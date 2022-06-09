Токийское небесное дерево – высочайшее строение Японии

Башня расположена в Токио. В 2010 году Токийское небесное дерево стало самым высоким сооружением не только в столице, но и во всей Японии. Высота башни составляет 634 метра.



Tokyo Skytree стала самым высоким отдельно стоящим сооружением в странах ОЭСР и G20.



Башня была построена для обеспечения полного охвата цифрового наземного телевизионного вещания. Для посетителей башня Tokyo Skytree была открыта 22 мая 2012 г.



В настоящее время башня используется не только как телецентр. Строение также адаптировано для улучшения мобильной связи в Токио. Есть модули, предназначенные для работы навигационных систем.



Башня имеет защиту от землетрясений. Основу защитной конструкции составляет центральный вал из железобетона, особого каркаса, системы крепления и масляных амортизаторов, которые действуют как подушки во время землетрясения. Центр тяжести башни смещён к основанию строения.



Башня Tokyo Skytree стала одной из главных достопримечательностей Токио.



На её строительство было потрачено около 65 000 000 000 иен.