-го века, когда итальянцы стали массово перебираться в США. Там же началась история пиццы как фастфуда. Считается, что первая пицца-полуфабрикат появилась уже в Америке, в 1957 году. Сыграло свою роль распространение микроволновок - быстро закинул размороженную пиццу на разогрев и уже через несколько минут на столе готовая еда.
Ревностные итальянцы все уверены, что пицца не терпит фабричности и каждую надо готовить руками. Заготовки из теста раскладывание начинки делают вручную, откуда, кстати, и пошла традиция делать пиццы не с одной начинкой, а с разными, когда на одной части одна, а на соседней - другая.
И кстати, пицца не обязательно должна быть круглой. Идеальный круг сделать руками не всегда просто, а для удобства размещения её в печи могли делать и прямоугольной со скруглёнными краями. Сейчас именно такие пиццы и называют римскими. Современные пиццерии часто предлагают именно эту форму, позиционируя её как настоящую.
И кстати, пицца не обязательно должна быть круглой. Идеальный круг сделать руками не всегда просто, а для удобства размещения её в печи могли делать и прямоугольной со скруглёнными краями. Сейчас именно такие пиццы и называют римскими. Современные пиццерии часто предлагают именно эту форму, позиционируя её как настоящую.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- 13 старинных фотографий, которые показывают как быстро меняется мир
- К этому их жизнь не готовила: 15+ историй с неожиданным финалом
- Памятник Ленину в Антарктиде: советское наследие на «полюсе недоступности»
- 5 правдивых историй и фактов обо всём на свете
- Жуткие истории: 27 ужасающих правдивых рассказов о призраках и других встречах с неизвестным
Новости партнёров