Токийское небесное дерево – высочайшее строение Японии

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Инженерное чудо, способное противостоять разрушительному землетрясению. Данное строение является самой высокой телевизионной башней на планете.
Башня расположена в Токио. В 2010 году Токийское небесное дерево стало самым высоким сооружением не только в столице, но и во всей Японии. Высота башни составляет 634 метра.
Tokyo Skytree стала самым высоким отдельно стоящим сооружением в странах ОЭСР и G20.
Башня была построена для обеспечения полного охвата цифрового наземного телевизионного вещания. Для посетителей башня Tokyo Skytree была открыта 22 мая 2012 г.
В настоящее время башня используется не только как телецентр. Строение также адаптировано для улучшения мобильной связи в Токио. Есть модули, предназначенные для работы навигационных систем.
Башня имеет защиту от землетрясений. Основу защитной конструкции составляет центральный вал из железобетона, особого каркаса, системы крепления и масляных амортизаторов, которые действуют как подушки во время землетрясения. Центр тяжести башни смещён к основанию строения.
Башня Tokyo Skytree стала одной из главных достопримечательностей Токио.
На её строительство было потрачено около 65 000 000 000 иен.
Tokyo Skytree стала самым высоким отдельно стоящим сооружением в странах ОЭСР и G20.
Башня была построена для обеспечения полного охвата цифрового наземного телевизионного вещания. Для посетителей башня Tokyo Skytree была открыта 22 мая 2012 г.
В настоящее время башня используется не только как телецентр. Строение также адаптировано для улучшения мобильной связи в Токио. Есть модули, предназначенные для работы навигационных систем.
Башня имеет защиту от землетрясений. Основу защитной конструкции составляет центральный вал из железобетона, особого каркаса, системы крепления и масляных амортизаторов, которые действуют как подушки во время землетрясения. Центр тяжести башни смещён к основанию строения.
Башня Tokyo Skytree стала одной из главных достопримечательностей Токио.
На её строительство было потрачено около 65 000 000 000 иен.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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